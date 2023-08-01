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Оккупанты ударили по Петропавловке на Харьковщине, вспыхнуло 3 пожара в домах граждан. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Враг ударил по прифронтовому селу Петропавловка Купянского района Харьковской области. В результате обстрела возникло 4 пожара, в том числе 3 - в домах граждан.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.
1 августа примерно в 13:30 враг обстрелял частный сектор в прифронтовом селе Петропавловка. Возникло сразу 4 пожара. Три из них случились в домах граждан, еще один - на открытой территории, где горел сухостой.
Как сообщается, в целом по разным адресам горели частный дом, пристройка к жилому дому, хозяйственная постройка на общей площади примерно 220 кв.м. Также горела трава на площади 200 кв. Жертв и пострадавших нет.
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Sergey Rafalovych
показать весь комментарий01.08.2023 18:55 Ответить Мне нравится 0
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