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Полиция Майами передала Украине 101 единицу конфискованного в США стрелкового оружия, - нардеп Заблоцкий. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Произошел первый в истории случай передачи конфискованного в США стрелкового оружия.

Об этом сообщил в фейсбуке нардеп, основатель Ukrainian Arsenal of Liberty Марьян Заблоцкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Обещал - отмучился, но сделал! Первый в истории случай передачи конфискованного в США стрелкового оружия состоялся. 101 единица партии № 1 уже в Киеве. Подарок полиции города Майами, которая первая решилась на такой шаг. К ней отличный донор подарил 148 тысяч патронов" , – информирует он.

Заблоцкий также обещает в ближайшее время организовать пресс-событие с участием городского головы Ирпеня, представителей Национальной полиции и правоохранительного комитета Верховной Рады, на котором расскажет "все детали этой в хорошем смысле авантюры".

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Полиция Майами передала Украине 101 единицу конфискованного в США стрелкового оружия, - нардеп Заблоцкий 01
Полиция Майами передала Украине 101 единицу конфискованного в США стрелкового оружия, - нардеп Заблоцкий 02
Полиция Майами передала Украине 101 единицу конфискованного в США стрелкового оружия, - нардеп Заблоцкий 03
Полиция Майами передала Украине 101 единицу конфискованного в США стрелкового оружия, - нардеп Заблоцкий 04
Полиция Майами передала Украине 101 единицу конфискованного в США стрелкового оружия, - нардеп Заблоцкий 05
Полиция Майами передала Украине 101 единицу конфискованного в США стрелкового оружия, - нардеп Заблоцкий 06
Полиция Майами передала Украине 101 единицу конфискованного в США стрелкового оружия, - нардеп Заблоцкий 07
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Топ комментарии
+27
может у пацанов из Маями и Атакамс завалялся случайно ?
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01.08.2023 15:24
+16
Оружием гангстеров теперь будут русню пакетизировать.
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01.08.2023 15:26
+8
"горячий" алаверды от ганстеров гопникам
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01.08.2023 15:32
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может у пацанов из Маями и Атакамс завалялся случайно ?
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01.08.2023 15:24 Ответить
Ну хоч би патронів 9х18 на "Макарова" для офіцерів ЗСУ, бо носять пістолети не як зброю, а щоб 'не проїбать"...
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01.08.2023 17:02 Ответить
Оружием гангстеров теперь будут русню пакетизировать.
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01.08.2023 15:26 Ответить
"горячий" алаверды от ганстеров гопникам
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01.08.2023 15:32 Ответить
Так у комплекті до зброї і гангстерів би передали нам, в якості "інструкторів".
Одразу пригадалося, як наші гопники у кацапів техніку "віджимали", а цигани - крали
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01.08.2023 15:42 Ответить
То Вава відразу прихватизував))
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01.08.2023 15:27 Ответить
Прихватізував Єрмак, та його команда !
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01.08.2023 15:30 Ответить
Вава і є його команда..
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01.08.2023 15:59 Ответить
А конфискованные доллары и наркотики полиция Маями оставляет себе.
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01.08.2023 15:28 Ответить
Це вони робили вже не раз ! І де вся ця зброя ? Завдяки ОП їі передадуть суддям та їншим "захисникам" режиму.
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01.08.2023 15:28 Ответить
https://zbroya.info/uk/blog/22023_maiami-peredaie-irpeniu-vikuplenu-u-amerikantsiv-vognepalnu-zbroiu/
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01.08.2023 15:29 Ответить
Надіюсь, що коли зелені підуть в історію, наступна влада підніме питання видачі нагородної зброї, причому з часів Авакова. Заодно буде підняте питання стволів у всіляких Поворознюків. Боюсь, що "цікава" частина цієї допомоги може піти по руках зелених і Ко.
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01.08.2023 15:29 Ответить
Не займайтесь маячнею. Треба дозволити володіння і носіння зброї для нормальних громадян, а не займатися чим попало. Ви ніколи не переможете гадюшник, єдина можливість урівноважити ситуацію - це щоб у кожного миколи в машині лежав ствол. Тоді поворознюки вже не ризикнуть бикувати.
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01.08.2023 15:38 Ответить
А хто буде вирішувати "нормальний громадянин" чи не дуже? Потрібно спершу втілити в реальність "невідворотність покарання" для всіх без виключення. І дозволити володіння. А вільне носіння це занадто.
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01.08.2023 15:43 Ответить
А який смисл в володінні без носіння? Володіти ви й незаконною можете, купили у знайомого, поклали вдома на шафу і... і шо?
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01.08.2023 15:56 Ответить
Так, а якби і не заборонено... Хто має бажання та натхнення може без проблем придбати...
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01.08.2023 15:45 Ответить
Придбайте легально короткоствол.
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01.08.2023 15:57 Ответить
да цю б посилку отримати 25 лютого 2022 року було б в 1000 разів приємніше . да і кацапів менше повернулось з екскурсії з Гостомеля чи Сум .
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01.08.2023 15:30 Ответить
Влада ніколи б не віддала цю зброю народу, бо вони його бояться більше ніж загарбників.
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01.08.2023 15:32 Ответить
був короткий момент коли влада справді злякалась, що її відженуть від корита і роздавала зброю щоб себе захистити .
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01.08.2023 15:37 Ответить
А через 2 місяця закінчила війну та забрала цю зброю у населення.
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01.08.2023 15:57 Ответить
ну а як ви хотіли переляк пройшов ! ДРГ вже не проривались в Київ , загроза зменшилась, а на блокпостах почали класти на асфальт депутатів .
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01.08.2023 16:19 Ответить
Не была в Майями
Но уже люблю
Особенно ПОЛИЦИЮ МАЙЯМИ
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01.08.2023 15:30 Ответить
Американське місто Маямі передасть Ірпеню Київської області 167 одиниць вогнепальної зброї.

Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин у Телеграмі.

Викуплена у американців стрілецька зброя вирушить до України цього тижня.

Маркушин наголосив, що "в історії міжнародного партнерства України та США це прецедент".

За його словами, зараз завершується юридична процедура передачі зброї. Вже отримано відповідну ліцензію та необхідні дозволи.

"Навесні ми звернулися до наших міжнародних партнерів з проханням про допомогу в боротьбі з російським агресором. У червні, у відповідь на наше прохання, з ініціативи комісара поліції Майамі Кена Рассела було проведено акцію з викупу зброї у городян під назвою «Guns 4 Ukraine».

"Тим,​​хто бажає здати непотрібну зброю, пропонували грошову винагороду у розмірі від 50 до 200 доларів за одиницю.", - повідомив міський голова.


До викуплених пістолетів і автоматів поліцейські Маямі додали і конфісковану зброю.

За словами Маркушина, стрілецька зброя, яку українське місто отримаємо від Маямі, буде передана ірпінським поліцейським та бійцям територіальної оборони.

Міський голова зауважив, "фактично сьогодні ми напрацьовуємо модель за якою, я щиро вірю, в подальшому Ірпінь та інші міста України зможуть отримувати зброю для своєї оборони. Зокрема, зараз тривають перемовини з містом Х'юстон".

До викуплених пістолетів і автоматів поліцейські Маямі додали і конфісковану зброю.

За словами Маркушина, стрілецька зброя, яку українське місто отримаємо від Маямі, буде передана ірпінським поліцейським та бійцям територіальної оборони.

Міський голова зауважив, "фактично сьогодні ми напрацьовуємо модель за якою, я щиро вірю, в подальшому Ірпінь та інші міста України зможуть отримувати зброю для своєї оборони. Зокрема, зараз тривають перемовини з містом Х'юстон".

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01.08.2023 15:30 Ответить
Це було в 2022 році.
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01.08.2023 15:34 Ответить
РІк тому вже "втопили" гордість Чорноморського флоту рифи - новітній патрульний корабель проекту 22160 «Василь Биков». А сьогодні вночі "повторили" атаку на нього
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01.08.2023 15:51 Ответить
Наша поліція тільки кришуе, більше не чого !
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01.08.2023 15:42 Ответить
а де пістолет Брудного Гаррі
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01.08.2023 15:53 Ответить
...в дальнем углу стоит более серьезный карамультук.....
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01.08.2023 16:34 Ответить
Дякуємо поліції Маямі! на "подяку партії" об,язуємся, знищити 101 кацапа.... достроково.
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01.08.2023 16:03 Ответить
..конкретноый арсенал... Слава Солдатам Великой Ukrainy
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01.08.2023 16:28 Ответить
А хто сказав, що його отримають в ЗСУ ? Продадуть. А гроші Єрмак отримає !
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01.08.2023 17:01 Ответить
там не має в них випадково двох-трьох конфіскованих есмінців з томагавками,щоб навести порядок в Чорному морі з піратами?)
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01.08.2023 16:42 Ответить
тіщенкам-арахнідам-стефанчукам-верещучкам-безумним... зброя на-шару не завадить..
а ви, кріпаки-лохторат, відбивайтеся як хочете...- та хоча би й вилами.. смаглючка-тупорила-бєніна - вам у поміч, зебіли-земляки
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01.08.2023 16:43 Ответить
Томи ганы были ?
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01.08.2023 17:08 Ответить
Треба буде зняти один сезон "Поліції Маямі" в Україні

А загалом: God bless America!
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01.08.2023 17:43 Ответить
Начальство розбере на сувеніри. Така зброя як 5 -ти зарядний револьвер 45- го чи 40 калібру( спробуй ще найди для нього набої) навряд чи потрібен на полі бою. Та й важить він під 1.5 кг заряджений. Ну АКМоїди може й візьмуть ,але в Америці вони продаються з 87- го тільки як семі-авто ,тобто чергами не стріляють.
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03.08.2023 17:41 Ответить
 
 