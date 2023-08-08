Нейтрализована вражеская агентурная сеть в Донецкой области, которая работала на ФСБ и "вагнеровцев". В нее входили исключительно местные женщины. ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности провела многоэтапную спецоперацию, в результате которой нейтрализована еще одна российская агентурная сеть в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Особенностью вражеской группы было то, что она состояла исключительно из местных женщин, поддержавших вооруженную агрессию РФ против Украины.

Злоумышленницы одновременно работали на ФСБ и частную военную компанию "Вагнер".

По указаниям оккупантов их приспешницы собирали разведданные о количестве и передислокации военной техники Сил обороны на территории региона.

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"Прежде всего, они пытались выявить и "слить" агрессору направления вылетов боевой авиации ВСУ, в том числе ударных вертолетов под Авдеевкой.

Также их интересовали маршруты перемещения тяжелой бронетехники украинских войск с прифронтовых территорий на передовую", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, для сбора разведывательной информации фигурантки обходили местность и скрыто делали фотоснимки украинских объектов.

Все полученные сведения передавали по двум каналам связи – российскому "куратору" из ФСБ и представителю "вагнеровцев".

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Для коммуникации использовали закрытые чаты в одном из популярных мессенджеров.

Сотрудники СБУ задержали трех участниц российской агентуры во время сбора ими разведданных.

Кроме того, установлена личность резидентки (старшей) вражеской группы, которая в начале полномасштабного вторжения выехала в РФ для координации "подопечных" с территории страны-агрессора.

По данным следствия, все четыре российские агентки являются жителями Покровского района. Еще до 24 февраля 2022 года они были завербованы оккупантами и находились в "режиме ожидания".

В ходе обысков по адресам проживания фигуранток обнаружены мобильные телефоны, которые они использовали в разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

Следователи Службы безопасности сообщили трем задержанным о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору);

– ч. 2 ст. 111 (государственная измена);

– чч. 2, 3 ст. 114-2 (распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных сил Украины или других вооруженных формирований Украины).

Им избрана мера пресечения - содержание под стражей. Кроме того, планируется сообщение о подозрении скрывающейся от правосудия в России четвертой фигурантке.

Продолжается расследование. Злоумышленницам грозит пожизненное заключение.

Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.