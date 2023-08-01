РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4244 посетителя онлайн
Новости Фото ОбществоФоторепортаж
7 316 39
герб (117) демонтаж (190) Киев (24529) памятник (2209)

Демонтаж советского герба с монумента "Родина-мать" продолжается. ВИДЕО

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

С монумента "Родина-мать" в Киеве продолжают демонтировать советский герб.

Соответствующие фото и видео обнародовал экс-министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

"Еще минус советщина. Продолжаются работы по демонтажу герба СССР на монументе, который скоро будет называться "Украина-мать"", - говорится в сообщении.

Читайте: Монумент "Родина-мать" в Киеве переименуют в "Украина-мать", - директор музея Савчук

Демонтаж советского герба с монумента Родина-мать продолжается 01
Демонтаж советского герба с монумента Родина-мать продолжается 02
Демонтаж советского герба с монумента Родина-мать продолжается 03
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+18
показать весь комментарий
01.08.2023 13:09
+9
Ти диви, як кацапчуків коробить...
показать весь комментарий
01.08.2023 13:17
+7
Подія, звичайно, радісна. Але чи на часі? Ліпше б на ті гроші дрони купили. Кацапія перейняла нашу тактику. І, суки, змогли поставити це на державний конвеєр. Тепер переважають нас по БПЛА. А це приносить нам великі втрати. Волонтери свої спроможності в кількості поставок вичерпали. Вони ж реально купують, а не на Зебіл-Марафоні розповідають.
показать весь комментарий
01.08.2023 12:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Подія, звичайно, радісна. Але чи на часі? Ліпше б на ті гроші дрони купили. Кацапія перейняла нашу тактику. І, суки, змогли поставити це на державний конвеєр. Тепер переважають нас по БПЛА. А це приносить нам великі втрати. Волонтери свої спроможності в кількості поставок вичерпали. Вони ж реально купують, а не на Зебіл-Марафоні розповідають.
показать весь комментарий
01.08.2023 12:46 Ответить
Ти що, не віриш офіційним заявам відомого експерта по "усиновленню дітей в сім'ї трасгендерів " телепрограми " стасуєтса кожнага" на телеканалі Інтер???

Міністерство оборони повністю виконало замовлення, передані Генеральним штабом, щодо дронів військового призначення. Усі контракти укладені, все працює на фронті.

Про це повідомила заступниця глави Міноборони Ганна Маляр в інтерв'ю телеканалу "Ми - Україна".
показать весь комментарий
01.08.2023 12:54 Ответить
Свастику снимают...
показать весь комментарий
01.08.2023 15:04 Ответить
Яке ж потворне це совково-комуняцьке створіння і ті, хто намагається його реанімувати під українським брендом!
показать весь комментарий
01.08.2023 12:49 Ответить
І пам'ятник буде називатись "Озвіріла кацапська баба люто ненавидить український Тризуб".
показать весь комментарий
01.08.2023 12:50 Ответить
ці кошти в мавіках, прицілах, турнікетах, позашляховиках
врятували. не одну тисячу життів наших воїнів
сьогодня в Ладижині хоронили загиблого захисника
йому та його родині до сраки той герб
міг би зашториним висіти там до кінця війни
показать весь комментарий
01.08.2023 12:56 Ответить
Це типово радянський підхід країни.

Десь тут була новина, що не можуть нормальний унітаз у лікарні, де кожен день бувають інваліди війни.

