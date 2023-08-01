Полиция Майами передала Украине 101 единицу конфискованного в США стрелкового оружия, - нардеп Заблоцкий. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Произошел первый в истории случай передачи конфискованного в США стрелкового оружия.
Об этом сообщил в фейсбуке нардеп, основатель Ukrainian Arsenal of Liberty Марьян Заблоцкий, информирует Цензор.НЕТ.
"Обещал - отмучился, но сделал! Первый в истории случай передачи конфискованного в США стрелкового оружия состоялся. 101 единица партии № 1 уже в Киеве. Подарок полиции города Майами, которая первая решилась на такой шаг. К ней отличный донор подарил 148 тысяч патронов" , – информирует он.
Заблоцкий также обещает в ближайшее время организовать пресс-событие с участием городского головы Ирпеня, представителей Национальной полиции и правоохранительного комитета Верховной Рады, на котором расскажет "все детали этой в хорошем смысле авантюры".
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Одразу пригадалося, як наші гопники у кацапів техніку "віджимали", а цигани - крали
Но уже люблю
Особенно ПОЛИЦИЮ МАЙЯМИ
Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин у Телеграмі.
Викуплена у американців стрілецька зброя вирушить до України цього тижня.
Маркушин наголосив, що "в історії міжнародного партнерства України та США це прецедент".
За його словами, зараз завершується юридична процедура передачі зброї. Вже отримано відповідну ліцензію та необхідні дозволи.
"Навесні ми звернулися до наших міжнародних партнерів з проханням про допомогу в боротьбі з російським агресором. У червні, у відповідь на наше прохання, з ініціативи комісара поліції Майамі Кена Рассела було проведено акцію з викупу зброї у городян під назвою «Guns 4 Ukraine».
"Тим,хто бажає здати непотрібну зброю, пропонували грошову винагороду у розмірі від 50 до 200 доларів за одиницю.", - повідомив міський голова.
До викуплених пістолетів і автоматів поліцейські Маямі додали і конфісковану зброю.
За словами Маркушина, стрілецька зброя, яку українське місто отримаємо від Маямі, буде передана ірпінським поліцейським та бійцям територіальної оборони.
Міський голова зауважив, "фактично сьогодні ми напрацьовуємо модель за якою, я щиро вірю, в подальшому Ірпінь та інші міста України зможуть отримувати зброю для своєї оборони. Зокрема, зараз тривають перемовини з містом Х'юстон".
До викуплених пістолетів і автоматів поліцейські Маямі додали і конфісковану зброю.
За словами Маркушина, стрілецька зброя, яку українське місто отримаємо від Маямі, буде передана ірпінським поліцейським та бійцям територіальної оборони.
Міський голова зауважив, "фактично сьогодні ми напрацьовуємо модель за якою, я щиро вірю, в подальшому Ірпінь та інші міста України зможуть отримувати зброю для своєї оборони. Зокрема, зараз тривають перемовини з містом Х'юстон".
а ви, кріпаки-лохторат, відбивайтеся як хочете...- та хоча би й вилами.. смаглючка-тупорила-бєніна - вам у поміч, зебіли-земляки
А загалом: God bless America!