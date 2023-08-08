РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15726 посетителей онлайн
Новости Фото ФоторепортажЗа рубежом
21 819 59
армия РФ (15385) военная база (204) Россия (91288)

С начала полномасштабного вторжения Россия на 40% опустошила самый большой склад советской бронетехники, - СМИ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом

За время полномасштабной войны в Украине Россия сняла с хранения более 40% старых советских танков и бронетранспортеров, которые хранились на крупнейшей известной базе законсервированной военной техники "Вагжаново" в Бурятии.

Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на спутниковые снимки Google Earth, информирует Цензор.НЕТ.

"Вагжаново" располагается недалеко от Улан-Удэ и занимает около 13 кв. км, что значительно больше площадей двух других известных баз хранения военной техники в России.

За пять месяцев до полномасштабной войны в Украине - в сентябре 2021 года - в "Вагжаново" под открытым небом хранилось почти 3840 единиц бронетехники, подсчитали The Moscow Times на основе снимков Google Earth. Через 8 месяцев войны – в ноябре 2022 года – на базе осталось около 2600 бронемашин, а к маю 2023 года – около 2270. Таким образом, за это время из базы было вывезено 1570, или 40,8% единиц бронетехники. Причем большая часть (32%) вывезена после объявления мобилизации в конце 2022 года.

Читайте: Россияне построили на юге Украины военную базу. ФОТО

В "Вагжаново" техника хранилась главным образом под открытым небом. На снимках за ноябрь 2022 г. видно, что примерно половина техники была без башен или имела другие видимые со спутника следы повреждений. Аналогичные признаки можно наблюдать у примерно половины оставшейся техники на базе до мая 2023 года. На территории базы размещено 10 ангаров, которые, по расчетам The Moscow Times, позволяют разместить до 400 единиц бронетехники.

В соцсетях бывших военнослужащих базы "Вагжаново" The Moscow Times обнаружили несколько крупных снимков хранящихся там танков. Опрошенные военные эксперты опознали в них танки Т-62, выпускавшиеся в СССР с 1962 по 1975 год.

Также читайте: Резников предлагает разрешить иностранные военные базы в Украине, но нужно изменить Конституцию

С начала полномасштабного вторжения Россия на 40% опустошила самый большой склад советской бронетехники, - СМИ 01
С начала полномасштабного вторжения Россия на 40% опустошила самый большой склад советской бронетехники, - СМИ 02
С начала полномасштабного вторжения Россия на 40% опустошила самый большой склад советской бронетехники, - СМИ 03
С начала полномасштабного вторжения Россия на 40% опустошила самый большой склад советской бронетехники, - СМИ 04
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+25
От наклєпали совки коробок! А пенсію колгоспникам по 16 рублів платили... Курви курвіозні...
показать весь комментарий
08.08.2023 08:44
+18
Брешеш. Не "акули капіталізма", а твої любимі комуняки, коли ще був СРСР і капіталізму ще не було
показать весь комментарий
08.08.2023 09:03
+17
Боевых бурятов за это время убавилось тоже наполовину. Остальные слушают кабздона.
показать весь комментарий
08.08.2023 08:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У остальных внутри пустота)
показать весь комментарий
08.08.2023 08:06 Ответить
Повибирали краще, залишився металобрухт...
показать весь комментарий
08.08.2023 09:15 Ответить
демилитаризация раисы
показать весь комментарий
08.08.2023 11:24 Ответить
Весь цей брухт залишиться в Україні. Зєрмаку потрібно уважно дивитись, щоб Ахметка не наклав на нього руку просто так, а заплатив зеленим гельмінтами справжню ціну.
показать весь комментарий
08.08.2023 08:09 Ответить
Белібєрдіськ ти.
показать весь комментарий
08.08.2023 12:32 Ответить
Без веж?
показать весь комментарий
08.08.2023 08:09 Ответить
Башт.
показать весь комментарий
08.08.2023 08:16 Ответить
Ба́шта (рідше вежа[1]) - верхня обертова частина корпусу танка або броньованого автомобіля; вишка на судні, в якій містяться гармати й кулемети.[2]
показать весь комментарий
08.08.2023 08:28 Ответить
Яка ще нах@й вежа😡
показать весь комментарий
08.08.2023 08:29 Ответить
Дійсно: нах@й вежа
показать весь комментарий
08.08.2023 08:57 Ответить
башня й "вежа"... комп,ютерний переклад з кацапської хрюканини...
показать весь комментарий
08.08.2023 10:47 Ответить
Боевых бурятов за это время убавилось тоже наполовину. Остальные слушают кабздона.
показать весь комментарий
08.08.2023 08:09 Ответить
Навіть якщо по мінімуму,то з двох танків кацапи ліпили один. Тобто там окрім металобрухту вже нічого не зберігається.
показать весь комментарий
08.08.2023 08:13 Ответить
Ой впадуть ціни не металобрух в Україні, ой впадуть...
показать весь комментарий
08.08.2023 08:13 Ответить
Ого! сколько в военторге техники для будущей бурятской народной республики!
показать весь комментарий
08.08.2023 08:17 Ответить
А Захід нам дав 200 танків -- сильно
показать весь комментарий
08.08.2023 08:17 Ответить
Одни поляки дали больше трехсот ( 240 Т-72 и 90 "Крепкий").
показать весь комментарий
08.08.2023 10:44 Ответить
Я за Леопарди
показать весь комментарий
08.08.2023 11:00 Ответить
Це стародавня база зберігання саме недіючої, непрацездатної, некомплектної (розпіз@женої техніки.
показать весь комментарий
08.08.2023 08:21 Ответить
Що таке танк - це корпус! Все інше швидко знімається і монтується, включаючи двигун, - танкісти це виконують з випередженням нормативу.
показать весь комментарий
08.08.2023 08:28 Ответить
На цій техніці, на цій базі, на 500 км довкрґола, аж до свєрдловська немає ***** "0", зеро
показать весь комментарий
08.08.2023 08:32 Ответить
Читинский танкоремонтный завод рядом с Улан-Уде, где находится это база хранения. танкр Т-62.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Забайкальский танковый завод получил трехлетний госзаказ на ремонт 800 танков

