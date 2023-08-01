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Новости Фото За рубежом
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Крым (26014) ремонт (1150) Керченский мост (339)

Россияне ремонтируют поврежденный Крымский мост. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Российские захватчики ремонтируют Керченский мост после повреждения в результате атаки 17 июля.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter сотрудника отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства (AEI) Брэди Африка.

"Текущий ремонт Крымского моста можно увидеть на новых спутниковых снимках Керченского пролива", - говорится в сообщении.

Россияне ремонтируют поврежденный Крымский мост 01

Напомним, 17 июля на Крымском мосту раздались взрывы, упал пролет. В сети появляются первые фото, где зафиксированы повреждения на Крымском мосту после взрывов.

Источники Цензор.НЕТ сообщили, что Крымский мост атаковали надводными дронами. Это спецоперация СБУ и ВМС.

В ОК "Південь" заявили, что повреждение Крымского моста может быть провокацией РФ.
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Топ комментарии
+23
Міст потребує повтору фаєршоу.
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01.08.2023 12:54
+17
треба ******* туди щє раз, шо б тупим рашистам відбило бажання шось ремонтувати
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01.08.2023 12:55
+12
чудовий шанс вдарити зверху... щоб ті крани порозлітались... в вирій, разом з безліцензійними ремонтниками. є чим бабахнути?
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01.08.2023 12:56
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Міст потребує повтору фаєршоу.
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01.08.2023 12:54 Ответить
треба ******* туди щє раз, шо б тупим рашистам відбило бажання шось ремонтувати
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01.08.2023 12:55 Ответить
Сізіфова праця.
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01.08.2023 12:55 Ответить
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01.08.2023 13:12 Ответить
чудовий шанс вдарити зверху... щоб ті крани порозлітались... в вирій, разом з безліцензійними ремонтниками. є чим бабахнути?
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01.08.2023 12:56 Ответить
Не тратьте куме сили -- спускаитеся на дно
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01.08.2023 12:57 Ответить
Вся история с Крымским мостом показывает что если так воровать деньги с строительства то мост будет разрушаться от любого взрыва а противоположная история с Антоновским мостом который строили на совесть.
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01.08.2023 12:57 Ответить
Нехай ремонтують
А зсу поки почекають а потім знову завдадуть удару
Цей міст вже є під прицілом
Відремонтували знову завдали ударів. ..
Кацапи це ще не зрозуміли
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01.08.2023 13:03 Ответить
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01.08.2023 13:17 Ответить
Знову ремонтують. Але все проходить якось тихо, нема помпезності, треба якось відкрити знову міст, щоб Путін приїхав. Але всі розуміють, що ремонт це не на довго. ВСУ знову міст відправить на ремонт. Така собі дурна робота
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01.08.2023 13:34 Ответить
..усі мости на окупованих українських землях мають нЕпрацювати, за визначенням..
чому УСІ мости досі пропускають зброю для окупанта!?..
га!?, дермак?, накажи вже Зелі не гальмувати в елементарних речах
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01.08.2023 15:36 Ответить
 
 