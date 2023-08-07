5 погибших и 18 раненых в Покровске вследствие российских обстрелов, - МВД. ФОТО

Вследствие российского обстрела жилых домов в Покровске (Донецкая область) 5 человек погибли, 18 получили ранения. Среди погибших и раненых – спасатели и полицейские.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 21:20 в результате первого прилета погибли 4 и пострадали 3 гражданских лица.

Во время повторного обстрела погиб заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Донецкой области. Еще 4 спасателя, 8 полицейских и 3 гражданских травмированы. Наши герои первыми прибыли на место обстрела помогать людям", - сообщили в МВД.

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Поисково-спасательные работы продолжаются.



