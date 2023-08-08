За прошедшие сутки россияне нанесли 98 ударов по населенным пунктам Сумской области. ФОТОрепортаж

Российские захватчики не прекращают обстрелы Сумской области.

Об этом сообщили в полиции Сумской области, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате обстрелов повреждены 2 частных жилых дома и автомобиль", - говорится в сообщении.

По информации Сумской ОВА, за ночь в регионе раздалось 11 взрывов. Из минометов обстреляны два населенных пункта в Хотинской громаде.

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