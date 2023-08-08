СБУ не вносит в санкционный список СНБО экс-регионала Святаша, имеющих активы в Украине российских депутатов Саблина и Зотова, - ЦПК. ФОТО

СБУ отказалась добавлять в санкционный список СНБО депутата Госдумы РФ Саблина, экс-регионала Святаша и российского депутата из Белгорода Зотова. У всех этих лиц есть активы в Украине.

Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.

"Еще в прошлом месяце мы с Автомайданом обратились в СБУ с просьбой инициировать наложение санкций на трех человек. Расписали у кого какие активы в Украине, осталось только обратиться в СНБО. Реакция? В СБУ отписали, что учли нашу информацию. Но обращаться в СНБО пока не будут", - сообщили в ЦПК.

"Слева - депутат госдумы Саблин. Он не только голосовал за аннексию украинских территорий, но и лично воевал против Украины в возглавляемом им же подразделении. Саблину выдвинули подозрение за посягательство на целостность Украины, но в санкционные списки его не вносят. Соответственно конфисковать 11 квартир в Киеве пока не выйдет.

В центре – бывший член Партии регионов Святаш. Он подозревается в передаче врагу информации о вооружении и передвижении украинских военных. В Украине арестовано более 200 объектов недвижимости и корпоративных прав, связанных со Святашем. Чтобы все это конфисковать, нужно налагать на Святаша санкции.

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Справа – белгородский депутат Зотов. Здесь классика: поддерживает войну против Украины, помогает оккупационным войскам. В то же время Зотов через свою сестру контролирует украинскую компанию "Днепр-Белогорье", которая имеет активы в Херсонской области. Здесь аресты не помогут, нужны именно санкции и конфискация", - отметили в Центре противодействия коррупции.

Считаем, что активы этих персонажей должны давно работать на нашу победу, подчеркнули в ЦПК.