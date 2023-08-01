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Разоблачена масштабная схема побега уклонистов за границу: проведено почти 100 обысков, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Главное управление внутренней безопасности СБУ совместно с Национальной полицией ликвидировало масштабную схему нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате почти 100 обысков по всей Украине были разоблачены чиновники, предлагавшие потенциальным призывникам выехать за пределы нашего государства на основании поддельных документов о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

К организации незаконной деятельности причастно руководство Белгород-Днестровского военкомата и местной военно-врачебной комиссии, действовавших в составе преступной группы. Стоимость таких "услуг" составляла от 7 до 10 тысяч долларов США. Сумма зависела от платежной способности уклоняющегося, места его проживания и срочности выезда.

Разоблачена масштабная схема побега уклонистов за границу: проведено почти 100 обысков, - СБУ 01

В СБУ рассказали, что для поиска клиентов чиновники организовали разветвленную сеть "посредников", действовавших в Киевской области, а также в Одесской, Винницкой, Днепропетровской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской, Львовской и Полтавской областях.

Кроме того, после оформления фиктивных документов фигуранты предоставляли уклонистам "маршрут" побег за границу, который пролегал через международный пункт пропуска "Старокозачье" в Одесской области.

В ходе комплексных мероприятий сотрудники СБУ задокументировали 14 человек, которые пытались воспользоваться "услугой" – приобрели полный пакет фальшивых "документов" и собирались скрыться за пределы Украины.

Разоблачена масштабная схема побега уклонистов за границу: проведено почти 100 обысков, - СБУ 02

В ходе почти 100 обысков по местам работы и проживания участников "схемы" изъята компьютерная техника и документы с доказательствами преступной деятельности. Также выявлены большие суммы наличных денег в разной валюте, которая была получена преступным путем.

Разоблачена масштабная схема побега уклонистов за границу: проведено почти 100 обысков, - СБУ 03
Разоблачена масштабная схема побега уклонистов за границу: проведено почти 100 обысков, - СБУ 04
Разоблачена масштабная схема побега уклонистов за границу: проведено почти 100 обысков, - СБУ 05
Разоблачена масштабная схема побега уклонистов за границу: проведено почти 100 обысков, - СБУ 06

Читайте также: Сотруднику военкомата Винницкой области, обещавшему отсрочку от мобилизации за 2000 долларов США, сообщено о подозрении. ФОТО

Разоблачена масштабная схема побега уклонистов за границу: проведено почти 100 обысков, - СБУ 07
Разоблачена масштабная схема побега уклонистов за границу: проведено почти 100 обысков, - СБУ 08

В настоящее время продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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Топ комментарии
+21
Яка корупція?

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01.08.2023 18:57
+12
В Украине нет коррупции... Или я что-то пропустил?
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01.08.2023 18:48
+12
В ТЦК цілком законно ховаються від мобілізації куча людей в званні від майора до підполковника,а мудрому наріду нізя ухилятися
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01.08.2023 19:22
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сбу мабуть конкурентів накрили )))
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01.08.2023 18:47 Ответить
В Украине нет коррупции... Или я что-то пропустил?
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01.08.2023 18:48 Ответить
Яка корупція?

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01.08.2023 18:57 Ответить
Я знаю ще одну масштабну схему по організації ухилянтів - там точно 405 осіб плюс спільники - які організували цю аферу
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01.08.2023 18:51 Ответить
недонесення про злочин теж е злочин...
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01.08.2023 19:06 Ответить
https://www.rada.gov.ua/
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01.08.2023 20:09 Ответить
tZE inform
https://t.me/tZEinform/25365"Слуга народу" Тищенко, здав місцезнаходження шпигунського центру замаскованого під "кол-центр", яким управляв інший "слуга народу" Семінський. МВC/СБУ/ГРУ заплющили очі і роблять вигляд, що їх це не стосується.

Хроніка
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01.08.2023 18:52 Ответить
тобто маємо черговий злочин
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01.08.2023 19:29 Ответить
СБУ щойно прокинулось , коли вже тисячі ухилянтів втекли за кордон 😠
Неробам і жулікам не місце в СБУ ,
це стосується не всіх працівників цієі установи ,
проте більшість із них беруть хабарі 😡
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01.08.2023 19:05 Ответить
В ТЦК цілком законно ховаються від мобілізації куча людей в званні від майора до підполковника,а мудрому наріду нізя ухилятися
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01.08.2023 19:22 Ответить
А коли буде справа проти махорів- ухілянтів від військової справи,яких владні шестірки оформила у лагеря відпочінку подалі від фронту?
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01.08.2023 19:26 Ответить
Кріпаки
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01.08.2023 19:35 Ответить
"7 до 10 тис. доларів США" - де люди такі гроші беруть?
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01.08.2023 19:46 Ответить
Хатку продав і поїхав до благословенної Польщі. Або бізнес, або сидів на якихсь схемах, є багато варіантів заробітку. Це фактично гроші за життя, досить багато людей оцінюють своє життя вище ніж 7к $.
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01.08.2023 21:18 Ответить
...отримують на здачу.
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01.08.2023 22:02 Ответить
тварини
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01.08.2023 23:36 Ответить
чинуші вільно собі виїжджають,
а всіх інших треба покарати
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01.08.2023 19:47 Ответить
Бизнес вигідніше ніж наркота та зброя.

Зелени мародери відбудували крипатцво та нквдешний режим.
А в середині країни облави на чоловіків як на скот, мразотники.
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01.08.2023 19:57 Ответить
кому смерть,кому гроші, люди самі за це проголосували і ще проголосуют, до речі зменшили гроші на харчі для військових і всім по бую, цензор чому мовчиш?
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01.08.2023 20:08 Ответить
А кривых и косых на фронт
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01.08.2023 20:21 Ответить
а рівні та стрункі молодогвардійці по німеччинах
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02.08.2023 10:58 Ответить
Раніше були фотки, що ловили тих хто переходив кордон

Організаторів "легального" переходу - ніхто не чіпав

Коли журналісти "розкопали" одеського воєнкома, теж спочатку - казали, що все норм

І тільки коли пішли скандали, та з'явився ролик "з проханням перевірити"

Почались ці "облави"

Виходить, що закон не працює,

поки хтось не "попросить" перевірити, мабуть "що вже не на часі покривати"...
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01.08.2023 20:46 Ответить
Хто верхівка цього ланцюжка??! Яйцеголовий, Тамаров чи Дебілюк
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01.08.2023 20:53 Ответить
«ПЕРЕД ТИМ ЯК ВИТРАТИ ВЕЛИЧЕЗНІ КОШТИ НА ОБОРОНУ, ПОТРІБНО СТВОРИТИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ ТОЙ РІВЕНЬ ЖИТТЯ, ЯКИЙ ВОНИ ЗАХОЧУТЬ ЗАХИЩАТИ»...

К. Г. Маннергейм
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01.08.2023 21:28 Ответить
Але представники держави навіть на оборону не витрачали Взагалі Нічого....
Якось Так.
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01.08.2023 21:30 Ответить
А для лохтората рассказывают как жирных ТЦКшников воевать отправляют🤡🤡
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01.08.2023 22:35 Ответить
А яким нормативним актом заборонено виїзд за кордон чоловікам призивного віку? Що порушили?
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02.08.2023 13:56 Ответить
То от як пєкалов, кашевой, дрістовіч та інше шашличне шобло за кордон виїзджають .
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14.08.2023 18:08 Ответить
 
 