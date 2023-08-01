Разоблачена масштабная схема побега уклонистов за границу: проведено почти 100 обысков, - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Главное управление внутренней безопасности СБУ совместно с Национальной полицией ликвидировало масштабную схему нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в результате почти 100 обысков по всей Украине были разоблачены чиновники, предлагавшие потенциальным призывникам выехать за пределы нашего государства на основании поддельных документов о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.
К организации незаконной деятельности причастно руководство Белгород-Днестровского военкомата и местной военно-врачебной комиссии, действовавших в составе преступной группы. Стоимость таких "услуг" составляла от 7 до 10 тысяч долларов США. Сумма зависела от платежной способности уклоняющегося, места его проживания и срочности выезда.
В СБУ рассказали, что для поиска клиентов чиновники организовали разветвленную сеть "посредников", действовавших в Киевской области, а также в Одесской, Винницкой, Днепропетровской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской, Львовской и Полтавской областях.
Кроме того, после оформления фиктивных документов фигуранты предоставляли уклонистам "маршрут" побег за границу, который пролегал через международный пункт пропуска "Старокозачье" в Одесской области.
В ходе комплексных мероприятий сотрудники СБУ задокументировали 14 человек, которые пытались воспользоваться "услугой" – приобрели полный пакет фальшивых "документов" и собирались скрыться за пределы Украины.
В ходе почти 100 обысков по местам работы и проживания участников "схемы" изъята компьютерная техника и документы с доказательствами преступной деятельности. Также выявлены большие суммы наличных денег в разной валюте, которая была получена преступным путем.
В настоящее время продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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https://t.me/tZEinform/25365"Слуга народу" Тищенко, здав місцезнаходження шпигунського центру замаскованого під "кол-центр", яким управляв інший "слуга народу" Семінський. МВC/СБУ/ГРУ заплющили очі і роблять вигляд, що їх це не стосується.
Хроніка
Неробам і жулікам не місце в СБУ ,
це стосується не всіх працівників цієі установи ,
проте більшість із них беруть хабарі 😡
а всіх інших треба покарати
Зелени мародери відбудували крипатцво та нквдешний режим.
А в середині країни облави на чоловіків як на скот, мразотники.
Організаторів "легального" переходу - ніхто не чіпав
Коли журналісти "розкопали" одеського воєнкома, теж спочатку - казали, що все норм
І тільки коли пішли скандали, та з'явився ролик "з проханням перевірити"
Почались ці "облави"
Виходить, що закон не працює,
поки хтось не "попросить" перевірити, мабуть "що вже не на часі покривати"...
К. Г. Маннергейм
Якось Так.