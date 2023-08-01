Военный чиновник в Одессе потребовал более 400 тыс. грн "отката" за ремонт казарм для мобилизованных в ВСУ, - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Военные контрразведчики Службы безопасности разоблачили коррупционную схему в одесском военном квартирно-эксплуатационном управлении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-лужбу СБУ.
Установлено, что чиновники регулярно требовали "отката" от подрядчиков, выполнявших госзаказ по ремонтным работам на объектах ВСУ в Одесской области.
"Задокументирован факт вымогательства главой оборонного квартирно-эксплуатационного управления на более чем 400 тыс. грн от представителей местной ремонтно-строительной компании. По данным следствия, размер взятки составлял 20% от общей суммы договора, согласно которому подрядчики должны были провести освещение в здания военного городка для украинских защитников. Для ведения "переговоров" с предпринимателями и передачи денег чиновник привлек своего подчиненного - руководителя района электрических сетей в областном центре", - говорится в сообщении.
Посредника задержали "на горячем" при получении им всей суммы неправомерной выгоды от подрядчиков.
Также была задокументирована преступная деятельность еще одного участника сделки - руководителя аффилированной коммерческой структуры.
"Через подконтрольные фирмы коммерсант уводил в тень и в дальнейшем "конвертировал" в наличные деньги, которые якобы получал за выполнение ремонтных работ на военных объектах. Во время обысков на рабочих местах участников "схемы" обнаружены вещественные доказательства преступления, в том числе документы и печати фиктивных предприятий", - добавили в СБУ.
Задержанному "посреднику" сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Решается вопрос об избрании для него меры пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжается расследование для привлечения к ответственности руководителя военного квартирно-эксплуатационного управления и привлеченного им к сделке руководителя коммерческой структуры. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Пожалуйста, подождите...
Как же. Была. Но вот по моей работе, начиная с 2016 года чинуши сидели тихо тихо и встречали с улыбкой "чего изволите". Там аресты регулярно случались, среди них. А с апреля, 2019 года, не с мая, а именно с апреля, сели на лопату и так гребут что за четверть века работы с этой инспекцией, ни я, ни старые инспектора ТАКОГО РАЗМАХА не видели и не встречали. Так наверное Порошенко виноват да?
В 2019 году денежные активы семьи Медведчука составили более 7 миллионов евро, а в 2020 году вдвое больше - более €14,4 миллиона
Ещё вопросы у ЗЕлёной плесени будут?
Об этом свидетельствуют декларации политика за 2019 и 2020 годы
https://www.dw.com/ru/ukraina-nacionaliziruet-truboprovod-pri-chem-zdes-medvedchuk/a-56674354
https://www.radiosvoboda.org/a/truba-medvedchuka-ukrajina-povernula-truboprovid/31122119.html
https://www.slovoidilo.ua/2021/05/24/novyna/polityka/yak-medvedchuk-zavolodiv-chastynoyu-truboprovodu-samara-zaxidnyj-napryamok-bihus.info
Хватит, дебилятко?
Куда язык засунула?
А при ком сорвали операцию по вагнерам?
А кто стал сокращать ВСУ во время войны?
А при ком свернули ракнтные программы?
А при ком с зрк клистроны сняли оголив небо Украины?
А при ком Коломойский с ахметовыми и пинчуками расцвели и процветают?
А при ком отвели войска с хороших позиций?
А при ком разминировали Юг?
А кто в Омане с Патрушевым договорняки по продаже страны делал?
А при ком Цемаха вернули кацапам?
А при ком полномасштабная война началась?
А при ком соратники януковича во власть пришли и в ОП сидят?
А при ком оборонзаказы сорваны?
А при ком доллар стал по 45?
А при ком дизель стал по 45?
А при ком бомбят Киев и другие города страны?
А при ком подоляк ботофермы развел и вас нанял?
А при ком оборонные заводы перевели на однодневную рабочую неделю?
А при ком произошла резня в Буче и т.д.?
А при ком ......
Хватит, дебилятко?
Сиди тихо, дурашка, война закончится с таких как вы народ спросит.
газова камера, ін'єкція, розстріл, електричний стілець
Електричний стілець застосовують в шести штатах:
Алабама, Південна Кароліна, Флорида, Кентуккі, Вірджинія, Теннессі.
в трьох з них можна обрати між електричним стільцем та ін'єкцією
Тоді все марно, розходимось...
Усе інше, то від лукавого і продовжується уже 30 років!!
Усі хєрантИ можуть це підтвердити.
Воєнний стан в особливий період це вимагає, бо буде ГОРЕ!!
Слава Україні!!
Контррозвідка...
Тут самого Гордієнка почитати...
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