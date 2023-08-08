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обстрел (20216) Сумская область (1848)

За прошедшие сутки россияне нанесли 98 ударов по населенным пунктам Сумской области. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Российские захватчики не прекращают обстрелы Сумской области.

Об этом сообщили в полиции Сумской области, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате обстрелов повреждены 2 частных жилых дома и автомобиль", - говорится в сообщении.

По информации Сумской ОВА, за ночь в регионе раздалось 11 взрывов. Из минометов обстреляны два населенных пункта в Хотинской громаде.

Читайте: 7 августа россияне 11 раз обстреляли Сумщину – зафиксировано 88 взрывов, - ОВА

За прошедшие сутки россияне нанесли 98 ударов по населенным пунктам Сумской области 01
За прошедшие сутки россияне нанесли 98 ударов по населенным пунктам Сумской области 02
За прошедшие сутки россияне нанесли 98 ударов по населенным пунктам Сумской области 03
За прошедшие сутки россияне нанесли 98 ударов по населенным пунктам Сумской области 04
За прошедшие сутки россияне нанесли 98 ударов по населенным пунктам Сумской области 05
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Де удари у відповідь по кацапській території? Хто ?? або "Що" заважає знищувати кацапів на їхній території?👈
Якщо немає ударів по кацапському населенню - Україна опиняється у програшній ситуації.👈
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08.08.2023 09:41 Ответить
 
 