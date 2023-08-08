В ночь россияне 4 раза обстреляли Никопольский район Днепропетровщины. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Российские захватчики ночью совершили 4 обстрела Никопольского района из тяжелой артиллерии и "Градов".
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
В Никополе в результате обстрелов повреждены 2 лицея и изуродовано админздание. Пострадали 12 частных домов, 2 хозяйственные сооружения, авто, газопровод и 4 линии электропередач.
В Покровской громаде оккупанты обстреляли энергетический объект. К счастью, всюду обошлось без погибших и пострадавших
Зранку російські агресори обстріляли Нікополь. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.
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