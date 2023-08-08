Нейтрализована вражеская агентурная сеть в Донецкой области, которая работала на ФСБ и "вагнеровцев". В нее входили исключительно местные женщины. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Контрразведка Службы безопасности провела многоэтапную спецоперацию, в результате которой нейтрализована еще одна российская агентурная сеть в Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Особенностью вражеской группы было то, что она состояла исключительно из местных женщин, поддержавших вооруженную агрессию РФ против Украины.
Злоумышленницы одновременно работали на ФСБ и частную военную компанию "Вагнер".
По указаниям оккупантов их приспешницы собирали разведданные о количестве и передислокации военной техники Сил обороны на территории региона.
"Прежде всего, они пытались выявить и "слить" агрессору направления вылетов боевой авиации ВСУ, в том числе ударных вертолетов под Авдеевкой.
Также их интересовали маршруты перемещения тяжелой бронетехники украинских войск с прифронтовых территорий на передовую", – говорится в сообщении.
По данным СБУ, для сбора разведывательной информации фигурантки обходили местность и скрыто делали фотоснимки украинских объектов.
Все полученные сведения передавали по двум каналам связи – российскому "куратору" из ФСБ и представителю "вагнеровцев".
Для коммуникации использовали закрытые чаты в одном из популярных мессенджеров.
Сотрудники СБУ задержали трех участниц российской агентуры во время сбора ими разведданных.
Кроме того, установлена личность резидентки (старшей) вражеской группы, которая в начале полномасштабного вторжения выехала в РФ для координации "подопечных" с территории страны-агрессора.
По данным следствия, все четыре российские агентки являются жителями Покровского района. Еще до 24 февраля 2022 года они были завербованы оккупантами и находились в "режиме ожидания".
В ходе обысков по адресам проживания фигуранток обнаружены мобильные телефоны, которые они использовали в разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.
Следователи Службы безопасности сообщили трем задержанным о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
– ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору);
– ч. 2 ст. 111 (государственная измена);
– чч. 2, 3 ст. 114-2 (распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных сил Украины или других вооруженных формирований Украины).
Им избрана мера пресечения - содержание под стражей. Кроме того, планируется сообщение о подозрении скрывающейся от правосудия в России четвертой фигурантке.
Продолжается расследование. Злоумышленницам грозит пожизненное заключение.
Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.
Пожалуйста, подождите...
Недооцінка ворога веде до поразки і великих жертв. Думка військового.
https://twitter.com/i/status/1688785879203037184
За даними слідства, всі четверо російських агенток...
https://youtu.be/pMLdn9gRKo0
Все йде по дуже страшному чіємусь плану -знищення нас українців, спустошення території і перетворення України на державу привид, державу пувстку засмучену мінами , ************, хімією і взагалі 50%землі буде непридатне до життя з ''населенієм ''а точніше з біомасою , якій ''а какая разніца''
І це дуже страшно і сумно.
В усьому винні Сполучені Штати! Ця нісенітниця повторюється в кожному дворі Черкащини, Одещини, Дніпропетровщини, не кажучи вже про Запоріжжя, Херсон, Миколаїв!..
Гангрена російської пропаганди невиліковна! А zeвлада своїми діями ще й підживлює її якомога дужче.
Все, що «назнімали»передавали російському «куратору» з фсб та представнику «вагнерівців». Під час «зливу» СБУ їх і затримала. Зрадницям світить довічне увʼязнення.
1. Указать ВСЕ места фактического проживания с 2014 по 2022 год.
і згодом вони перегризуть одна одну за свою територію 😡