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взятка (5956) Одесса (7370) СБУ (18663) военная контрразведка (30)

Военный чиновник в Одессе потребовал более 400 тыс. грн "отката" за ремонт казарм для мобилизованных в ВСУ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Военные контрразведчики Службы безопасности разоблачили коррупционную схему в одесском военном квартирно-эксплуатационном управлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-лужбу СБУ.

Установлено, что чиновники регулярно требовали "отката" от подрядчиков, выполнявших госзаказ по ремонтным работам на объектах ВСУ в Одесской области.

"Задокументирован факт вымогательства главой оборонного квартирно-эксплуатационного управления на более чем 400 тыс. грн от представителей местной ремонтно-строительной компании. По данным следствия, размер взятки составлял 20% от общей суммы договора, согласно которому подрядчики должны были провести освещение в здания военного городка для украинских защитников. Для ведения "переговоров" с предпринимателями и передачи денег чиновник привлек своего подчиненного - руководителя района электрических сетей в областном центре", - говорится в сообщении.

Посредника задержали "на горячем" при получении им всей суммы неправомерной выгоды от подрядчиков.

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Также была задокументирована преступная деятельность еще одного участника сделки - руководителя аффилированной коммерческой структуры.

"Через подконтрольные фирмы коммерсант уводил в тень и в дальнейшем "конвертировал" в наличные деньги, которые якобы получал за выполнение ремонтных работ на военных объектах. Во время обысков на рабочих местах участников "схемы" обнаружены вещественные доказательства преступления, в том числе документы и печати фиктивных предприятий", - добавили в СБУ.

Задержанному "посреднику" сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Решается вопрос об избрании для него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается расследование для привлечения к ответственности руководителя военного квартирно-эксплуатационного управления и привлеченного им к сделке руководителя коммерческой структуры. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Военный чиновник в Одессе потребовал более 400 тыс. грн отката за ремонт казарм для мобилизованных в ВСУ, - СБУ 01
Военный чиновник в Одессе потребовал более 400 тыс. грн отката за ремонт казарм для мобилизованных в ВСУ, - СБУ 02
Военный чиновник в Одессе потребовал более 400 тыс. грн отката за ремонт казарм для мобилизованных в ВСУ, - СБУ 03
Военный чиновник в Одессе потребовал более 400 тыс. грн отката за ремонт казарм для мобилизованных в ВСУ, - СБУ 04
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Топ комментарии
+12
в Одессе чиновника любого ранга можно брать, за что - всегда найдется
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01.08.2023 17:30
+11
Только в Одессе?
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01.08.2023 17:46
+9
тянется и тянется рука

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01.08.2023 17:44
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Тягнеться за другими -- не хоче бути білою вороною
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01.08.2023 17:29 Ответить
тянется и тянется рука

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01.08.2023 17:44 Ответить
...а апельсинки то наколотие!(с)
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01.08.2023 18:17 Ответить
в Одессе чиновника любого ранга можно брать, за что - всегда найдется
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01.08.2023 17:30 Ответить
Только в Одессе?
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01.08.2023 17:46 Ответить
В некоторой степени все-таки верно, не зря слизняк смешанный с молью начинал войну там,где ожидал поддержку!?
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01.08.2023 18:46 Ответить
оце комерція розквітла..., в людини просто відкрилося вікно можливостей...
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01.08.2023 17:30 Ответить
А просто с мая 2019 года корупции у нас был дан ЗЕленый свет.
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01.08.2023 17:44 Ответить
вопрос корупции очень многогранный , к примеру зеля - вдруг стал частью компании по морепродуктам , это корупция ? ( деньгами не берет , берет лягавыми ) , его офшорные счета пополняются регулярно , это корупция ? чиновники в верховной раде соучередители многих фирм и компаний , к которым они не имеют ни каких отношений , но баблишко им от туда капает , это корупция или нет ? люди смотрят на этот беспредел и сами создают схемы , есть прицендент - будут и последователи , корупция не сегодня родилась в Украине , 20 лет назад взятка в 50 баксов была просто ооогромная , и страх был , все началось с приходом донецких и регионалов , они возглавили финансовые потоки и кабинеты которые их контролируют , и взятки выросли в десятки раз , но уже без страха , в наглую , то же самое проделали зе- мудаки , один -в один , это те же регионалы , кого они сегодня ловят , дурачье засветившееся которое из-за отсутствия мозгов , просидев всю жизнь на зарплате , ВДРУГ стало вершителем судеб , и ни чего умнее не придумало , как на спижженые деньги покупать домики за бугром , машины - бизнес класса , квартиры десятками ................дебил он при любых раскладах - дебил , а вот в верховной раде умные , деньгами не берут , и счета у них хер проверишь , они все в офщорах , так что если боротся с корупцией , то стрелять нужно именно тех , кто ее возглавляет .
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01.08.2023 18:02 Ответить
все вірно, до ... розстрілу ...
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01.08.2023 18:52 Ответить
Стопудово. До того корупції в Україні взагалі не було. Ніхто ніде не брав хабарів, всі були сумлінними і жили на одну зарплату. Сумую за тими роками.
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01.08.2023 18:53 Ответить
Не передергивайте. Было, НО даже при Януковиче коррупция не имела такого машстаба и размаха, как при Зеленском.
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01.08.2023 19:07 Ответить
Я так и знал, что без Порошенко вы жить не можите. Ну куда вам что бы его не приплести к любой теме.
Как же. Была. Но вот по моей работе, начиная с 2016 года чинуши сидели тихо тихо и встречали с улыбкой "чего изволите". Там аресты регулярно случались, среди них. А с апреля, 2019 года, не с мая, а именно с апреля, сели на лопату и так гребут что за четверть века работы с этой инспекцией, ни я, ни старые инспектора ТАКОГО РАЗМАХА не видели и не встречали. Так наверное Порошенко виноват да?
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01.08.2023 19:25 Ответить
А ты свой давно из сраки вынула? Уж больно у тебя из рта говном прёт.
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01.08.2023 21:11 Ответить
При ЗЕленском.
В 2019 году денежные активы семьи Медведчука составили более 7 миллионов евро, а в 2020 году вдвое больше - более €14,4 миллиона
Ещё вопросы у ЗЕлёной плесени будут?
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01.08.2023 21:03 Ответить
Денежные активы народного депутата Украины от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Тараса Козака, который находится под санкциями СНБО, за год выросли вдвое.

