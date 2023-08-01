РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4244 посетителя онлайн
Новости Фото Война в Украине
5 069 6
Воздушные силы (960) воздушная тревога (323)

В Украине объявляли масштабную тревогу из-за взлета вражеского МиГ-31К

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Днем 1 августа в ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога. По состоянию на 11:58 последовали отбои тревоги по регионам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту тревог.

Карта тревог такова:

В Украине объявляли масштабную тревогу из-за взлета вражеского МиГ-31К 01

Тем временем Воздушные силы информируют о ракетной опасности.

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины!", - говорится в сообщении.

"Зафиксирован взлет МиГ-31К", – добавили в ПС.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
взлет мигов с аеродрома савослейка нижнегородской области !!!!!!!!
показать весь комментарий
01.08.2023 11:46 Ответить
Аэродром Мачулищи,Пора видимо засылать диверсантов в Новгород возможно отвлекает, надеюсь разберетесь с этими тварями мацковии
показать весь комментарий
01.08.2023 11:52 Ответить
на те миги пох.99% не обращают внимания,включают ту сирену при мигах абы було)
показать весь комментарий
01.08.2023 11:53 Ответить
Чому на це грьобане савослейка не падають сотні далекобійних дронів...??? Де гроші, які передає увесь світ ?
показать весь комментарий
01.08.2023 11:53 Ответить
Москва - ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА !
показать весь комментарий
01.08.2023 12:03 Ответить
Сподіваюсь, що мігі понесли кинжали на мацкву.
Нє, ну а шо? Помріять можна?
показать весь комментарий
01.08.2023 12:06 Ответить
 
 