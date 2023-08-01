Задержана жительница Николаева, сливавшая блогеру ФСБ информацию о местах ракетных попаданий, - СБУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
СБУ задержала в Николаеве информаторшу "ручного" блогера ФСБ, корректировавшего воздушные удары по Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление СБУ в Николаевской области.
"Она передала агрессору фото и видео с мест вражеских "прилетов" по двум промышленным объектам на территории области, среди которых местная нефтебаза. Разведданные фигурантка переправляла пророссийскому блогеру Сергею Лебедеву (более известному под псевдонимом "Лохматый"), который находится во временно оккупированном Донецке и работает на ФСБ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полученные сведения пропагандист переправлял в российскую спецслужбу для подготовки новых и корректировки повторных воздушных атак на Николаевщину. Также полученные медиафайлы он использовал в подготовке заказных сюжетов для "РИА Новости".
"По данным следствия, предательницей оказалась местная предпринимательница, которая после начала полномасштабного вторжения РФ неоднократно публиковала антиукраинские комментарии в разных пабликах страны-агрессора. Позже она вышла на "Лохматого", с которым общалась через специально созданный им Телеграмм-канал", - рассказали в спецслужбе.
В ходе обыска у задержанной изъят мобильный телефон, который она использовала в разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ. Женщине сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Злоумышленница сейчас находится под стражей, ей грозит пожизненное лишение свободы.
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Любит русский мир,****
А в русский мир не уехала
Что бы не придумал - это все равно не описывает то ,что я о таких думаю ...
Живёт паскуда и наводит на свой же город... гнида
Ну не знаю... Ну хоть носы им ломайте при задержании....
И самое главно, не нравится Украина, собирай монатки и вали отсюда, так нет же.
Датуть відбили три роки, за УБИВСТВА Українців та знищення помешкання ….
ЇЙ би повисіти на ліхтарному стовпі, дня три на стримі, щоб люди побачили відплату за такі убивства …
Але ж поки ще, не на часі!
Співпадіння…