Сотруднику военкомата Винницкой области, обещавшему отсрочку от мобилизации за 2000 долларов США, сообщено о подозрении. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В Винницкой области задержали военнослужащего областного военкомата во время получения взятки в 2000 долларов США. Мужчина обещал отсрочку от мобилизации.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
"По данным следствия, военнослужащий за неправомерную выгоду обещал военнообязанному повлиять на принятие решения военными должностными лицами центра комплектования о предоставлении ему отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации без имеющихся на то законных оснований", - говорится в сообщении.
Его задержали при получении 2000 долларов США. Мужчине избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
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Их - точно на передовую
У них и образование военное есть
И только не говорите мне
Что передовая - это наказание
Бойцы на передовой из любого быстро сделают нормального
Быстро приведут в чувство
И будет воевать
А не штаны просиживать по судам
И искать отмазки
А скільки тисяч таких хабарів "проканало" і назавжди залишаться у карманах воєнкомів, суддів, прокурорів і т.д...