Бронетанковый ремонтный завод №103 в поселке Атамановка Читинского района в Забайкалье получил госзаказ на ремонт и модернизацию 800 танков в ближайшие три года. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы РФ от Забайкалья Андрей Гурулев, оценивший заказ как «крайне крупный» и предположивший, что «воевать нам еще долго».

Танковый завод № 174 в Омске - тоже на тысячу км поближе будет, чем екатеринбург ( свердловск) к базе хранения.
показать весь комментарий
08.08.2023 11:18 Ответить
ВПЄЧАТЛЯЄТ! Де ж танки та інше озброєння з Прикарпатського військового округу!? З ядерним озброєнням зрозуміло - "кидалово" в Будапешті.
А все інше з одного наймогутніших військових округів, який по військові доктрині СССР-КПСС міг один протистояти "агресивному блоку НАТО"?
показать весь комментарий
08.08.2023 08:26 Ответить
продали все..навіть дрібниці..такі як ,колючий дріт
показать весь комментарий
08.08.2023 08:45 Ответить
Тобто старого заліза, яке, на жаль, теж вбиває, у кацапів ще дофіга. Сумно
показать весь комментарий
08.08.2023 08:42 Ответить
От наклєпали совки коробок! А пенсію колгоспникам по 16 рублів платили... Курви курвіозні...
показать весь комментарий
08.08.2023 08:44 Ответить
боялись,щоб НАТО тих 16 рублів в колгоспників ,не екпрориірували
показать весь комментарий
08.08.2023 08:48 Ответить
Брешеш. Не "акули капіталізма", а твої любимі комуняки, коли ще був СРСР і капіталізму ще не було
показать весь комментарий
08.08.2023 09:03 Ответить
А зараз хто?Корупціонери та злодії...чи дохріна набудували за 30 років?Окрім банків,аптек,ломбардів і гральних закладів
показать весь комментарий
08.08.2023 09:54 Ответить
це ти вчора зарєгався щоб маячню писати?
показать весь комментарий
08.08.2023 12:27 Ответить
12 рублів була перша, яку в 60х почали платити.
показать весь комментарий
08.08.2023 09:31 Ответить
Потім 16, потім 20
показать весь комментарий
08.08.2023 10:17 Ответить
та ще й паспорти не давали, щоб рабами зробити
показать весь комментарий
08.08.2023 12:26 Ответить
уе@#щный совок, до сих пор гадит Украине, самое печальное, что и сами украинцы принимали участие в постройке этого дерьма...Своими силами рашка бы никогда не собрала бы столько бронетехники
показать весь комментарий
08.08.2023 08:55 Ответить
100 відсотків..всі республіки працювали на москву..кацапи тільки пожерали плоди і зневажали і зневажають, інші народи ,які при совку їх обслуговували.
показать весь комментарий
08.08.2023 09:17 Ответить
Тут справа в дебілізмі москальської породи, та її комуняцької системи. У 60ті, 70ті та й і у 80ті роки, навіть дорослі не мали можливості придбати велосипед, а дитячий тим більше, за іграшки дитячі не згадуємо, бо їх майже не було. А скільки з цього металу можна було збудувати та виготовити для населення??????? Але Америка нападе............ нападає вона і до нині на їхні гнилі голови!
