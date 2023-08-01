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Демонтаж советского герба с монумента "Родина-мать" продолжается. ВИДЕО
Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
С монумента "Родина-мать" в Киеве продолжают демонтировать советский герб.
Соответствующие фото и видео обнародовал экс-министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.
"Еще минус советщина. Продолжаются работы по демонтажу герба СССР на монументе, который скоро будет называться "Украина-мать"", - говорится в сообщении.
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Міністерство оборони повністю виконало замовлення, передані Генеральним штабом, щодо дронів військового призначення. Усі контракти укладені, все працює на фронті.
Про це повідомила заступниця глави Міноборони Ганна Маляр в інтерв'ю телеканалу "Ми - Україна".
врятували. не одну тисячу життів наших воїнів
сьогодня в Ладижині хоронили загиблого захисника
йому та його родині до сраки той герб
міг би зашториним висіти там до кінця війни
Десь тут була новина, що не можуть нормальний унітаз у лікарні, де кожен день бувають інваліди війни.
В СРСР так само було. Будували гігантських ленінів, а про покращення життя людей не думали.
виділити на це, якихось, 42млн грн.
Як раз на часі. У мене зустрічне запитання таким:
А хіба на часі було повернути нашу назву вулиці Айхгорнштрассе одразу після звільнення Києва.
Ну, хай би висіли старі таблички - війна в країні, розруха, голодні люди, а вони збивають таблички "Айхгорнштрассе" і вішають "Хрещатик". Немає більше куди ресурси витрачати було?
І нормально.
Хочешь - сей, а хочешь - куй - всё равно получишь муй !
Багацько консервованого лайна ще на посадах привладних, як сівкович-мертвечук, і аж до райцентрів, де волали на дорогах оті, з хоругвами, ***** ввєді у 2014-18 роках!
Авгієві конюшні в Україні, будемо і далі чистити від спадщини кравчучок та кучмовозів, ригоАналів, та випадково дорвавшихся до посад!!
Слава Україні!! Рівняймося на Захисників України!