В Украине объявляли масштабную тревогу из-за взлета вражеского МиГ-31К

Днем 1 августа в ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога. По состоянию на 11:58 последовали отбои тревоги по регионам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту тревог.

Карта тревог такова:

Тем временем Воздушные силы информируют о ракетной опасности.

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины!", - говорится в сообщении.

"Зафиксирован взлет МиГ-31К", – добавили в ПС.