В СРСР так само було. Будували гігантських ленінів, а про покращення життя людей не думали.
показать весь комментарий
01.08.2023 12:56 Ответить
ти про рашку?
показать весь комментарий
01.08.2023 13:26 Ответить
https://censor.net/ru/blogs/3434216/turbota_pro_lyudeyi_bez_ng
показать весь комментарий
01.08.2023 13:29 Ответить
ще одна не способна сарказм догнать.
показать весь комментарий
01.08.2023 18:35 Ответить
Це нажаль дійсність, коли голосні патріотичні слова, часто не відповідають реальності.
показать весь комментарий
01.08.2023 19:48 Ответить
при чому тут патріотизм? ти інших слів сюди підібрати не можешь, тому ляпаєш аби шо?
показать весь комментарий
01.08.2023 21:49 Ответить
Напишіть там ПНХ -- буде норм!
показать весь комментарий
01.08.2023 12:59 Ответить
чекаю кульмінації - падіння звізди і символів божевілля - серпа з молотом.
показать весь комментарий
01.08.2023 13:03 Ответить
ттюююю..... то навіщо було пушкіна зносити. можна б було одягнути вишиванку та перейменувати у франка.
виділити на це, якихось, 42млн грн.
показать весь комментарий
01.08.2023 13:04 Ответить
вишиванку можна... але як бути з клюєвидним носом???
показать весь комментарий
01.08.2023 13:07 Ответить
А ленінам голови відпиляти і голови Тараса Шевченка прикрутити. Імітація патріотичної діяльності це все.
показать весь комментарий
01.08.2023 13:08 Ответить
дуже б пасувало, за мість макітри лєніна прикрутити голову рогатого цапа, або чупакабри... можна й гіганську спірохету прикрутити.
показать весь комментарий
01.08.2023 13:13 Ответить
Хаха. Ось це для вас можуть бути сюрпризи.
показать весь комментарий
01.08.2023 14:31 Ответить
Гра в напе́рстки - азартна гра, що зазвичай є одним із видів шахрайства.
показать весь комментарий
01.08.2023 13:06 Ответить
Займайтесь фронтом та озброєнням.
показать весь комментарий
01.08.2023 13:07 Ответить
показать весь комментарий
01.08.2023 13:09 Ответить
За 7.5 мільйона доларів могли їй збільшити груди і трохи ботоксу в щоки, бо дуже страшні.
показать весь комментарий
01.08.2023 13:29 Ответить
так набагато краще!
показать весь комментарий
01.08.2023 14:03 Ответить
Скільки під такими новинам про заміну символів і назв одразу з'являється людей з меседжем "не на часі".

Як раз на часі. У мене зустрічне запитання таким:

А хіба на часі було повернути нашу назву вулиці Айхгорнштрассе одразу після звільнення Києва.

Ну, хай би висіли старі таблички - війна в країні, розруха, голодні люди, а вони збивають таблички "Айхгорнштрассе" і вішають "Хрещатик". Немає більше куди ресурси витрачати було?
показать весь комментарий
01.08.2023 13:14 Ответить
Червоний прапор над рейхстагом німці прибрали оперативненько - разом із куполом.
І нормально.
показать весь комментарий
01.08.2023 13:26 Ответить
Ти диви, як кацапчуків коробить...
показать весь комментарий
01.08.2023 13:17 Ответить
Слева молот, справа серп - это наш советский герб !
Хочешь - сей, а хочешь - куй - всё равно получишь муй !
показать весь комментарий
01.08.2023 13:24 Ответить
За 30 років, така подія в Україні, без московського лайна агентури *****, не пройшла !!
Багацько консервованого лайна ще на посадах привладних, як сівкович-мертвечук, і аж до райцентрів, де волали на дорогах оті, з хоругвами, ***** ввєді у 2014-18 роках!
Авгієві конюшні в Україні, будемо і далі чистити від спадщини кравчучок та кучмовозів, ригоАналів, та випадково дорвавшихся до посад!!
Слава Україні!! Рівняймося на Захисників України!
показать весь комментарий
01.08.2023 13:48 Ответить
Це як леніна - в українську вишиванку, ідіоти
показать весь комментарий
01.08.2023 13:55 Ответить
Хто би там що не писав та не казав але нагадую що рашка зміну вивісок, табличок, символів, написів в тому числі стел, перефарбовування і т.п. робить зразу як тільки перші війська фізично дістаються до нашої символіки. Задовго до повної окупації чи тим більше вирішення інших питань:

показать весь комментарий
01.08.2023 14:39 Ответить
Pravilno, nu trudnee budet demontirovat sovetski mentalitet.
показать весь комментарий
01.08.2023 16:45 Ответить
На болотах вой и отчаяние.
показать весь комментарий
01.08.2023 17:43 Ответить
А про звезду на мече ничего не сказал?
показать весь комментарий
01.08.2023 18:36 Ответить
 
 