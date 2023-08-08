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"Сопротивление растет": Активисты "Жовтої стрічки" распространили патриотическую символику в Геническе и Скадовске. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Активисты движения сопротивления "Жовта стрічка" распространили патриотические открытки, маркировали пространство желто-голубыми граффити и уничтожили пропагандистскую периодику на оккупированных территориях Херсонщины.

Об этом сообщили учасники движения, передает Цензор.НЕТ.

"Активистам движения "Жовта стрічка" удалось наладить бесперебойную печать плакатов в Геническе! Теперь мы печатаем более 200 плакатов в день и передаем их в Скадовск, Железный порт, Каланчак и Новотроицкое!" - говорится в сообщении.

Распространение открыток, желтых лент, превращение "Z-ок" в песочные часы является мощным инструментом поднятия морального духа украинцев, добавляют в подполье.

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Сопротивление растет: Активисты Жовтої стрічки распространили патриотическую символику в Геническе и Скадовске 01
Сопротивление растет: Активисты Жовтої стрічки распространили патриотическую символику в Геническе и Скадовске 02
Сопротивление растет: Активисты Жовтої стрічки распространили патриотическую символику в Геническе и Скадовске 03
Сопротивление растет: Активисты Жовтої стрічки распространили патриотическую символику в Геническе и Скадовске 04
Сопротивление растет: Активисты Жовтої стрічки распространили патриотическую символику в Геническе и Скадовске 05
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08.08.2023 12:27 Ответить
Українці добре памятають млн убитих Українців в таборах ГУЛАГУ, тому і ведеться боротьбу усіма способами!!!
Памятаймо про совдепії та її табори!!
https://www.youtube.com/watch?v=zIvWwK0QJ14
Слава Україні! Борімося, поборемо!!
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08.08.2023 13:01 Ответить
 
 