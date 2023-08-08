СБУ не вносит в санкционный список СНБО экс-регионала Святаша, имеющих активы в Украине российских депутатов Саблина и Зотова, - ЦПК. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине
СБУ отказалась добавлять в санкционный список СНБО депутата Госдумы РФ Саблина, экс-регионала Святаша и российского депутата из Белгорода Зотова. У всех этих лиц есть активы в Украине.
Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.
"Еще в прошлом месяце мы с Автомайданом обратились в СБУ с просьбой инициировать наложение санкций на трех человек. Расписали у кого какие активы в Украине, осталось только обратиться в СНБО. Реакция? В СБУ отписали, что учли нашу информацию. Но обращаться в СНБО пока не будут", - сообщили в ЦПК.
"Слева - депутат госдумы Саблин. Он не только голосовал за аннексию украинских территорий, но и лично воевал против Украины в возглавляемом им же подразделении. Саблину выдвинули подозрение за посягательство на целостность Украины, но в санкционные списки его не вносят. Соответственно конфисковать 11 квартир в Киеве пока не выйдет.
В центре – бывший член Партии регионов Святаш. Он подозревается в передаче врагу информации о вооружении и передвижении украинских военных. В Украине арестовано более 200 объектов недвижимости и корпоративных прав, связанных со Святашем. Чтобы все это конфисковать, нужно налагать на Святаша санкции.
Справа – белгородский депутат Зотов. Здесь классика: поддерживает войну против Украины, помогает оккупационным войскам. В то же время Зотов через свою сестру контролирует украинскую компанию "Днепр-Белогорье", которая имеет активы в Херсонской области. Здесь аресты не помогут, нужны именно санкции и конфискация", - отметили в Центре противодействия коррупции.
Считаем, что активы этих персонажей должны давно работать на нашу победу, подчеркнули в ЦПК.
Пожалуйста, подождите...
потім може внесуть коли майно буде на інших
Можливо, якась дивна службова особа, заважає боротися із слугами *****!!
Стефанчук +Зеленський+Шмигаль, разом із Даниловим, такі патріотичні тексти, на синє око, глаголять!! А, як до діла, з ворогом московським боротися, ось тобі і результати …
Щось подібне, було уже в ОПУ, з вагнерівською операцією Українців !!
Пильнуймо Україну від трутнів…
граються зелені в хто з них зеленіше...
Зате в інших вимагаємо побільше санкцій до агресора, а самі з ним серіальчики робимо, гундосі квартальчики штампуємо та інше.
Почему молчат ВСЕ ЗАЩИТНИКИ ОФИЦЕРЫ ,ПАТРИОТы и спокойно идут на убой , под продажным ЗЕЛЕНОГНОЙНЫМ ДЕРЬМОМ 4* УКЛОНИСТОМ НАРКОМАНОМ И ВЫРОДКОМ РОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ?
тоді не відкрутиться ні зеленський ні порошенко ні сам господь бог = люди будуть не просто вимагати абстрактної боротьби з вітряками а і вимагати застосувати готове рішення і влада не зможе викрутитися та вчергове порозказувати що не знає як.
Головне не забути частину гонорару відслинити.
ЙДЕТЬСЯ СКОРІШЕ ПРО ДЕРИБАН БЮДЖЕТУ.
Тільки повні ідіоти досі вважають, що "погані бояри" при доброму президенті якимось дивом самі з'явилися.
Але тоді треба визнати, що перспектив у України у найближчі декілька поколінь нема від слова взагалі.
Бо відсоток довбойобів не стане менше. І ніякі Майдани, ніякі жертви патріотів на війні цього не змінять. Хібащо патріотв стане ще менше, а вишиватників більше.
а потім 'засвітіть' факти перед виборами
Тут питання уже стоїть: - чи зможемо ми перемогти з такою п'ятою колоною в Україні? Історичний досвід Мадриду, мабуть нічого не навчив наших військових.
https://youtube.com/watch?v=pMLdn9gRKo0