Об этом свидетельствуют декларации политика за 2019 и 2020 годы
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01.08.2023 21:05 Ответить
6 трав. 2021 р. - Forbes впервые включил Медведчука в список богатейших украинцев.
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01.08.2023 21:06 Ответить
Я вижу что уже и четвёртый раз тебе, тупица, Порох в трусы накакал.

https://www.dw.com/ru/ukraina-nacionaliziruet-truboprovod-pri-chem-zdes-medvedchuk/a-56674354

https://www.radiosvoboda.org/a/truba-medvedchuka-ukrajina-povernula-truboprovid/31122119.html

https://www.slovoidilo.ua/2021/05/24/novyna/polityka/yak-medvedchuk-zavolodiv-chastynoyu-truboprovodu-samara-zaxidnyj-napryamok-bihus.info

Хватит, дебилятко?
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01.08.2023 21:19 Ответить
Так при ком расцвёл Мертвечук?
Куда язык засунула?
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01.08.2023 21:20 Ответить
Двойка. Ваша оценка двойка. Интелектом совершенно не награждены природой. Аревидерчи, подоляцкое тупое животное.
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01.08.2023 21:24 Ответить
А сотни миллиардов у ВСУ кто своровал и ворует?
А при ком сорвали операцию по вагнерам?
А кто стал сокращать ВСУ во время войны?
А при ком свернули ракнтные программы?
А при ком с зрк клистроны сняли оголив небо Украины?
А при ком Коломойский с ахметовыми и пинчуками расцвели и процветают?
А при ком отвели войска с хороших позиций?
А при ком разминировали Юг?
А кто в Омане с Патрушевым договорняки по продаже страны делал?
А при ком Цемаха вернули кацапам?
А при ком полномасштабная война началась?
А при ком соратники януковича во власть пришли и в ОП сидят?
А при ком оборонзаказы сорваны?
А при ком доллар стал по 45?
А при ком дизель стал по 45?
А при ком бомбят Киев и другие города страны?
А при ком подоляк ботофермы развел и вас нанял?
А при ком оборонные заводы перевели на однодневную рабочую неделю?
А при ком произошла резня в Буче и т.д.?
А при ком ......
Хватит, дебилятко?
Сиди тихо, дурашка, война закончится с таких как вы народ спросит.
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01.08.2023 22:12 Ответить
А ответить на вопросы? Язык в жопу засунула? Зеленскому в жопу засунула? Смачного.
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02.08.2023 06:18 Ответить
Где пропала? Смена у подоляка закончилась началась вторая смена на Киевской Окружной?
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02.08.2023 06:57 Ответить
Тебе Порошенко сегодня в кровать и трусы сколько раз накакал? Два раза или три?
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01.08.2023 21:10 Ответить
А ты живёщь на одну зарплату у подоляка или ещё где то подрабатываешь?
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01.08.2023 21:09 Ответить
Який справний мужичок … мабуть хоче поїхать на передок…
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01.08.2023 17:31 Ответить
І скажіть мені що не потрібно повертати розстріли.
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01.08.2023 17:34 Ответить
В нас демократія,тому треба як в Оплоті Свободи-електричний стілець.
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01.08.2023 17:38 Ответить
Теж підійде,це світло витрачати.Вигрібна яма з глайном в 3 метра і туди кидати і закривати.Дешево і всім насрати
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01.08.2023 17:41 Ответить
в 32 штатах смертна кара
газова камера, ін'єкція, розстріл, електричний стілець

