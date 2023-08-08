Последствия вражеского удара по Казачьей Лопани в Харьковской области. ФОТОрепортаж

На Харьковщине в результате обстрела пострадали двое мужчин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, 8 августа около 09:20 враг нанес удары по селу Казачья Лопань Харьковского района. В результате обстрелов на территории частного жилого дома произошел пожар на площади 60 кв.м. В 11:15 возгорание ликвидировано.

По предварительным данным, в результате обстрела пострадали двое мужчин, госпитализированных в больницу.

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Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска обстреляли Казачью Лопань на Харьковщине, вследствие чего пострадали двое мужчин.