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Новости Фото Война в Украине
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Полтавщина (905) СБУ (18663) военкомат (443) уклонисты (180)

Задержан чиновник военкомата на Полтавщине, который за взятки помогал мужчинам уклоняться от мобилизации, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Служба безопасности разоблачила коррумпированного сотрудника Миргородского центра комплектования и социальной поддержки в Полтавской области.

Фигурант принимал взятки за "помощь" мужчинам в уклонении от призыва на военную службу. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прессцентр СБУ.

Как отмечается, за 6 тыс. долларов США он делал для них документы, предоставлявшие возможность беспрепятственного пересечения государственной границы Украины.

Сотрудники СБУ и Национальной полиции задержали чиновника "на горячем", когда он передавал своему клиенту ранее оплаченную фиктивную справку.

"По материалам следствия, фигурант был в сговоре с другими сотрудниками Миргородского и Лубенского территориальных центров комплектования и социальной поддержки на Полтавщине. С их помощью он подыскивал клиентов и готовил документы, позволявшие мужчинам уезжать за границу", - говорится в сообщении.

Смотрите: Троих депутатов Киевсовета подозревют в уклонении от военной службы, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Задержан чиновник военкомата на Полтавщине, который за взятки помогал мужчинам уклоняться от мобилизации, - СБУ 01
Задержан чиновник военкомата на Полтавщине, который за взятки помогал мужчинам уклоняться от мобилизации, - СБУ 02
Задержан чиновник военкомата на Полтавщине, который за взятки помогал мужчинам уклоняться от мобилизации, - СБУ 03
Задержан чиновник военкомата на Полтавщине, который за взятки помогал мужчинам уклоняться от мобилизации, - СБУ 04
Задержан чиновник военкомата на Полтавщине, который за взятки помогал мужчинам уклоняться от мобилизации, - СБУ 05
Задержан чиновник военкомата на Полтавщине, который за взятки помогал мужчинам уклоняться от мобилизации, - СБУ 06
Задержан чиновник военкомата на Полтавщине, который за взятки помогал мужчинам уклоняться от мобилизации, - СБУ 07

В частности, сначала клиенту "помогали" получить заключение военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе по фиктивному диагнозу, а затем и вовсе снимали с военного учета.

Читайте: Ликвидировано 3 новых канала побега "уклонистов" за границу, - СБУ. ФОТОрепортаж

По имеющимся данным, чиновник ранее уже способствовал своим знакомым уклоняться от мобилизации.

Во время обысков по местам жительства и работы фигуранта, а также в нескольких районных "военнокоматах", правоохранители обнаружили документы, подтверждающие противоправную деятельность. Также выявлена значительная сумма наличных денег, в том числе и полученная чиновником от "клиента", и несколько десятков пакетов документов на потенциальных уклонистов.

Продолжаются следственные действия по установлению всех участников противоправной схемы и привлечению их к ответственности.

Пока фигуранту готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Также смотрите: Сотрудник военкомата задержан во Львовской области на взятке 2 тыс. долл., - Нацполиция. ФОТО

Мероприятия по разоблачению и документированию противоправной деятельности осуществляли сотрудники СБУ в Полтавской области совместно с Нацполицией и при процессуальном руководстве Полтавской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона.
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Топ комментарии
+11
Ну нікада такова нє била і вот апять...
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01.08.2023 11:13
+9
Тоже мне новость,пусть подъедут к любому полтавскому военкомату и посмотрят на машины сотрудников и начальства и будут очень удивлены..
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01.08.2023 11:22
+8
Та не тільки ж у Полтаві. У Києві теж саме. Мабудь, по всій країні таке. Це як із суддями - глянеш у двір, навіть районного суду, а там автовиставка - кадилаки, бентлі, кайєни..
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01.08.2023 11:27
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Ну нікада такова нє била і вот апять...
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01.08.2023 11:13 Ответить
курупція
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01.08.2023 11:18 Ответить
модне слово "корупція" насправді має просте значення - безсовісність.
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01.08.2023 13:06 Ответить
Саме цікаве, як пояснюють усі викриті на хабараях воєнкоми: "Та я ж не вимагав, люди самі до мене прийшли, самі ж принесли! Ну що мені залишалося робити?"
Треба відівчитися носити цим хрякам та усім іншим чинушам, тоді і претензій з боку США не буде.
Знайомі переповідали, що наші переселенці у Німеччині та Австрії вже місцевих лікарів "підсадили" на подяки та подаруночки - цукерки, чоколяди, парфуми. А ті беруть й радіють.
Корупція - інфекція
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01.08.2023 11:18 Ответить
штраф 51 грн
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01.08.2023 11:21 Ответить
Тоже мне новость,пусть подъедут к любому полтавскому военкомату и посмотрят на машины сотрудников и начальства и будут очень удивлены..
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01.08.2023 11:22 Ответить
Та не тільки ж у Полтаві. У Києві теж саме. Мабудь, по всій країні таке. Це як із суддями - глянеш у двір, навіть районного суду, а там автовиставка - кадилаки, бентлі, кайєни..
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01.08.2023 11:27 Ответить
Ну люби боже правду, держава суддям платить такі шалені гроші, що там просто за зарплату можна купити що завгодно.
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01.08.2023 11:31 Ответить
І всеодно вони беруть хабарі!
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01.08.2023 11:39 Ответить
Ну у суддів зарплата хоча б 100 -200 тисяч. А воєнкоми живуть тільки на хабарях.
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01.08.2023 11:32 Ответить
Невиправдано високі зарплатні. Що вони такого роблять, що зп, як у депутатів..і крім того, беруть хабарі ще більші, ніж воєнкоми
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01.08.2023 11:38 Ответить
У депутатів не зарплати високі, хоча й то теж. Депутатам держава щомісяця виділяє шалені гроші на вирішення питань їх виборчих округів. І як ви розумієте, зарплата з тими сумами і поруч не стояла.
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01.08.2023 11:41 Ответить
Я не одноразово на тут перелічувала, що мають депутати, окрім бункера з виїздом за Київ, із системою переходів під всім урядовим кварталом, килимами, системами вентиляції й очищення води й повітря, тоннами їдла (не мівінки), кімнатами зі всьома зручностями. Вони ще мають - повну компенсацію за винаймання житла (не однушки хрущоби на Борщазі - Печерські пагорби **********), за оренду транспортних засобів, водія, охорону, офісу для прийому громадян, оплату комун послуг на все це, штат помічників від 5 до 15 (те, що особисто рахувала) по кожному питанню), секретаря. Компенсація коштів на утримання офісу. Крім того - пільгова столовка, медична страховка з лікуванням у Феофанії та комерційних клініках їх та членів сімей, обов'язкове державне страхування депутатів на випадок інвалідності або смерті. Там страхові виплати у мільйонах. І путівки на оздоровлення.

