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В колл-центре на столичном Подоле обнаружили печати компаний и банков РФ, начато уголовное производство, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Подольском районе Киева обнаружили колл-центр. Во время обысков там были найдены печати российских компаний и банков.

Об этом сообщает Департамент коммуникации Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

"Столичные полицейские начали уголовное производство по факту деятельности call-центра в Подольском районе. В офисе полицейские обнаружили 47 работников и более 200 обустроенных рабочих мест", - говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли системные блоки, жесткие диски, мобильные телефоны и рабочие блокноты.

"Кроме того, были найдены печати российских компаний и банков. В помещении самого офиса находились 47 человек, полицейские идентифицировали каждого и обнаружили среди них двух иностранцев", - добавили в Нацполиции.

Напомним, ранее нардеп Николай Тищенко обвинил свого коллегу Олега Семинского в том, что он якобы причастен к работе колл-центра, работавшего на Россию.

Семинский в комментарии Цензор.НЕТ, отрицает причастность к колл-центру.

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В колл-центре на столичном Подоле обнаружили печати компаний и банков РФ, начато уголовное производство, - Нацполиция 01
В колл-центре на столичном Подоле обнаружили печати компаний и банков РФ, начато уголовное производство, - Нацполиция 02
В колл-центре на столичном Подоле обнаружили печати компаний и банков РФ, начато уголовное производство, - Нацполиция 03
В колл-центре на столичном Подоле обнаружили печати компаний и банков РФ, начато уголовное производство, - Нацполиция 04
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Топ комментарии
+31
"Слуга народу", печатки компаній та банків РФ. Совпадєніє?
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01.08.2023 15:31
+28
Это они ещё в ОП не заглядывали...
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01.08.2023 15:44
+14
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01.08.2023 16:07
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"Слуга народу", печатки компаній та банків РФ. Совпадєніє?
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01.08.2023 15:31 Ответить
Коля каклєта підкинув ...
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01.08.2023 15:32 Ответить
как так ,кол-центр на двести рыл,а полиция об этом не знает,звиздец,идет война,а в столице шобла сидит и чем то занимается,а-у когда работать будете
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01.08.2023 19:32 Ответить
Это они ещё в ОП не заглядывали...
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01.08.2023 15:44 Ответить
Что это за шарага? Чем они занимались?
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01.08.2023 15:38 Ответить
в тому й то проблема, що ми не знаємо. Можливо, це наші хакери... І це першоа фундаментальна проблема, від якої потрібно відштовхуватись.
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01.08.2023 15:47 Ответить
Якби "наші", то відразу ж би приїхав офіційний "дах" однієї з правоохоронних силових структур України, не відходячи від каси.
Дуже мутно...
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01.08.2023 16:11 Ответить
Відмивали російське бабло в Україні.
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01.08.2023 15:47 Ответить
як варіант - приймали дзінки та повідомлення від "сочуствующіх і угнетьонних русскоязичних" про переміщення військових, техніки і багато чого іншого. Всі розуміють що все це надзвичайно цікавить ворога
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01.08.2023 16:20 Ответить
А печати российских банков - для того, чтобы им сразу гонорары выписывать, я правильно понял Вашу идею?
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02.08.2023 12:51 Ответить
Колись заманили мене в подібну контору, виявилося шахрайська контора, на співбесіді звісно цього не повідомляють. Це кол центр, який телефонує в рашку і країни Європи, США та під виглядом різних брокерських компаній пропонують наче заробляти на інвестиціях на фінансовому ринку, типу вкладати в акції і багато заробляти. По факту просто через кріпту віддаешь гроші шахраям. У новині з Тищенко там є печатка наче Московскої біржі, тому що клієнтам пропонують наче торгувати на ній, насправді це просто шахрайство.
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02.08.2023 20:07 Ответить
Такі контори багато заробляють і їх кришують на дуже високому рівні, наприклад у цієї криша у вигляді самого депутата Семінського. Це звичайно приговор країні, що таке відкрито відбувається і ніхто відверто і не ховається.
