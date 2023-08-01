Разоблачена масштабная схема побега уклонистов за границу: проведено почти 100 обысков, - СБУ. ФОТОрепортаж

Главное управление внутренней безопасности СБУ совместно с Национальной полицией ликвидировало масштабную схему нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате почти 100 обысков по всей Украине были разоблачены чиновники, предлагавшие потенциальным призывникам выехать за пределы нашего государства на основании поддельных документов о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

К организации незаконной деятельности причастно руководство Белгород-Днестровского военкомата и местной военно-врачебной комиссии, действовавших в составе преступной группы. Стоимость таких "услуг" составляла от 7 до 10 тысяч долларов США. Сумма зависела от платежной способности уклоняющегося, места его проживания и срочности выезда.

В СБУ рассказали, что для поиска клиентов чиновники организовали разветвленную сеть "посредников", действовавших в Киевской области, а также в Одесской, Винницкой, Днепропетровской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской, Львовской и Полтавской областях.

Кроме того, после оформления фиктивных документов фигуранты предоставляли уклонистам "маршрут" побег за границу, который пролегал через международный пункт пропуска "Старокозачье" в Одесской области.

В ходе комплексных мероприятий сотрудники СБУ задокументировали 14 человек, которые пытались воспользоваться "услугой" – приобрели полный пакет фальшивых "документов" и собирались скрыться за пределы Украины.

В ходе почти 100 обысков по местам работы и проживания участников "схемы" изъята компьютерная техника и документы с доказательствами преступной деятельности. Также выявлены большие суммы наличных денег в разной валюте, которая была получена преступным путем.









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В настоящее время продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.