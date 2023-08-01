Демонтаж советского герба с монумента "Родина-мать" продолжается. ВИДЕО

С монумента "Родина-мать" в Киеве продолжают демонтировать советский герб.

Соответствующие фото и видео обнародовал экс-министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

"Еще минус советщина. Продолжаются работы по демонтажу герба СССР на монументе, который скоро будет называться "Украина-мать"", - говорится в сообщении.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Читайте: Монумент "Родина-мать" в Киеве переименуют в "Украина-мать", - директор музея Савчук





