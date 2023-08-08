Утром оккупанты обстреляли село Куцурубской громады Николаевской области (обновлено). ФОТОрепортаж

Российские захватчики утром обстреляли село Куцуруб Куцурубской громады Николаевской области.

Об этом сообщил начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет, информирует Цензор.НЕТ.

"Повреждены жилые дома, транспортные средства. Слава Богу, без пострадавших среди местных жителей", - говорится в сообщении.

Впоследствии начальник полиции сообщил, что в результате российских обстрелов есть пострадавшие.

"В больницу за помощью обратился местный житель, привезший двух сыновей 13 и 16 лет с минно-взрывными травмами. Сейчас жизни детей ничего не угрожает", - отметил Шайхет.

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