Оккупанты ударили по Петропавловке на Харьковщине, вспыхнуло 3 пожара в домах граждан. ФОТОрепортаж

Враг ударил по прифронтовому селу Петропавловка Купянского района Харьковской области. В результате обстрела возникло 4 пожара, в том числе 3 - в домах граждан.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

1 августа примерно в 13:30 враг обстрелял частный сектор в прифронтовом селе Петропавловка. Возникло сразу 4 пожара. Три из них случились в домах граждан, еще один - на открытой территории, где горел сухостой.

Как сообщается, в целом по разным адресам горели частный дом, пристройка к жилому дому, хозяйственная постройка на общей площади примерно 220 кв.м. Также горела трава на площади 200 кв. Жертв и пострадавших нет.

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