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В Украине объявляли масштабную тревогу из-за взлета вражеского МиГ-31К
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Днем 1 августа в ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога. По состоянию на 11:58 последовали отбои тревоги по регионам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту тревог.
Карта тревог такова:
Тем временем Воздушные силы информируют о ракетной опасности.
"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины!", - говорится в сообщении.
"Зафиксирован взлет МиГ-31К", – добавили в ПС.
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