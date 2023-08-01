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обстрел (20085) Нацполиция (15727) Херсон (2092) потери (3857)

Полицейский Юрий Коваш погиб во время выполнения служебного задания в Херсоне, попав под артобстрел, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Защищая Украину в Херсонском направлении, погиб одесский полицейский Юрий Коваш.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций полиции Херсонской области.

Как отмечается, с началом полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины оперативник в составе сводного отряда ГУНП в Одесской области выполнял на деоккупированной части Херсона служебные задачи, связанные с противодействием вооруженной агрессии Российской Федерации и преступности в условиях военного положения, поддержанием правопорядка.

Полицейский Юрий Коваш погиб во время выполнения служебного задания в Херсоне, попав под артобстрел, - Нацполиция 01

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31 июля старший лейтенант полиции выполнял служебную задачу в одном из районов Херсона, когда российские войска ударили по нему из артиллерии. От разрыва нескольких снарядов жизнь 40-летнего полицейского оборвалась.

"Склоняем головы перед погибшим коллегой. Разделяем боль и горе родных и близких по поводу непоправимой потери. У правоохранителя остались пожилые родители и несовершеннолетний сын", - говорится в сообщении.
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Герою Слава!
Співчуття рідним...
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01.08.2023 12:14 Ответить
Вічна пам'ять Герою!
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01.08.2023 12:17 Ответить
Вічна пам"ять Герою України 😪😪😪
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01.08.2023 12:19 Ответить
Вічна пам"ять та Слава нашому Герою!! Смерть рашистам!!!
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01.08.2023 12:27 Ответить
Вічна память та глибока шана усім полеглим за Україну Героям!
Слава Україні!
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01.08.2023 12:35 Ответить
R.I.P...

А чмошників, які ховаються від військоматів й лайном поліцію запльовують, треба мордяками до екрану з такою новиною ЛУПИТИ так, би всі зуби повилітали!
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01.08.2023 12:36 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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01.08.2023 12:40 Ответить
Приймти, Господи, світлу душу воїна Юрія до Царства Небесного, бо немає більшої любові на світі, як віддати життя за ближнього свого
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01.08.2023 16:42 Ответить
R.I.P.
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01.08.2023 17:30 Ответить
 
 