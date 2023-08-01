В колл-центре на столичном Подоле обнаружили печати компаний и банков РФ, начато уголовное производство, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Подольском районе Киева обнаружили колл-центр. Во время обысков там были найдены печати российских компаний и банков.

Об этом сообщает Департамент коммуникации Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

"Столичные полицейские начали уголовное производство по факту деятельности call-центра в Подольском районе. В офисе полицейские обнаружили 47 работников и более 200 обустроенных рабочих мест", - говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли системные блоки, жесткие диски, мобильные телефоны и рабочие блокноты.

"Кроме того, были найдены печати российских компаний и банков. В помещении самого офиса находились 47 человек, полицейские идентифицировали каждого и обнаружили среди них двух иностранцев", - добавили в Нацполиции.

Напомним, ранее нардеп Николай Тищенко обвинил свого коллегу Олега Семинского в том, что он якобы причастен к работе колл-центра, работавшего на Россию.

Семинский в комментарии Цензор.НЕТ, отрицает причастность к колл-центру.

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