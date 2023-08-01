РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4250 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине
1 029 1
обстрел (20085) пожар (5559) Харьковщина (4113)

Оккупанты ударили по Петропавловке на Харьковщине, вспыхнуло 3 пожара в домах граждан. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Враг ударил по прифронтовому селу Петропавловка Купянского района Харьковской области. В результате обстрела возникло 4 пожара, в том числе 3 - в домах граждан.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

1 августа примерно в 13:30 враг обстрелял частный сектор в прифронтовом селе Петропавловка. Возникло сразу 4 пожара. Три из них случились в домах граждан, еще один - на открытой территории, где горел сухостой.
Как сообщается, в целом по разным адресам горели частный дом, пристройка к жилому дому, хозяйственная постройка на общей площади примерно 220 кв.м. Также горела трава на площади 200 кв. Жертв и пострадавших нет.

Читайте также: Враг обстрелял село на Харьковщине, один человек погиб, один - ранен

Оккупанты ударили по Петропавловке на Харьковщине, вспыхнуло 3 пожара в домах граждан 01
Оккупанты ударили по Петропавловке на Харьковщине, вспыхнуло 3 пожара в домах граждан 02
Оккупанты ударили по Петропавловке на Харьковщине, вспыхнуло 3 пожара в домах граждан 03
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а у нас асфальт плитка серіали
показать весь комментарий
01.08.2023 18:55 Ответить
 
 