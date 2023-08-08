С начала полномасштабного вторжения Россия на 40% опустошила самый большой склад советской бронетехники, - СМИ. ФОТОрепортаж

За время полномасштабной войны в Украине Россия сняла с хранения более 40% старых советских танков и бронетранспортеров, которые хранились на крупнейшей известной базе законсервированной военной техники "Вагжаново" в Бурятии.

Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на спутниковые снимки Google Earth, информирует Цензор.НЕТ.

"Вагжаново" располагается недалеко от Улан-Удэ и занимает около 13 кв. км, что значительно больше площадей двух других известных баз хранения военной техники в России.

За пять месяцев до полномасштабной войны в Украине - в сентябре 2021 года - в "Вагжаново" под открытым небом хранилось почти 3840 единиц бронетехники, подсчитали The Moscow Times на основе снимков Google Earth. Через 8 месяцев войны – в ноябре 2022 года – на базе осталось около 2600 бронемашин, а к маю 2023 года – около 2270. Таким образом, за это время из базы было вывезено 1570, или 40,8% единиц бронетехники. Причем большая часть (32%) вывезена после объявления мобилизации в конце 2022 года.

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В "Вагжаново" техника хранилась главным образом под открытым небом. На снимках за ноябрь 2022 г. видно, что примерно половина техники была без башен или имела другие видимые со спутника следы повреждений. Аналогичные признаки можно наблюдать у примерно половины оставшейся техники на базе до мая 2023 года. На территории базы размещено 10 ангаров, которые, по расчетам The Moscow Times, позволяют разместить до 400 единиц бронетехники.

В соцсетях бывших военнослужащих базы "Вагжаново" The Moscow Times обнаружили несколько крупных снимков хранящихся там танков. Опрошенные военные эксперты опознали в них танки Т-62, выпускавшиеся в СССР с 1962 по 1975 год.

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