І при цьому їм ще зп платять))
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01.08.2023 12:33 Ответить
Тут в Цензорі один автор написав дуже змістовну статтю - там і про зарплати і про хабарі і про всіх нас
І скільки зарплати не дай - все одно будуть красти або брати хабарі
https://censor.net/ua/blogs/3434358/kult_heyitu
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01.08.2023 12:07 Ответить
Залежить від людини.
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01.08.2023 12:20 Ответить
Розстріляли?
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01.08.2023 11:23 Ответить
Навіть коли вся Україна гудить про шмон воєнкомів, він не зміг потерпіти хоча б кілька днів і не брати хабарі, поки все уляжеться. Отакого нахабства досягла там корупція
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01.08.2023 11:24 Ответить
жадность фраера сгубила+дебил.
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01.08.2023 11:37 Ответить
що робив посвідки депутата ВерховноЇ кРади?
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01.08.2023 11:27 Ответить
Хтось бачив закон підписаний президентом про"воєнний стан"??👈
Якщо такого закону не існує - то виїзжати за кордон кожен має повне право без всяких дозвілів " тцк".
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01.08.2023 11:28 Ответить
Ти будеш здивований, але підписав.
https://www.president.gov.ua/news/prezident-********-ukaz-pro-zaprovadzhennya-*********-stanu-73109
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01.08.2023 11:43 Ответить
І чому я повинен вірити? - Тому що десь написано , що він підписав щось ?
Покажи сам документ ( Закон) с його підписом👈
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01.08.2023 11:50 Ответить
Хвореньке? Може тобі ще оригинал надати, підпис і чорнила перевірити? Опубліковане - значить вступило в силу.
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01.08.2023 11:54 Ответить
Неповноцінна, я ж тобі - пишу не про оригінал,
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01.08.2023 12:00 Ответить
То ти навіть не розумієш, що пишеш..бідолашне. Ти вище оригинал з підписом попросило. Лікуйся вже.
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01.08.2023 12:14 Ответить
Існує Закон України "Про правовий режим воєнного стану" від 2015 року. Воєнний стан ввів Зе! Указом N64/2022, спираючись на статті Конституції.
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01.08.2023 11:51 Ответить
ось і я про те саме - закон про "воєнний стан" в Україні неє законним ( покажить цей закон з підписом президента)👈
формально війни в країні теж немає - повинен буди "стан війни"👈
статусу " учасник війни" - немає.👈
при " воєнному стані" - не повинно бути підвищення тарифів...👈
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01.08.2023 11:58 Ответить
Погано іх шерстять -- в кожному воєнкоматі є така хрень -- а виявили тільки в 10
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01.08.2023 11:32 Ответить
Пол страны ******** хочет,вот вам и патриотизм,а коррупционеры во властях, что депутаты,что военкомы,что врачи и все остальные которые могут устроить выезд за границу на этом офигенно сейчас зарабатывают, этот "бизнес" самый прибильный сейчас в стране, но самое паршивое то что такой бешеный спрос на такие вот услуги показывает кретинизм нашего общества, которым плевать по сути на страну, власти крадут,ухилянты бегут,каждый за свою жопу думает, патриотов от силы процентов 20, остальные это стадо баранов с очень схожим к кацапам менталитетом
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01.08.2023 11:46 Ответить
..тут работы не початый край...Отслеживать счета и связи ..Статья должна быть о диверсионной деятельности ....Виселица..
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01.08.2023 12:08 Ответить
Наступна новина має бути - пристрелено......... і далі по тексту.
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01.08.2023 14:31 Ответить
 
 