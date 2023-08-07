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МВД (9223) обстрел (20216) жертвы (1546) Покровск (83)

5 погибших и 18 раненых в Покровске вследствие российских обстрелов, - МВД. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Вследствие российского обстрела жилых домов в Покровске (Донецкая область) 5 человек погибли, 18 получили ранения. Среди погибших и раненых – спасатели и полицейские.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

5 погибших и 18 раненых в Покровске вследствие российских обстрелов, - МВД 01

"По состоянию на 21:20 в результате первого прилета погибли 4 и пострадали 3 гражданских лица.

5 погибших и 18 раненых в Покровске вследствие российских обстрелов, - МВД 02

Во время повторного обстрела погиб заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Донецкой области. Еще 4 спасателя, 8 полицейских и 3 гражданских травмированы. Наши герои первыми прибыли на место обстрела помогать людям", - сообщили в МВД.

5 погибших и 18 раненых в Покровске вследствие российских обстрелов, - МВД 03

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5 погибших и 18 раненых в Покровске вследствие российских обстрелов, - МВД 04

Поисково-спасательные работы продолжаются.

5 погибших и 18 раненых в Покровске вследствие российских обстрелов, - МВД 05
5 погибших и 18 раненых в Покровске вследствие российских обстрелов, - МВД 06
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Топ комментарии
+13
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07.08.2023 21:53
+11
По мирним цілям ЗСУ відповідати не буде, тому ще це військовий злочин, а по військовим цілям ЗСУ відпрацьовує на відмінно. Контрбатарейну боротьбу ЗСУ ведуть дуже вдало.
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07.08.2023 22:08
+9
і скільки можна це терпіти і не відповідати йбаній русні адекватно? і є чим , і треба-але зебидло на чолі з кремлівським пдарасом дєрьмаком не робе.
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07.08.2023 22:02
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07.08.2023 21:53 Ответить
і скільки можна це терпіти і не відповідати йбаній русні адекватно? і є чим , і треба-але зебидло на чолі з кремлівським пдарасом дєрьмаком не робе.
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07.08.2023 22:02 Ответить
По мирним цілям ЗСУ відповідати не буде, тому ще це військовий злочин, а по військовим цілям ЗСУ відпрацьовує на відмінно. Контрбатарейну боротьбу ЗСУ ведуть дуже вдало.
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07.08.2023 22:08 Ответить
Без сумніву, ти повний "длбб бл нхй". Маскальський, зрозуміло.
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07.08.2023 22:32 Ответить
https://t.me/truexanewsua/78075
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07.08.2023 22:02 Ответить
Русские пришли защчищать жителей Донбасса.
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07.08.2023 23:09 Ответить
Дмитрий Корнейчук с Dmitriy Korneychuk.

1 ч. ·

Вот эта жестокость Путина с кровавыми обстрелами мирных городов в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях как раз и доказывает: Кремль пока отказался от этих территорий ради «заморозки» войны. Но злопамятный Путин напоследок мстит жителям этих областей за то, что не захотели быть в «русском мире». То есть - те террории, которые внесли в Конституцию РФ, но де-факто не забрали, должны остаться выжженой землей…
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07.08.2023 23:27 Ответить
На оккупированных территориях сейчас 37й год. А еще орков селят в здания садиков и школ, причем часть здания продолжает работать как школа или детский сад. Ну как вам освободители?
Русские в большинстве своем оказались банальными нацистами, скрываюшими свой звериный оскал за маской имперцев и любителей совка.
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07.08.2023 23:44 Ответить
Какаяразница? Перекрашиваешься по чуть-чуть, защитнег касабский?
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08.08.2023 07:58 Ответить
Смокчешь как раз ты своим новым "хозяевам", защищаешь их. И ты не украинец, ты - хохол, со всеми вытекающими.
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08.08.2023 09:32 Ответить
Полонених кацапів вбивати не треба, бо це обмінний фонд, але ж треба якомога частіше обстрілювали російські населені пункти, що знаходяться на досяжній відстані для нашої зброї. Причому бити треба ціленаправлено по житлових кварталах спальних районів, а нашої причетності до цих обстрілів не визнавати. Бо інакше, тобто гуманними діями, оминаючі мирних, ми нічого не зробимо, бо переважна більшість їх населення Україну та її народ ненавидять й будуть намагатись знищити цей народ стільки скільки це їм буде дозволено. Смерть москалям!!
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07.08.2023 23:36 Ответить
К сожалению, это не сработает. Имперцам и наZистам плевать на всех, включая жителей приграничных районов рф, например, если бы Белгород сегодня был в составе Украины, то его жителей сегодня убивали бы ровно так же, как жителей Харькова, Изюма или Волчанска. "Курск", "Норд Ост" и Беслан показали отношение путлера к человеческой жизни вообще, а начинал он с взрывов домов в самой рф, чтобы под предлогом борьбы с терроризмом устроить намного больший террор повсюду. Террор - форма существования КГБ (ЧК, ФСБ), иначе эта конструкция распадается. За полтора года войны пулер убил русскоязычных и русских с обеих сторон столько, что даже пресловутая "трагедия в Одессе", за которую они якобы мстят украинцам уже давно утонула, как капля в море крови. То есть, даже в альтернативной реальности, в которой живет нынешняя россия, путин мстит за смерть русских не только украинцам, но и самим русским. И для этого уже придумали точное название: шизофашизм.
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07.08.2023 23:56 Ответить
И еще. Когда я пишу "путлер", я не имею в виду, что лишь он враг Украины. Нет, это путлер коллективный, (пере)избранный большинством русского народа, и он выражает мнение этого самого большинства. Убъем путлера - и на его место придет следующий. Наш шанс - превратиться во второй Израиль и сделать сектор ВПК одним из самых передовых в мире. Чтобы даже без НАТО, которое боится нас присоединять, мы могли бы после первго же ракетного обстрела ответным ракетным ударом и дронами уничтожить все основные стратегические предприятия ОПК рф и точки базирования ЯО.
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08.08.2023 00:03 Ответить
хтось наводив ракети на рятувальників
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08.08.2023 02:12 Ответить
Що там наводити? Після першого удару почекати пів години і вдарити знову. Точно попадеш в рятувальників.
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08.08.2023 05:23 Ответить
Пора їбашити по "мирних" кацапських цілях. Нехай відчують смак і запах смерті, суки. А наші "партнери" побухтять і заткнуться.
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08.08.2023 08:00 Ответить
А всё потому что рядовой кацап не ощущает войны на своей шкуре.
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08.08.2023 10:02 Ответить
 
 