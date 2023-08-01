Россияне ремонтируют поврежденный Крымский мост. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
Российские захватчики ремонтируют Керченский мост после повреждения в результате атаки 17 июля.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter сотрудника отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства (AEI) Брэди Африка.
"Текущий ремонт Крымского моста можно увидеть на новых спутниковых снимках Керченского пролива", - говорится в сообщении.
Напомним, 17 июля на Крымском мосту раздались взрывы, упал пролет. В сети появляются первые фото, где зафиксированы повреждения на Крымском мосту после взрывов.
Источники Цензор.НЕТ сообщили, что Крымский мост атаковали надводными дронами. Это спецоперация СБУ и ВМС.
В ОК "Південь" заявили, что повреждение Крымского моста может быть провокацией РФ.
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А зсу поки почекають а потім знову завдадуть удару
Цей міст вже є під прицілом
Відремонтували знову завдали ударів. ..
Кацапи це ще не зрозуміли
чому УСІ мости досі пропускають зброю для окупанта!?..
га!?, дермак?, накажи вже Зелі не гальмувати в елементарних речах