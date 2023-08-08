Оккупанты усилили обстрелы Запорожской области: за сутки под вражеским огнем оказались 24 населенных пункта. ФОТОрепортаж

Российские захватчики за прошедшие сутки нанесли 105 ударов по населенным пунктам Запорожской области.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, информирует Цензор.НЕТ.

"87 артиллерийских обстрелов пришлось по территории Гуляйполя, Новодаровки, Новоандреевки, Новоданиловки, Гуляйпольского, Ольговского, Малиновки, Чаривного, Червоного, Белогорья, Преображенки, Зализничного, Левадного, Щербаков, Каменского, Малых Щербаков, Степного, Пятихаток, Лобкового и Плавней. Три ракетных удара пришлись по Юльевке, авиаудары - по Орехову, Малой Токмачке и Новодаровке, 4 БПЛА-атаки были по Гуляйполю и Гуляйпольскому, а по Зализничному, Староукраинке, Малиновке, Белогорью пришлось 8 обстрелов с РСЗО.

Из-под завалов дома в Новоданиловке, разрушенном вражеским авиаударом, достали тело погибшего 53-летнего мужчины. До этого его считали без вести пропавшим.

В результате ночного артиллерийского обстрела Преображенки травмирована 83-летняя женщина, которая оперативно доставлена в лечебное учреждение областного центра.

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