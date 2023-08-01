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В оккупированном Севастополе – взрыв. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В соцсетях сообщают о взрыве в оккупированном Севастополе.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Пишут, что прилет был по базе ВМФ РФ в Балаклаве. Вероятно, попали в состав БК.
Руководитель оккупационной администрации Севастополя Развожаев заявил о сбитии беспилотника и возгорании травы.
"В районе Кара-Кобы, по предварительным данным, сбит БПЛА. На земле произошел подрыв, вспыхнула трава и кустарники. Пожарные расчеты уже на месте, приступили к тушению возгорания. Подробности сообщу позже", - отметил оккупант.
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В Подмосковье около 20 человек обратились к врачу после укуса неизвестных насекомых
https://www.gazeta.ru/social/news/2023/08/01/20988386.shtml
В разговоре речь шла по меньшей мере об одном погибшем и пятерых раненых. Слышны были и слова о необходимости присутствия пограничника для растаможки, но чего именно - не уточнялось.
https://t.me/babel/36531
Вот туристам повезло!
Скока впечатлений!
Незабываемых.....
Як просили в Бога.
Гинуть з раші посланці,
Нацисти убогі.
Губернатор Севастополя предупредил об уничтожении боеприпасов в районе Кара-Кобы
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей города об уничтожении боеприпасов времен Великой Отечественной войны в районе населенного пункта Кара-Кобы. Комментарий по ситуации он привел в Telegram-канале.
Он пояснил, что сотрудники МЧС произведут операцию ориентировочно с 11:00 до 13:00 2 августа. «Возможно будет громко, поэтому предупреждаю заранее», - написал губернатор.
Развожаев подчеркнул, что в Севастополе все спокойно.
1 августа стало известно о падении беспилотника в районе Кара-Кобы в Севастополе.
По данным Развожаева, устройство было заглушено средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и сдетонировало на земле.
Губернатор заверил, что никаких последствий нет, возгорание в поле пожарным удалось оперативно потушить."