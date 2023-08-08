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санкции (10622) СБУ (18692) Святаш (63) Центр противодействия коррупции (217)

СБУ не вносит в санкционный список СНБО экс-регионала Святаша, имеющих активы в Украине российских депутатов Саблина и Зотова, - ЦПК. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

СБУ отказалась добавлять в санкционный список СНБО депутата Госдумы РФ Саблина, экс-регионала Святаша и российского депутата из Белгорода Зотова. У всех этих лиц есть активы в Украине.

Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.

"Еще в прошлом месяце мы с Автомайданом обратились в СБУ с просьбой инициировать наложение санкций на трех человек. Расписали у кого какие активы в Украине, осталось только обратиться в СНБО. Реакция? В СБУ отписали, что учли нашу информацию. Но обращаться в СНБО пока не будут", - сообщили в ЦПК.

СБУ не вносит в санкционный список СНБО экс-регионала Святаша, имеющих активы в Украине российских депутатов Саблина и Зотова, - ЦПК 01

"Слева - депутат госдумы Саблин. Он не только голосовал за аннексию украинских территорий, но и лично воевал против Украины в возглавляемом им же подразделении. Саблину выдвинули подозрение за посягательство на целостность Украины, но в санкционные списки его не вносят. Соответственно конфисковать 11 квартир в Киеве пока не выйдет.

В центре – бывший член Партии регионов Святаш. Он подозревается в передаче врагу информации о вооружении и передвижении украинских военных. В Украине арестовано более 200 объектов недвижимости и корпоративных прав, связанных со Святашем. Чтобы все это конфисковать, нужно налагать на Святаша санкции.

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Справа – белгородский депутат Зотов. Здесь классика: поддерживает войну против Украины, помогает оккупационным войскам. В то же время Зотов через свою сестру контролирует украинскую компанию "Днепр-Белогорье", которая имеет активы в Херсонской области. Здесь аресты не помогут, нужны именно санкции и конфискация", - отметили в Центре противодействия коррупции.

Считаем, что активы этих персонажей должны давно работать на нашу победу, подчеркнули в ЦПК.
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Топ комментарии
+43
на кого працює дєрьмак, на того ж і працює сбу.
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07.08.2023 23:55
+41
за них адвокат баканов просив у свого друга дєцтва.
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07.08.2023 23:54
+36
Так як жеж внести в списки партнєров? А Вот Червінскій то другоє дєло
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08.08.2023 00:01
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за них адвокат баканов просив у свого друга дєцтва.
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07.08.2023 23:54 Ответить
Это только один пример , того , что ZEОБОРОТЕНЬ ! Центр противодействия коррупции , не прикидывайтесь , что вы не понимаете , ЧТО в Украине после 2019 г узурпированы все правоохранительные органы - ОНИ РАБОТАЮТ ,ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА сЦаря 🤢🎪&ЕРМАКА , а значит РАШИСТОВ и Демонтаж Свободной Украины :» ДАГАВАРИМСЯ ПАСЕРЕДИНЕ» !
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08.08.2023 06:15 Ответить
Зе-малюк - зе-г***о.
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07.08.2023 23:55 Ответить
на кого працює дєрьмак, на того ж і працює сбу.
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07.08.2023 23:55 Ответить
