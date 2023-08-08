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Николаевская область (1871) обстрел (20216)

Утром оккупанты обстреляли село Куцурубской громады Николаевской области (обновлено). ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские захватчики утром обстреляли село Куцуруб Куцурубской громады Николаевской области.

Об этом сообщил начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет, информирует Цензор.НЕТ.

"Повреждены жилые дома, транспортные средства. Слава Богу, без пострадавших среди местных жителей", - говорится в сообщении.

Впоследствии начальник полиции сообщил, что в результате российских обстрелов есть пострадавшие.

"В больницу за помощью обратился местный житель, привезший двух сыновей 13 и 16 лет с минно-взрывными травмами. Сейчас жизни детей ничего не угрожает", - отметил Шайхет.

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Утром оккупанты обстреляли село Куцурубской громады Николаевской области (обновлено) 01
Утром оккупанты обстреляли село Куцурубской громады Николаевской области (обновлено) 02
Утром оккупанты обстреляли село Куцурубской громады Николаевской области (обновлено) 03
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Кожного дня. Там залишолось чоловік 30 стариків. Не хочуть виїзджати.
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08.08.2023 14:55 Ответить
 
 