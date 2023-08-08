"Сопротивление растет": Активисты "Жовтої стрічки" распространили патриотическую символику в Геническе и Скадовске. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Активисты движения сопротивления "Жовта стрічка" распространили патриотические открытки, маркировали пространство желто-голубыми граффити и уничтожили пропагандистскую периодику на оккупированных территориях Херсонщины.
Об этом сообщили учасники движения, передает Цензор.НЕТ.
"Активистам движения "Жовта стрічка" удалось наладить бесперебойную печать плакатов в Геническе! Теперь мы печатаем более 200 плакатов в день и передаем их в Скадовск, Железный порт, Каланчак и Новотроицкое!" - говорится в сообщении.
Распространение открыток, желтых лент, превращение "Z-ок" в песочные часы является мощным инструментом поднятия морального духа украинцев, добавляют в подполье.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Памятаймо про совдепії та її табори!!
https://www.youtube.com/watch?v=zIvWwK0QJ14
Слава Україні! Борімося, поборемо!!