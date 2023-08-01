В течение суток уничтожено 2 российских ударных БпЛА "Ланцет", - ВК "Південь". ФОТО

За минувшие сутки на Южном направлении силами ПВО уничтожены два российских ударных беспилотника "Ланцет".

Об этом сообщили в воздушном командовании "Південь", информирует Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки, 31 июля 2023 года, на южном направлении воинами Херсонской зенитной ракетной бригады уничтожены 2 ударных беспилотника "Ланцет", - говорится в сообщении.

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