СБУ , при Баканове , Малюке = ФСБ ! За исключением , тех подразделений , что на передовой ! Джемс Бонд Буданов , это , ВООБЩЕ ПОСМЕШИЩЕ И ПОЗОР , как можно прикрывать и награждать многолетних сепаратистов Червоненко , евгешку Шевченко …, НАРКОДИЛЛЕРА *********** , ПРИСТРОИЛ К СЕБЕ В КОНТОРУ СОВЕТНИКОМ, писать письма для выезда МАРАДЕРОВ !КОНЧЕННЫЕ 73% , ЖРИТЕ КРОВАВЫЕ ШАШЛЫКИ !
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08.08.2023 06:57 Ответить
можливо вони хароші руцькі, або мальок має з ними спільний бізнесок....
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07.08.2023 23:55 Ответить
ще не все переоформили,
потім може внесуть коли майно буде на інших
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07.08.2023 23:58 Ответить
Невже агрохімія, заважає ВОРОГІВ УКРАЇНИ КАРАТИ!!??
Можливо, якась дивна службова особа, заважає боротися із слугами *****!!
Стефанчук +Зеленський+Шмигаль, разом із Даниловим, такі патріотичні тексти, на синє око, глаголять!! А, як до діла, з ворогом московським боротися, ось тобі і результати …
Щось подібне, було уже в ОПУ, з вагнерівською операцією Українців !!
Пильнуймо Україну від трутнів…
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08.08.2023 00:01 Ответить
Пильнуймо Україну від ворогів у владі, яких там повно
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08.08.2023 06:24 Ответить
Как ? Их всех с главарями кротами и их марионеткой артистом болтологиии сноситьДАВНО ПОРА , а не пресмыкаться , делая вид , что это какие-то « проебы
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08.08.2023 07:01 Ответить
Так як жеж внести в списки партнєров? А Вот Червінскій то другоє дєло
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08.08.2023 00:01 Ответить
Червінський для них лютий ворог !
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08.08.2023 07:35 Ответить
от якби дбр додав до санкційного списку сбу, а потім сбу с дбр додали до санкційного списку всіх шо не вони + опа...
граються зелені в хто з них зеленіше...
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08.08.2023 00:05 Ответить
просрали страну по всем фронтам , ну хоть поржем , хуже не будет.
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08.08.2023 00:11 Ответить
Так сваї жє люді!
Зате в інших вимагаємо побільше санкцій до агресора, а самі з ним серіальчики робимо, гундосі квартальчики штампуємо та інше.
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08.08.2023 00:18 Ответить
Що ні день, то нові "проёбы" ЗЕ-кодла... Сметуни, ви де?
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08.08.2023 00:18 Ответить
какие «проебы »- ЦИНИЧНЕЙШЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С ТЕРРОРИСТАМИ , УБИЙЦАМИ УКРАИНСКИХ ДЕТЕЙ , ЗСУ !
Почему молчат ВСЕ ЗАЩИТНИКИ ОФИЦЕРЫ ,ПАТРИОТы и спокойно идут на убой , под продажным ЗЕЛЕНОГНОЙНЫМ ДЕРЬМОМ 4* УКЛОНИСТОМ НАРКОМАНОМ И ВЫРОДКОМ РОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ?
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08.08.2023 06:24 Ответить
Доки буде війна доті будуть "προ`οби". Вони не здаються !
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08.08.2023 07:38 Ответить
СБУ не вносит. Правильно-- папа с ФСБ не Разрешает? Клоуны.
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08.08.2023 00:20 Ответить
Мотивує.Завтра з ранку до воєнкомату!Бо захист 11 квартир депутата держдуми рф в Києві-то священий обов'язок кожного громадянина України 🤣🤣🤣
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08.08.2023 00:23 Ответить
корупцію можна подолати за пів дня - просто призначити величезну грошову премію за комплексну ідею як знищити корупцію і щоб перші три пропозиції обов'язково увійшли в закон під назвою АКТ ЗНИЩЕННЯ КОРУПЦІЇ.

