"Сопротивление растет": Активисты "Жовтої стрічки" распространили патриотическую символику в Геническе и Скадовске. ФОТОрепортаж

Активисты движения сопротивления "Жовта стрічка" распространили патриотические открытки, маркировали пространство желто-голубыми граффити и уничтожили пропагандистскую периодику на оккупированных территориях Херсонщины.

Об этом сообщили учасники движения, передает Цензор.НЕТ.

"Активистам движения "Жовта стрічка" удалось наладить бесперебойную печать плакатов в Геническе! Теперь мы печатаем более 200 плакатов в день и передаем их в Скадовск, Железный порт, Каланчак и Новотроицкое!" - говорится в сообщении.

Распространение открыток, желтых лент, превращение "Z-ок" в песочные часы является мощным инструментом поднятия морального духа украинцев, добавляют в подполье.

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