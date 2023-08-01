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Разоблачен подпольный "паспортный стол", подделывавший документы для иностранцев в Украине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

сбу

Служба безопасности заблокировала межрегиональную схему серийного изготовления и продажи фальшивых украинских документов для иностранцев. Ежемесячно мошенники получали "прибыль" до 6 млн грн.

Об этом сообщает пресс-центр Службы Безопасности Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в результате спецоперации в Винницкой, Львовской, Одесской, Харьковской и Донецкой областях задержан организатор сделки и 8 его сообщников. Среди них – бывшее должностное лицо расформированной милиции.

По имеющимся данным, среди основных клиентов были и иностранцы, которые на основании фейковых документов хотели легализоваться в Украине или уехать в Евросоюз.

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Как отмечается, мошенники предлагали своим клиентам фальшивые паспорта, виды на временное проживание в Украине и водительские права.

"Стоимость подделки составляла от 8 до 14 тыс. грн за "документ". Сумма зависела от его типа и срочности изготовления. Например, паспорт в виде ID-карты в среднем стоил 11 тысяч гривен. Учитывая сотни "заказов", ежемесячно дельцы получали" прибыль "до 6 млн грн", - сообщают правоохранители.

В ходе следствия установлено, что незаконную деятельность организовали несколько жителей Одессы. А подпольный цех они обустроили у своих подельников – в специально арендованной квартире в центре Львова.

Злоумышленники искали "клиентов" через Instagram, где создали рекламную страницу. Средний размер разовой "оптовой партии" поддельных документов в одну область составлял от 100 до 500 единиц фальшивок.

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СБУ провела более 30 обысков и выявила: бланки поддельных документов; оборудование для нанесения голографических защитных элементов; мобильные телефоны и компьютеры с поличным; печати и штампы, которые использовались в незаконной деятельности; иностранная валюта, полученная от преступной деятельности.

Фигурантам сообщили о подозрении по двум статьям УКУ (ч. 1 и ч. 2 ст. 199 и ч. 3 ст. 358). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей и круглосуточного домашнего ареста.

Мошенникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Разоблачен подпольный паспортный стол, подделывавший документы для иностранцев в Украине, - СБУ 01Разоблачен подпольный паспортный стол, подделывавший документы для иностранцев в Украине, - СБУ 02

Разоблачен подпольный паспортный стол, подделывавший документы для иностранцев в Украине, - СБУ 03

Разоблачен подпольный паспортный стол, подделывавший документы для иностранцев в Украине, - СБУ 04

Разоблачен подпольный паспортный стол, подделывавший документы для иностранцев в Украине, - СБУ 05
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