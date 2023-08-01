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В оккупированном Севастополе – взрыв. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В соцсетях сообщают о взрыве в оккупированном Севастополе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Пишут, что прилет был по базе ВМФ РФ в Балаклаве. Вероятно, попали в состав БК.

В оккупированном Севастополе – взрыв 01

Руководитель оккупационной администрации Севастополя Развожаев заявил о сбитии беспилотника и возгорании травы.

"В районе Кара-Кобы, по предварительным данным, сбит БПЛА. На земле произошел подрыв, вспыхнула трава и кустарники. Пожарные расчеты уже на месте, приступили к тушению возгорания. Подробности сообщу позже", - отметил оккупант.

Читайте также: "Деоккупация Крыма приближается", - ГУР МО о взрывах в Севастополе
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Топ комментарии
+37
судячи з фото - типовий дим від горіння трави
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01.08.2023 19:00
+20
Вечер начинается . Пишут , что ВМС Украины надводными дронами атаковали два кацапских корыта , в 300 км от Севастополя. У пи@оров один 200-тый и несколько 300-тых судя по радиообмену корыт с вертушкой.
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01.08.2023 19:07
+18
Авжеж, трава грибом горить
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01.08.2023 19:02
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судячи з фото - типовий дим від горіння трави
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01.08.2023 19:00 Ответить
Такі безпілотники гроші на вітер. Потрібна балістика.
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01.08.2023 19:02 Ответить
********.
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01.08.2023 20:08 Ответить
Розходимось - «ефект лінзи». ))
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01.08.2023 19:02 Ответить
Авжеж. Так трава загорілась, що було чутно аж в Бахчисараї.
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01.08.2023 19:22 Ответить
Трава різна буває...
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01.08.2023 19:41 Ответить
Авжеж, трава грибом горить
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01.08.2023 19:02 Ответить
да, всё ясно, трава взорвалась ))
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01.08.2023 19:11 Ответить
Такий безпілотник мав нести 300-400 кг вибухівки, щоб отакий гриб виріс.
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01.08.2023 19:03 Ответить
То трава вибухнула після займання
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01.08.2023 19:16 Ответить
400 кг трави. Що неясно?)
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01.08.2023 19:44 Ответить
Курили траву?
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01.08.2023 19:03 Ответить
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01.08.2023 19:04 Ответить
курили план ху.ла
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01.08.2023 19:12 Ответить
Вечер начинается . Пишут , что ВМС Украины надводными дронами атаковали два кацапских корыта , в 300 км от Севастополя. У пи@оров один 200-тый и несколько 300-тых судя по радиообмену корыт с вертушкой.
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01.08.2023 19:07 Ответить
Патерь нєт? Це про корита. 200ті та 300ті на росії не рахуються.
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01.08.2023 19:24 Ответить
Невідомо, але "коробки" напевно якісь пошкодження отримали.
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01.08.2023 19:37 Ответить
Никогда не видел, чтобы так трава горела. Крымский климат, наверное))
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01.08.2023 19:07 Ответить
камни с неба при при падении искры высекают
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01.08.2023 19:10 Ответить
Загін, Бойовіх комарів атакує

В Подмосковье около 20 человек обратились к врачу после укуса неизвестных насекомых
https://www.gazeta.ru/social/news/2023/08/01/20988386.shtml
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01.08.2023 19:08 Ответить
Биолаборатории - они существуют!
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01.08.2023 20:31 Ответить
Кажуть, що ті лабораторії перенесли з Говерли в Казахстан.
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01.08.2023 20:44 Ответить
Вместе с Говерлой
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01.08.2023 21:17 Ответить
росіяни це побічний єфект біолабораторій, людиноподібні шкідники
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01.08.2023 20:52 Ответить
а трава якого калібру займалася?...
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01.08.2023 19:12 Ответить
Ох же ж ця постійна палаюча трава.
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01.08.2023 19:15 Ответить
кацап пише бпла збили
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01.08.2023 19:17 Ответить
Складом *********** , на кацапській базі вмф в Балаклаві . 😂
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01.08.2023 19:31 Ответить
А взимку сніг палати почне..
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01.08.2023 19:17 Ответить
Пишут, что аж в Бахчисарае было слышно, как трава пыхнула...
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01.08.2023 19:21 Ответить
Є два фундаментальні правила. 1 хороший кацап це мертвий кацап. 2 москаль завжди бреше.якщо москаль не бреше то він хороший.
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01.08.2023 19:26 Ответить
Так то ж бавовна горит
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01.08.2023 19:26 Ответить
На кораблях РФ есть раненые, хотя атаку на них называли "безуспешной" - СМИ
В разговоре речь шла по меньшей мере об одном погибшем и пятерых раненых. Слышны были и слова о необходимости присутствия пограничника для растаможки, но чего именно - не уточнялось.
https://t.me/babel/36531
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01.08.2023 19:35 Ответить
При этом Талибан считается "террористической организацией" в РФ...

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01.08.2023 19:42 Ответить
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01.08.2023 19:47 Ответить
Травка сдетонировала. Просто в ней много нитратов.
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01.08.2023 19:45 Ответить
Красота!!!!!!
Вот туристам повезло!
Скока впечатлений!
Незабываемых.....
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01.08.2023 20:18 Ответить
О, чудово! У цій долині не один склад. Далі під Тепе-Кермен ще є. Слава ЗСУ!
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01.08.2023 20:19 Ответить
Все... Ша у Менделя начнется армагандон! Или как как там у него бывает?
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01.08.2023 20:33 Ответить
Прилетіли камінці,
Як просили в Бога.
Гинуть з раші посланці,
Нацисти убогі.
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01.08.2023 20:40 Ответить
"

Губернатор Севастополя предупредил об уничтожении боеприпасов в районе Кара-Кобы

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей города об уничтожении боеприпасов времен Великой Отечественной войны в районе населенного пункта Кара-Кобы. Комментарий по ситуации он привел в Telegram-канале.

Он пояснил, что сотрудники МЧС произведут операцию ориентировочно с 11:00 до 13:00 2 августа. «Возможно будет громко, поэтому предупреждаю заранее», - написал губернатор.

Развожаев подчеркнул, что в Севастополе все спокойно.

1 августа стало известно о падении беспилотника в районе Кара-Кобы в Севастополе.

По данным Развожаева, устройство было заглушено средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и сдетонировало на земле.

Губернатор заверил, что никаких последствий нет, возгорание в поле пожарным удалось оперативно потушить."
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02.08.2023 11:11 Ответить
 
 