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02.08.2023 20:09 Ответить
печатки і бланки справжні, чи підробні?
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01.08.2023 15:45 Ответить
У меня есть знакомый, три класса образование. Он десятку за полчаса так нарисует, что не отличишь от настоящей.
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01.08.2023 15:50 Ответить
а це до чого?
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01.08.2023 15:54 Ответить
Це до питання: "печатки і бланки справжні, чи підробні?"
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01.08.2023 15:59 Ответить
Печатки то х**ня! в ОП агенти цілі без печаток!
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01.08.2023 15:50 Ответить
зара вони скажуть, що випадково зірвали супер секретну спецоперації оп в інтересах України, по взлому і дестабілізації фінансової системи расії через цей кол центр.
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01.08.2023 15:53 Ответить
Це шахраї які кидають мабуть тільки кацапів. Тому, що печатки тільки кацапські. Зазвичай такі "сєткі" луплять, як кацапів так і наших співгромадян. Найвидатніші у дніпрі та києві. Є свідомі - ті тільки по кацапам роблять. Криша присутня. Як зазвичай - мосорська, або група впливових осіб. Тєма, - в телефонній розмові визнати номер картки, залишок коштів тощо. Потім знімають і через кріпту виводять з рашки.
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01.08.2023 16:02 Ответить
Земразі в виявились зрадниками? - Не може бути!😀
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01.08.2023 16:04 Ответить
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01.08.2023 16:07 Ответить
У цьому випадку - не обов'язково.
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01.08.2023 16:10 Ответить
Хіба з цією владою Україна виграє війну???
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01.08.2023 16:09 Ответить
агент Козир через агента Кувшинова вже порішав, поліцаї вибачились перед іноками.
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01.08.2023 16:18 Ответить
Та там мабуть мікс -- і хакери і шахраі в одному стакані
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01.08.2023 16:31 Ответить
В Єрмака ще й не таке можна знайти... і навіть форму полковника ФСБ.
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01.08.2023 16:31 Ответить
зебіли, вже майже офіціально, - чемпіоні по зраді (ну, можливо, після опзжопників - явних пдрів йаника)...
і, звичайно, лохторат-2019 - чемпіони по дебілізму.. вітаннячка, дебіли-новатори по нових лІцах. ідіоти, свідки святого Бєні з Г+Г і курви мосейчукчкі
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01.08.2023 16:31 Ответить
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01.08.2023 16:37 Ответить
ФСБешное кубло.
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01.08.2023 17:56 Ответить
а шо з депутатом?????
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01.08.2023 18:02 Ответить
Беню за вим'я торкнули. Корєша за зябра взяли.
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01.08.2023 20:15 Ответить
Я вже втомилася аплодувати! Усі коменти, просто жах.
Якщо така надута лялька Тищенко такий "розумний", чому там МВС а не СБУ? Навіщо таке шоу? Риторичне запитання.

На майбутне, Колю. Як це російською. А. Потрать деньги с умом. Ум - у лапках.
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02.08.2023 01:57 Ответить
Тому що такі шахрайські контори кришують різні відомства на високому рівні. І нічого доброго в цьому немає!
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02.08.2023 20:13 Ответить
А. Ще одне. На Подолі. Требаж. Таке цікава місце. Як там, Микола у пісні: " А без Подола Киев невозможен, как...
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02.08.2023 02:02 Ответить
то Мексиканця центри...
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02.08.2023 12:15 Ответить
Якщо конфіскують, це ж 47 компів армії перейдуть, чи дітям у школи.
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02.08.2023 19:30 Ответить
Колись заманили мене в подібну контору, виявилося шахрайська контора, на співбесіді звісно цього не повідомляють. Це кол центр, який телефонує в рашку і країни Європи, США та під виглядом різних брокерських компаній пропонують наче заробляти на інвестиціях на фінансовому ринку, типу вкладати в акції і багато заробляти. По факту просто через кріпту віддаешь гроші шахраям. У новині з Тищенко там є печатка наче Московскої біржі, тому що клієнтам пропонують наче торгувати на ній, насправді це просто шахрайство.
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02.08.2023 20:17 Ответить
 
 