Задержан чиновник военкомата на Полтавщине, который за взятки помогал мужчинам уклоняться от мобилизации, - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Служба безопасности разоблачила коррумпированного сотрудника Миргородского центра комплектования и социальной поддержки в Полтавской области.
Фигурант принимал взятки за "помощь" мужчинам в уклонении от призыва на военную службу. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прессцентр СБУ.
Как отмечается, за 6 тыс. долларов США он делал для них документы, предоставлявшие возможность беспрепятственного пересечения государственной границы Украины.
Сотрудники СБУ и Национальной полиции задержали чиновника "на горячем", когда он передавал своему клиенту ранее оплаченную фиктивную справку.
"По материалам следствия, фигурант был в сговоре с другими сотрудниками Миргородского и Лубенского территориальных центров комплектования и социальной поддержки на Полтавщине. С их помощью он подыскивал клиентов и готовил документы, позволявшие мужчинам уезжать за границу", - говорится в сообщении.
В частности, сначала клиенту "помогали" получить заключение военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе по фиктивному диагнозу, а затем и вовсе снимали с военного учета.
По имеющимся данным, чиновник ранее уже способствовал своим знакомым уклоняться от мобилизации.
Во время обысков по местам жительства и работы фигуранта, а также в нескольких районных "военнокоматах", правоохранители обнаружили документы, подтверждающие противоправную деятельность. Также выявлена значительная сумма наличных денег, в том числе и полученная чиновником от "клиента", и несколько десятков пакетов документов на потенциальных уклонистов.
Продолжаются следственные действия по установлению всех участников противоправной схемы и привлечению их к ответственности.
Пока фигуранту готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Мероприятия по разоблачению и документированию противоправной деятельности осуществляли сотрудники СБУ в Полтавской области совместно с Нацполицией и при процессуальном руководстве Полтавской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона.
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Треба відівчитися носити цим хрякам та усім іншим чинушам, тоді і претензій з боку США не буде.
Знайомі переповідали, що наші переселенці у Німеччині та Австрії вже місцевих лікарів "підсадили" на подяки та подаруночки - цукерки, чоколяди, парфуми. А ті беруть й радіють.
Корупція - інфекція
І при цьому їм ще зп платять))
І скільки зарплати не дай - все одно будуть красти або брати хабарі
https://censor.net/ua/blogs/3434358/kult_heyitu
Якщо такого закону не існує - то виїзжати за кордон кожен має повне право без всяких дозвілів " тцк".
https://www.president.gov.ua/news/prezident-********-ukaz-pro-zaprovadzhennya-*********-stanu-73109
Покажи сам документ ( Закон) с його підписом👈
формально війни в країні теж немає - повинен буди "стан війни"👈
статусу " учасник війни" - немає.👈
при " воєнному стані" - не повинно бути підвищення тарифів...👈