показать весь комментарий
08.08.2023 08:56 Ответить
О Боже ! Они , своими танками демилитаризуют наши стугны и джавелины.
показать весь комментарий
08.08.2023 09:09 Ответить
Коменти по типу сраний совок ....не в тему.А де наше?Де наш сраний як ви,висловлюетесь радянський спадок...????Полудурки шо пишуть про металобрухт....ха-ха обсирають кацапню.В вас нема розуму....Цим спадком нас вбивають.....А ми з протянутою рукою леопарди старчимо.....
показать весь комментарий
08.08.2023 09:09 Ответить
Тоже не понимаю эти детские комментарии. Ну вначале полномасштабной войны это было понятно - люди себя подбадривали. Но сейчас это не актуально. И Т-55 - это тоже грозное оружие, которое убивает
показать весь комментарий
08.08.2023 09:18 Ответить
наслідки керування Україною з 1991 року..і її керівників..продавали все
показать весь комментарий
08.08.2023 09:19 Ответить
Тобто ще 60 на наших дітей залишиться?
показать весь комментарий
08.08.2023 09:13 Ответить
Блин, до хрена еще осталось
показать весь комментарий
08.08.2023 09:17 Ответить
ну и что
под сибирью подземные склады, как города
стратегический запас
можно воевать десятилетиями, была бы политическая воля
операция прикрытия "БАМ"
может, кто помнит ?
показать весь комментарий
08.08.2023 09:27 Ответить
..без паніки
показать весь комментарий
08.08.2023 09:38 Ответить
Для такої війни потрібні далекобійні ракети типу «томагавк», спустошити ці склади до нуля.
показать весь комментарий
08.08.2023 09:28 Ответить
Ви уявляєте, скільки треба залпів "Томагавків", щоб підірвати нах поле площею 13 кв. км.?

А вартість одного залпа знаєте?
показать весь комментарий
08.08.2023 09:50 Ответить
Дешевша ніж радянський металобрухт і життя українських бійців.
показать весь комментарий
08.08.2023 11:35 Ответить
чому регулярно не нищаться залізничні колії-мости..?
там, на Уралі за Уралом, є такі місця, що тільки "пару каменів" зрушити і сполучення надовго не буде
показать весь комментарий
08.08.2023 09:46 Ответить
Сейчас все выстреляют, а потом начнут перемирие через всякие Германии/Франции просить в виде мирных планов с заморозкой....
показать весь комментарий
08.08.2023 10:03 Ответить
Вони все це вистріляють значно пізніше ніж ми. Тож кому більше потрібне буде перемир'я - це ще питання.
показать весь комментарий
08.08.2023 12:15 Ответить
Демілітаризація проходить успішно. ..тільки не тієї країни яку планувало демілітаризувати *****.
показать весь комментарий
08.08.2023 10:37 Ответить
Дурні думкою багатіють, особливо дурні "война закончітся за трі нєдєлі".
показать весь комментарий
08.08.2023 11:34 Ответить
але й залишилось ще дохреніща! залізо старе, але все одно стріляє...
показать весь комментарий
08.08.2023 15:28 Ответить
 
 