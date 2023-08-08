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Нейтрализована вражеская агентурная сеть в Донецкой области, которая работала на ФСБ и "вагнеровцев". В нее входили исключительно местные женщины. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

сбу,контррозвідка

Контрразведка Службы безопасности провела многоэтапную спецоперацию, в результате которой нейтрализована еще одна российская агентурная сеть в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Особенностью вражеской группы было то, что она состояла исключительно из местных женщин, поддержавших вооруженную агрессию РФ против Украины.

Злоумышленницы одновременно работали на ФСБ и частную военную компанию "Вагнер".

По указаниям оккупантов их приспешницы собирали разведданные о количестве и передислокации военной техники Сил обороны на территории региона.

Также смотрите: Задержан соратник беглеца Кивы, который наводил российские "Грады" на боевые позиции ВСУ в Донецкой области, - СБУ. ФОТОрепортаж

"Прежде всего, они пытались выявить и "слить" агрессору направления вылетов боевой авиации ВСУ, в том числе ударных вертолетов под Авдеевкой.

Также их интересовали маршруты перемещения тяжелой бронетехники украинских войск с прифронтовых территорий на передовую", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, для сбора разведывательной информации фигурантки обходили местность и скрыто делали фотоснимки украинских объектов.

Все полученные сведения передавали по двум каналам связи – российскому "куратору" из ФСБ и представителю "вагнеровцев".

Также смотрите: Задержана военнослужащая-предательница, которая "сливала" врагу информацию об украинских беспилотниках на Херсонщине, - СБУ. ФОТО

Нейтрализована вражеская агентурная сеть в Донецкой области, которая работала на ФСБ и вагнеровцев. В нее входили исключительно местные женщины 01
Нейтрализована вражеская агентурная сеть в Донецкой области, которая работала на ФСБ и вагнеровцев. В нее входили исключительно местные женщины 02
Нейтрализована вражеская агентурная сеть в Донецкой области, которая работала на ФСБ и вагнеровцев. В нее входили исключительно местные женщины 03
Нейтрализована вражеская агентурная сеть в Донецкой области, которая работала на ФСБ и вагнеровцев. В нее входили исключительно местные женщины 04
Нейтрализована вражеская агентурная сеть в Донецкой области, которая работала на ФСБ и вагнеровцев. В нее входили исключительно местные женщины 05

Для коммуникации использовали закрытые чаты в одном из популярных мессенджеров.

Сотрудники СБУ задержали трех участниц российской агентуры во время сбора ими разведданных.

Кроме того, установлена личность резидентки (старшей) вражеской группы, которая в начале полномасштабного вторжения выехала в РФ для координации "подопечных" с территории страны-агрессора.

По данным следствия, все четыре российские агентки являются жителями Покровского района. Еще до 24 февраля 2022 года они были завербованы оккупантами и  находились в "режиме ожидания".

В ходе обысков по адресам проживания фигуранток обнаружены мобильные телефоны, которые они использовали в разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

Следователи Службы безопасности сообщили трем задержанным о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору);

– ч. 2 ст. 111 (государственная измена);

– чч. 2, 3 ст. 114-2 (распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных сил Украины или других вооруженных формирований Украины).

Им избрана мера пресечения - содержание под стражей. Кроме того, планируется сообщение о подозрении скрывающейся от правосудия в России четвертой фигурантке.

Продолжается расследование. Злоумышленницам грозит пожизненное заключение.

Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+15
Дві мерзенні ублюдочні потвори...
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08.08.2023 10:25
+15
Що там з агентурною мережею в ОП?
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08.08.2023 10:33
+13
стоїть потвора на фоні руїн, чому ж сама й допомагала в своїй країні і їй це подобається..., невже тільки заради грошей? перетворити свій будинок й будинок сусідів на купу сміття й отримати за це 1000 грн, оце щастя..., бажаю їм ніколи не побачити волі..., ніколи, нехай згниють у тюрмі...
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08.08.2023 10:48
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Щит Василькова



Недооцінка ворога веде до поразки і великих жертв. Думка військового.