тоді не відкрутиться ні зеленський ні порошенко ні сам господь бог = люди будуть не просто вимагати абстрактної боротьби з вітряками а і вимагати застосувати готове рішення і влада не зможе викрутитися та вчергове порозказувати що не знає як.
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08.08.2023 00:25 Ответить
І вивіску "офіс простих рішень". 😁

Головне не забути частину гонорару відслинити.
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08.08.2023 00:33 Ответить
, больной , ЭТО ТВОЯ ГНИЛАЯ 🤡🤢МАФИЯ СОТРУДНИЧАЕТ С 🇷🇺💩ТЕРРОРИСТАМИ , при , чем тут Порошенко ?
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08.08.2023 06:28 Ответить
Президентів важко ФОРМАЛЬНО ЗВИНУВАТИТИ В КОРУПЦІЇ.

ЙДЕТЬСЯ СКОРІШЕ ПРО ДЕРИБАН БЮДЖЕТУ.
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08.08.2023 09:18 Ответить
Риба гниє з голови. Особливо, коли у 2019 обрали вже гнилу рибу.

Тільки повні ідіоти досі вважають, що "погані бояри" при доброму президенті якимось дивом самі з'явилися.
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08.08.2023 00:31 Ответить
Близька мені людина,вчителька хімії і біології,сказала: " знаєш,наша приказка,що риба гниє з голови,є не правдивою,тому що риба,насправді,гниє з бебух,з живота." І воно дійсно так є,щоб м'ясо риби було довше свіжим-завжди чистять живіт і ніколи не відрізняються голову.Я вибачаюсь,за свою примітивну філософію,але кожен раз коли я чую про рибу,яка гниє з голови,я згадую 2019,коли на моє питання:"чому ви вирішили голосувати за Зеленського?",більшість відповідала:" він забере в Порошенка вкрадені в нас 8 мільярдів і віддасть нам".Бізвіз дістали,війни не знали,потихеньку на ноги вставали,але їм,б.л.я.т.ть,до повного щастя нехватало 200€.Тепер ходять,морди,як сичі,понадували,бо "йой,в Україні-біда,і Зеленський молодець,що не втік.." Герхард,та що тут розписувати,риба гниє з живота,а голова-це вже наслідки.
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08.08.2023 01:38 Ответить
каков поп, таков приход! БЫДЛЮКАМ , ржавшим над тем , как оно🤡🤢ЧЛЕНОГРАЙ ВОНЮЧИЙ , издеваясь НАД НИМИ украинцами , не доходило и не дойдёт , ждали 4 000$, теперь довольны , что не сбежал ,не хотят верить , что именно ZE,ГОТОВИЛО КАПИТУЛЯЦИЮ и прямо сейчас готовит развал страны , попутно с террористами подельниками , пополняют свои ОФШОРЫ им не понять
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08.08.2023 07:22 Ответить
В принципі так.
Але тоді треба визнати, що перспектив у України у найближчі декілька поколінь нема від слова взагалі.
Бо відсоток довбойобів не стане менше. І ніякі Майдани, ніякі жертви патріотів на війні цього не змінять. Хібащо патріотв стане ще менше, а вишиватників більше.
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08.08.2023 08:46 Ответить
що можна хотіти від філіалу фсб в Україні, крім діяльності , яка шкодитьУкраїні і її народу???
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08.08.2023 00:42 Ответить
зе-влада вже не криючись показує на чиєму вона боці: український офіцер-розвідник Червінський, який розробив та приймав участьу блискучих операціях по викраденню Цемаха, по знищенню сепарів в ЛуганДоні, по затримці вагнерівців зараз за гратами, а друг дєцтва зе-лідора, Баканов, який подавав на призначення агентів ФСБ, гуляє на волі та отримує адвокацьке посвідчення. Кацапські заможні вбивці та зрадники-регіонали не під санкціями, бо зе-влада в долі з вбивцями українців та ідєйноблізкімі зрадниками-регіоналами.
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08.08.2023 00:46 Ответить
ДОКУМЕНТУЙТЕ.

а потім 'засвітіть' факти перед виборами
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08.08.2023 09:20 Ответить
Нє на часє.....
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08.08.2023 01:31 Ответить
На хера попу гармошка,еслі в нього пєвчі єсть. Мразота...
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08.08.2023 01:51 Ответить
Саблін обучався воєному дєлу в елітному училищі Верховного Совета. Сирський закінчив на два роки раніше за нього. А перший зам в РНБОУ де навчався воєнному дєлу ? Там же. Про квартири сказали, а агробізнес, шо, в Підмовсковї ? Чи в Херсоні ?
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08.08.2023 02:35 Ответить
Не війна, а дурдом.
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08.08.2023 03:19 Ответить
Війна для українців, а для зеленої, хуцпатої шушери, це бізнес. Розпродуюють все з нашого "обозу" та поодинці висмикують і садять українських патріотів. Одним словом капостять де тільки можуть.
Тут питання уже стоїть: - чи зможемо ми перемогти з такою п'ятою колоною в Україні? Історичний досвід Мадриду, мабуть нічого не навчив наших військових.
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08.08.2023 06:34 Ответить
Без ликвидации ТРОЯНСКИХ ШАКАЛОВ , ПОБЕДИТЬ НЕ РЕАЛЬНО !
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08.08.2023 07:30 Ответить
Реальна ситуація з московською агентурою в Україні.

https://youtube.com/watch?v=pMLdn9gRKo0
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08.08.2023 06:49 Ответить
Слишком поздно обсуждать, требовать итд. Метод Эстонии от 1992 г по части КГБ прикончить сразу все включая уборщиц, относительно повторила только Литва. Проблему решили. Абсолютно ничего не делали мы. Нет у нас СБУ, у нас КГБ. Руководство в Москве. Ну может после войны что сумеем. При условии, что победим.
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08.08.2023 07:11 Ответить
Судячи по кількості приходів УПЦ МП які ще залишились, то і після війни нічого не зміниться.
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09.08.2023 03:15 Ответить
СБУ тривалий час працює тільки на Зелю та на СН.
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08.08.2023 07:19 Ответить
ZEИУДУ ! Жрите и ГАНЬБУ и ВОЙНУ! РАЗВЕЛИ , как котят вас , шапиточники ГЕБНЯВЫЕ ! Где ж тот МОССАД? Они Червинского в тюрьму , а вы ЕРМАКА ! И
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08.08.2023 07:29 Ответить
Звідки така любов у СБУ до вбивць і зрадників?
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08.08.2023 08:48 Ответить
Білецький з Ярошем хочуть ще похвалити Малюка, якого вони рекламували при його призначенні головою СБУ?
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08.08.2023 08:59 Ответить
Та тут за спам забанять, якщо викласти список всіх ригів з відкритою проросійською позицією, які вільно себе почувають на території України, і продовжують свою діяльність. Мало того, ще й співпрацюють з ОПою.
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08.08.2023 10:12 Ответить
 
 