Военный чиновник в Одессе потребовал более 400 тыс. грн "отката" за ремонт казарм для мобилизованных в ВСУ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Военные контрразведчики Службы безопасности разоблачили коррупционную схему в одесском военном квартирно-эксплуатационном управлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-лужбу СБУ.

Установлено, что чиновники регулярно требовали "отката" от подрядчиков, выполнявших госзаказ по ремонтным работам на объектах ВСУ в Одесской области.

"Задокументирован факт вымогательства главой оборонного квартирно-эксплуатационного управления на более чем 400 тыс. грн от представителей местной ремонтно-строительной компании. По данным следствия, размер взятки составлял 20% от общей суммы договора, согласно которому подрядчики должны были провести освещение в здания военного городка для украинских защитников. Для ведения "переговоров" с предпринимателями и передачи денег чиновник привлек своего подчиненного - руководителя района электрических сетей в областном центре", - говорится в сообщении.

Посредника задержали "на горячем" при получении им всей суммы неправомерной выгоды от подрядчиков.

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Также была задокументирована преступная деятельность еще одного участника сделки - руководителя аффилированной коммерческой структуры.

"Через подконтрольные фирмы коммерсант уводил в тень и в дальнейшем "конвертировал" в наличные деньги, которые якобы получал за выполнение ремонтных работ на военных объектах. Во время обысков на рабочих местах участников "схемы" обнаружены вещественные доказательства преступления, в том числе документы и печати фиктивных предприятий", - добавили в СБУ.

Задержанному "посреднику" сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Решается вопрос об избрании для него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается расследование для привлечения к ответственности руководителя военного квартирно-эксплуатационного управления и привлеченного им к сделке руководителя коммерческой структуры. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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