https://twitter.com/i/status/1688785879203037184
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08.08.2023 10:23 Ответить
Дві мерзенні ублюдочні потвори...
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08.08.2023 10:25 Ответить
Четверо, задержано трое.
За даними слідства, всі четверо російських агенток...
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08.08.2023 10:31 Ответить
Треба монтажною піною задути всі отвори...
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08.08.2023 10:28 Ответить
у нас і у владі агентів ФСБ вистачає - але платять👇

https://youtu.be/pMLdn9gRKo0

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08.08.2023 10:28 Ответить
Що там з агентурною мережею в ОП?
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08.08.2023 10:33 Ответить
Вона під захистом ЗЕ.
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08.08.2023 10:34 Ответить
Ох, ще матиме клопіт, як зайдем на територію Донбасу не на один рік. Будуть ще і жінки, і діти, і старі люди. Ще до 24 лютого там було зміїне кубло (Україна домбить Бомбас), а зараз...
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08.08.2023 10:35 Ответить
Кінчена падоль і таких потвор на сході більшість а ще дуже багато такої падолі приїхали ,як ''біженці'' на територію де не має війни.Ціе біосміття ще у 2014 кричало путен введі і чекало на їприхід руззкаго мірра а коли дочекалось то виїхало на за їх із країни і тепер знову чекає руззкій мір.Ця падоль невиліковна., 80 так званих внутрішніх переселенців це таж зрадницька падоль.
Все йде по дуже страшному чіємусь плану -знищення нас українців, спустошення території і перетворення України на державу привид, державу пувстку засмучену мінами , ************, хімією і взагалі 50%землі буде непридатне до життя з ''населенієм ''а точніше з біомасою , якій ''а какая разніца''
І це дуже страшно і сумно.
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08.08.2023 10:36 Ответить
100%, знайомий зараз на Запорізькому напрямку - 50%відверті сєпари і колаборанти, москалі що не дня обстрілюють село, щось там горить розвалюється, але для них винна Україна, бо за їхньою зрадницькою логікою якби не було України то не було б і війни
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08.08.2023 11:06 Ответить
До того ж якби ще не було Америки!!
В усьому винні Сполучені Штати! Ця нісенітниця повторюється в кожному дворі Черкащини, Одещини, Дніпропетровщини, не кажучи вже про Запоріжжя, Херсон, Миколаїв!..
Гангрена російської пропаганди невиліковна! А zeвлада своїми діями ще й підживлює її якомога дужче.
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08.08.2023 11:20 Ответить
Шаболди
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08.08.2023 10:39 Ответить
стоїть потвора на фоні руїн, чому ж сама й допомагала в своїй країні і їй це подобається..., невже тільки заради грошей? перетворити свій будинок й будинок сусідів на купу сміття й отримати за це 1000 грн, оце щастя..., бажаю їм ніколи не побачити волі..., ніколи, нехай згниють у тюрмі...
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08.08.2023 10:48 Ответить
Олена Корень, Неля Чечета й Тетяна Мінакова - мешканки Покровського району. Завербовані окупантами ще до 24 лютого 2022го. Але донедавна перебували в «режимі очікування». Потім від кураторів отримали завдання збирати дані про кількість та передислокацію техніки Сил оборони в регіоні; інформацію про напрямки вильотів авіації ЗСУ, у тому числі ударних гелікоптерів під Авдіївкою.

Все, що «назнімали»передавали російському «куратору» з фсб та представнику «вагнерівців». Під час «зливу» СБУ їх і затримала. Зрадницям світить довічне увʼязнення.
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08.08.2023 10:50 Ответить




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08.08.2023 10:56 Ответить
на кол шлюху
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08.08.2023 12:13 Ответить
сук в камери, на самі тяжкі умови...на довгі роки й з конфіскацією всього...
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08.08.2023 10:51 Ответить
Чи варто було очікувати іншого від прихильниць "наших мальчіков"?
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08.08.2023 11:13 Ответить
И они избирали Зеленского, как друга Сивохи!
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08.08.2023 11:14 Ответить
Может это и неконституционно, но необходимо ввести отдельный пукт во всех анкетахЖ
1. Указать ВСЕ места фактического проживания с 2014 по 2022 год.
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08.08.2023 11:17 Ответить
Цих бусурманок потрібно ізолювати від людей в окрему камеру ( пожиттєво )
і згодом вони перегризуть одна одну за свою територію 😡
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08.08.2023 13:08 Ответить
там таких тварюк - пів Покровська
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08.08.2023 17:01 Ответить
Всех на огневую линию, окопы рыть, а потом на разминирование минных полей..
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08.08.2023 17:34 Ответить
Лугандонские *****.
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10.08.2023 08:47 Ответить
 
 