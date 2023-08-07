5 погибших и 18 раненых в Покровске вследствие российских обстрелов, - МВД. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Вследствие российского обстрела жилых домов в Покровске (Донецкая область) 5 человек погибли, 18 получили ранения. Среди погибших и раненых – спасатели и полицейские.
Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 21:20 в результате первого прилета погибли 4 и пострадали 3 гражданских лица.
Во время повторного обстрела погиб заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Донецкой области. Еще 4 спасателя, 8 полицейских и 3 гражданских травмированы. Наши герои первыми прибыли на место обстрела помогать людям", - сообщили в МВД.
Поисково-спасательные работы продолжаются.
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щчищать жителей Донбасса.
1 ч. ·
Вот эта жестокость Путина с кровавыми обстрелами мирных городов в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях как раз и доказывает: Кремль пока отказался от этих территорий ради «заморозки» войны. Но злопамятный Путин напоследок мстит жителям этих областей за то, что не захотели быть в «русском мире». То есть - те террории, которые внесли в Конституцию РФ, но де-факто не забрали, должны остаться выжженой землей…
Русские в большинстве своем оказались банальными нацистами, скрываюшими свой звериный оскал за маской имперцев и любителей совка.