Електричний стілець застосовують в шести штатах:
Алабама, Південна Кароліна, Флорида, Кентуккі, Вірджинія, Теннессі.
в трьох з них можна обрати між електричним стільцем та ін'єкцією
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01.08.2023 18:21 Ответить
суды линча !!!! остальное все - ******* !!!!
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01.08.2023 17:46 Ответить
Та "закатати" у асфальт якщо такий любитель відкатів. З такими ублюдками під час війни треба поступати жорстоко.
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01.08.2023 17:57 Ответить
повторяю - суды линча , найти где живет , установить время его или ее прогулки с собакой , кошкой и тд , выбрать место где людей не много , ........................тихо пришел , тихо ушел , и все , по другому ни хрена работать не будет , власть устраивает показушные аресты мелких сошек , но это АРЕСТЫ , а если будут трупы , тогда и власть прихуеет , и страх потери жизни на прогулке или в туалете кабака вполне может дать результат , не для всех конечно ( есть безсмертные , как они о себе думают ) , но тоже не на долго .
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01.08.2023 18:11 Ответить
Потрібні "ворошиловські стрільці", котрим вже нічого втрачати.
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01.08.2023 19:16 Ответить
Не допоможуть.
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01.08.2023 18:04 Ответить
Если военный прослужил в КЭЧ, тыловиком (прод, вещевая, ГСМ) или в ТЦК (военкомате) три и более лет, то смело можно отдавать под суд.
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01.08.2023 17:43 Ответить
Але перед цим впіймати на злочині. І доказати.
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01.08.2023 18:49 Ответить
Доказати в суді?
Тоді все марно, розходимось...
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01.08.2023 19:17 Ответить
угу .. зупинити за морду, що не сподобалась і розстр... Так ??
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01.08.2023 19:27 Ответить
/Пєсєц, нескінченний потік ... / - це ваш коментар нижче. Так і буде продовжуватись, тому що 99,9% з цього "нескінченного потоку" завжди виходять сухими з води. Така реальність, на жаль. Як її змінити? Я не знаю, пробачте...
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01.08.2023 19:41 Ответить
Та всі мерзотники за три роки суцільного розкрадання на повідку у шашличної шобли. Крадіть скільки зможете винести, тільки не забувайте відсоток зешвалі заносити. Не дарма уйо₴ок татаров навіть бізнесменів збирає для якихось консультацій. Ну з цими гнидамитвсе зрозуміло, а от як зрозуміти тих хто досі підтримує всіх цих зелених підарасів? Ці люди просто йо₴нуті чи в них в усіх вавка в голові яка заважає раціонально сприймати інформацію?
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01.08.2023 17:44 Ответить
Вірогідно, не відкашляв вчасно бугрові, чи заникав від пацанів грошенята.
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01.08.2023 17:50 Ответить
Дєло полковника Борисова живе та пабєждаєт.
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01.08.2023 17:52 Ответить
Гребуть так, неначе в останній день Помпеи.
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01.08.2023 18:00 Ответить
И опять Одесса.
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01.08.2023 18:03 Ответить
Всі з різникоффа беруть приклад-красти і в очі людям дзюрити!
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01.08.2023 18:14 Ответить
і ніщо, ніщо їх не зупиняє! Так ще ж розстріл на місці не випробовували!
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01.08.2023 18:15 Ответить
..видимо это лишь верхушка ...
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01.08.2023 18:31 Ответить
Ліхтарний стовп і 2м вірьовки…
Усе інше, то від лукавого і продовжується уже 30 років!!
Усі хєрантИ можуть це підтвердити.
Воєнний стан в особливий період це вимагає, бо буде ГОРЕ!!
Слава Україні!!
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01.08.2023 18:35 Ответить
Пєсєц, нескінченний потік ...
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01.08.2023 18:48 Ответить
- Ваша честь, прошу звернути увагу, шо підсудний вимагав, зі слів обвинувачення, певну суму грошей таки у національній валюті, що свідчить про патріотизм і громадянську позицію воєнкома. )))
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01.08.2023 18:58 Ответить
Пффффф😤
Контррозвідка...
Тут самого Гордієнка почитати...
https://www.facebook.com/profile.php?id=100089384898533
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01.08.2023 20:05 Ответить
вже пора шось робить з цією владою, яка важає себе вічною, бо військовий стан вони можуть розтягнути на дисятиліття, а рабів тупо набирати на вулицях, не чого не вчить історія цих підарів, кожен, хто прийшов до корита, думає, що зловив бога за бороду.
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02.08.2023 12:47 Ответить
20%?! Это свои его сдали наверняка что бы цены не сбивал
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28.08.2023 04:28 Ответить
 
 