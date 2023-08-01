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Сотруднику военкомата Винницкой области, обещавшему отсрочку от мобилизации за 2000 долларов США, сообщено о подозрении. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Винницкой области задержали военнослужащего областного военкомата во время получения взятки в 2000 долларов США. Мужчина обещал отсрочку от мобилизации.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, военнослужащий за неправомерную выгоду обещал военнообязанному повлиять на принятие решения военными должностными лицами центра комплектования о предоставлении ему отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации без имеющихся на то законных оснований", - говорится в сообщении.

Его задержали при получении 2000 долларов США. Мужчине избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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Сотруднику военкомата Винницкой области, обещавшему отсрочку от мобилизации за 2000 долларов США, сообщено о подозрении 01
Сотруднику военкомата Винницкой области, обещавшему отсрочку от мобилизации за 2000 долларов США, сообщено о подозрении 02
Сотруднику военкомата Винницкой области, обещавшему отсрочку от мобилизации за 2000 долларов США, сообщено о подозрении 03
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Не надо с такими цацкаться в военное время
Их - точно на передовую
У них и образование военное есть
И только не говорите мне
Что передовая - это наказание
Бойцы на передовой из любого быстро сделают нормального
Быстро приведут в чувство
И будет воевать
А не штаны просиживать по судам
И искать отмазки
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01.08.2023 14:12 Ответить
логічно
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01.08.2023 14:23 Ответить
зранку проскакувало що 11 000 . де ще 9 . уже відпустили ?
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01.08.2023 15:15 Ответить
$2000...
А скільки тисяч таких хабарів "проканало" і назавжди залишаться у карманах воєнкомів, суддів, прокурорів і т.д...
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01.08.2023 16:43 Ответить
 
 