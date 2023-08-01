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Николаев (2008) СБУ (18663) государственная измена (948)

Задержана жительница Николаева, сливавшая блогеру ФСБ информацию о местах ракетных попаданий, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

СБУ задержала в Николаеве информаторшу "ручного" блогера ФСБ, корректировавшего воздушные удары по Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление СБУ в Николаевской области.

"Она передала агрессору фото и видео с мест вражеских "прилетов" по двум промышленным объектам на территории области, среди которых местная нефтебаза. Разведданные фигурантка переправляла пророссийскому блогеру Сергею Лебедеву (более известному под псевдонимом "Лохматый"), который находится во временно оккупированном Донецке и работает на ФСБ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полученные сведения пропагандист переправлял в российскую спецслужбу для подготовки новых и корректировки повторных воздушных атак на Николаевщину. Также полученные медиафайлы он использовал в подготовке заказных сюжетов для "РИА Новости".

"По данным следствия, предательницей оказалась местная предпринимательница, которая после начала полномасштабного вторжения РФ неоднократно публиковала антиукраинские комментарии в разных пабликах страны-агрессора. Позже она вышла на "Лохматого", с которым общалась через специально созданный им Телеграмм-канал", - рассказали в спецслужбе.

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В ходе обыска у задержанной изъят мобильный телефон, который она использовала в разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ. Женщине сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Злоумышленница сейчас находится под стражей, ей грозит пожизненное лишение свободы.

Задержана жительница Николаева, сливавшая блогеру ФСБ информацию о местах ракетных попаданий, - СБУ 01
Задержана жительница Николаева, сливавшая блогеру ФСБ информацию о местах ракетных попаданий, - СБУ 02
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Топ комментарии
+18
Я этих тварей ненавижу
Любит русский мир,****
А в русский мир не уехала
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01.08.2023 12:25
+17
знову заблюрили рило, знов без прізвища...може хто б і впізнав свою знайому(колегу, сусідку)
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01.08.2023 12:27
+11
Їх завозили в Україну мільйонами і вони нікуди не ділися. Вони тут.
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01.08.2023 12:31
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Я этих тварей ненавижу
Любит русский мир,****
А в русский мир не уехала
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01.08.2023 12:25 Ответить
знову заблюрили рило, знов без прізвища...може хто б і впізнав свою знайому(колегу, сусідку)
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01.08.2023 12:27 Ответить
Назабно щириться на камеру. Героя із себе строїть. Їх треба розстрілювати на місц, щоб вони вцикались від страху.
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01.08.2023 12:28 Ответить
Думаю що це її власне фото зроблене раніше, бо при затриманнях зазвичай публікують обвинуваченого із працівниками силових структур з відстані у повний зріст. А зараз їй точно не має причин для посмішок!
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01.08.2023 12:35 Ответить
Їх завозили в Україну мільйонами і вони нікуди не ділися. Вони тут.
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01.08.2023 12:31 Ответить
Продайте на органи, а за кошти вилікуйте постраждалих
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01.08.2023 12:31 Ответить
Да какие у нее органы? Пропитанные водярой и срусским миром? На разминирование таких руссосвинок. Своими никчемными тельцами пусть разминиуют нашу землю такие твари. А назвать это мероприятие следственным экспериментом. И никакое ООН вместе с Красным Крестом не подкопаются.
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01.08.2023 13:04 Ответить
Навіть з опублікованих фото спілкування колаборантки можливо побачити що вона відверта дура, т.я. влучання "куди треба" оцінює наявністю пожежі БЕЗ ДОТИНУВАНЬ, тобто палали точно не ********** чи військова техніка з озброєнням! Хоча з огляду на те як повсякденно рашисти влучають по цивільних будівлях тяжко зрозуміти що саме є цілями для роССійських нацистів, військові об'єкти чи громадські та житлові!!!
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01.08.2023 12:32 Ответить
Під час війни допомагає ворогу знищувати місто і вбивати громадян ? за це має бути лише розстріл ,може досить гратись в демократію ?
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01.08.2023 12:35 Ответить
І чим тоді ми будемо кращі за наших ворогів?! Тож не треба перегинати палку, бо ЗСУ воюють не просто за територію у якихось кордонах, а за те щоб на цій території було цивільне суспільство яке живе за демократичними цінностями які є ворожими для рашизму та диктаторсько-імперському, нацистському режиму Московії (т.з. "роССії") при яких окремий народ є "вишім" за інший і сам себе наділяє "правом" вказувати іншим як їм треба жити, із ким дружити та що робити попри міжнародні права та свободи!!!
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01.08.2023 12:42 Ответить
а я за знищення таких тварюк. Вони в десятки разів підліші та підступніші, ніж орки, які вдерлися в Україну.
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01.08.2023 12:53 Ответить
тварюка мерзенна! Навіщо їх судити?? Мораторій на смертну кару?? То позбавляйте громадянства і висилайте з країни нахрін. Вже час створити механізм , який позбавляє громадянства за такі підлі злочини проти власного народу, власного міста і власної країни.
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01.08.2023 12:51 Ответить
Я даже не знаю КАК назвать таких людей... !

Что бы не придумал - это все равно не описывает то ,что я о таких думаю ...

Живёт паскуда и наводит на свой же город... гнида
Ну не знаю... Ну хоть носы им ломайте при задержании....
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01.08.2023 13:20 Ответить
Блин, скока ещё этих кацаполюбителей в стране.
И самое главно, не нравится Украина, собирай монатки и вали отсюда, так нет же.
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01.08.2023 13:34 Ответить
Да поменяйте вы законодательство и начните давать им от 15.
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01.08.2023 13:47 Ответить
Там написано: світить ДОВІЧНЕ" Амінь!
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01.08.2023 17:27 Ответить
не треба таким нічого робити. Руки бруднити собі. Просто треба депортувати в рашку.
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01.08.2023 13:58 Ответить
наличие огромного количества предателей в Украине, свидетельствует о том что завесли в свое время очень много кацапов, подменили население
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01.08.2023 14:53 Ответить
Типовий убивця Українців разом орками *****!!
Датуть відбили три роки, за УБИВСТВА Українців та знищення помешкання ….
ЇЙ би повисіти на ліхтарному стовпі, дня три на стримі, щоб люди побачили відплату за такі убивства …
Але ж поки ще, не на часі!

Співпадіння…
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01.08.2023 15:09 Ответить
Понять и простить.
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01.08.2023 17:40 Ответить
Конченая тварь, вивести на улицу,что бы месные могли плюнуть в ее рожу
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01.08.2023 22:22 Ответить
 
 