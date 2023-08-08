РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15561 посетитель онлайн
Новости Фото Война в Украине
10 647 37
беспилотник (2096) разведка (4004) украинское оружие (105) дроны (2115)

Разведчики тестируют новый украинский беспилотник SpyGun в зоне боевых действий. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинским разведчикам передали для тестирования в зоне боевых действий новый украинский БПЛА SpyGun после тыловых испытаний.

Об этом пишет Главное управление разведки МОУ, передает Цензор.НЕТ.

"Беспилотник SpyGun предназначен для глубинной разведки, но при необходимости его можно использовать и для корректировки огня", – объясняют в ГУР.

БПЛА создали украинские инженеры и проектировщики по инициативе предпринимателя и волонтера Юрия Голика и теннисиста, а ныне военнослужащего ВСУ Сергея Стаховского.

Смотрите: Дроны-камикадзе "Дикі Шершні", профинансированные сообществом Цензор.НЕТ, уничтожили вражеский танк. ВИДЕО

Комплекс состоит из двух беспилотных летательных аппаратов и наземной станции управления.

"Благодаря современной системе радиоуправления с высоким уровнем защиты от помех РЭБ самолет-разведчик способен работать на дальности до 50 километров. Беспилотник SpyGun оборудован системой автоматического возвращения к точке взлета, а высокие аэродинамические характеристики позволяют планировать выбранным маршрутом с выключенным двигателем, экономя заряд аккумулятора",  – добавляют в ГУР.

  • Время полета без посадки - 120-160 мин.
  • Максимальная высота полета - 1500 м.
  • Рабочая высота - 500-600 м.
  • Скорость - 90 км/ч.
  • Камеры ― курсовая онлайн и GoPro.

Также читайте: Для защиты бронетехники от дронов-камикадзе, включая "Ланцеты", в Украине разработан компактный РЭБ Piranha. ФОТО

Запись фото и видео производится на бортовой носитель.

"БПЛА SpyGun относительно недорогой и быстрый в производстве с простым дизайном корпуса, что придает "Шпиону" незаметности в небе во время работы", - отмечают в ГУР.

Разведчики тестируют новый украинский беспилотник SpyGun в зоне боевых действий 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
Сначала в тылу испытывают, доводят технику до ума, а потом на фронт и тоже смотреть как работает в боевых условиях. Что не так?
показать весь комментарий
08.08.2023 12:49
+9
З ініціативи підприємця та тенісиста...! Цим коротким реченням все сказано про зелену владу!
показать весь комментарий
08.08.2023 12:38
+6
Планер і через сто років навряд чи зазнає змін. А от можливостей щодо двигуна та керування зараз набагато більше.
показать весь комментарий
08.08.2023 13:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
прозорий він чи що...
показать весь комментарий
08.08.2023 12:33 Ответить
Мне по барабану. Хоть невидимый.
Лишь бы выполнял свои задачи исправно и возвращался.
показать весь комментарий
09.08.2023 16:47 Ответить
Тема про "відносно недорогий" не розкрита.
показать весь комментарий
08.08.2023 12:34 Ответить
Може це порівнюють з ''яйками по 17".
показать весь комментарий
08.08.2023 12:40 Ответить
….

після тилових випробувань…..!!!
А такі випробування є?
Це рівень гур
гур-гур-гур
одним словом - бадановщина…!!!
показать весь комментарий
08.08.2023 12:35 Ответить
Сначала в тылу испытывают, доводят технику до ума, а потом на фронт и тоже смотреть как работает в боевых условиях. Что не так?
показать весь комментарий
08.08.2023 12:49 Ответить
Навіть дрони-камікадзе постійно випробовують, тестують та модернізують глибоко в тилу.
Ви якось інакше бачите процес?
показать весь комментарий
08.08.2023 13:40 Ответить
З ініціативи підприємця та тенісиста...! Цим коротким реченням все сказано про зелену владу!
показать весь комментарий
08.08.2023 12:38 Ответить
Не все. Влада швиденько виклала фото по якому москалі можуть скопіювати для свого виробництва.
показать весь комментарий
08.08.2023 14:50 Ответить
копії по фото, це клоунада.
показать весь комментарий
08.08.2023 15:40 Ответить
Чому? Пропорції ніхто не відміняв, двигун видно. У вас мабуть не інженерна освіта і авіамоделі ви в дитинстві не збирали.
показать весь комментарий
08.08.2023 19:03 Ответить
Ще зробити б такий дешевий дрон-камікадзе. Буде дешевше, ніж FPV квадрокоптер, матиме більшу дальність польоту, на три двигуни менше, а тому їх можна буде випустити ще в більшій кількості
показать весь комментарий
08.08.2023 12:38 Ответить
а де бомби
показать весь комментарий
08.08.2023 12:55 Ответить
"Беспилотник SpyGun предназначен для глубинной разведки, но при необходимости его можно использовать и для корректировки огня"
Грузоподъёмность там нулевая. Но вещь полезная как не крути. Экономит дроны с грузоподъёмностью, которые в разы дороже, это как минимум.
показать весь комментарий
08.08.2023 14:02 Ответить
а у нас всі після зони в всу... всі наколоті
показать весь комментарий
08.08.2023 12:58 Ответить
Діду, вам скільки років? Це в СРСР наколоті були лише зеки.
показать весь комментарий
08.08.2023 13:00 Ответить
Це ще Сергій не бував влітку на пляжі в Одесі.
Уявляю його реакцію на молоденьких дівчат, "забитих" від кінчика носу до самих п'ят
показать весь комментарий
08.08.2023 13:44 Ответить
Це рашист на ЗСУ накидувати тужиться.
показать весь комментарий
08.08.2023 14:29 Ответить
мы такие в авиамодельном кружке делали....)
показать весь комментарий
08.08.2023 13:02 Ответить
+100500! В 12 лет на коленке собирали, а в статье типо Прорыв...
показать весь комментарий
08.08.2023 13:14 Ответить
Планер і через сто років навряд чи зазнає змін. А от можливостей щодо двигуна та керування зараз набагато більше.
показать весь комментарий
08.08.2023 13:46 Ответить
Хтось здогадався піти до бібліотеки та підняти підшивку журналу "Моделіст-конструктор". Дивно, що перед словом недорогий, є "відносно". Апарат легкий, у повітрі його ковбаситиме, стабілізації камери явно не вистачить. Камера ширококутна з висоти 500-600 метрів на зображенні, яке "стрибає" на екрані, досить важко буде щось розглянути. На цензорі було відео з апарату "Фурія". https://censor.net/ru/video_news/3435792/******************************************************************************************************* Навряд чи з цього буде набагато краще. Десь років через три-п'ять, можливо дійдемо до чогось, що дуже схоже на "Орлан" з якого потішались.
показать весь комментарий
08.08.2023 13:13 Ответить
З вашого лінку по Фурії чудова якість і великий зум з 0:32. Це не "стрибає", а оператор пересуває куди йому треба, а із-за збільшення ви лякаєтесь.
показать весь комментарий
08.08.2023 14:59 Ответить
Плюс, у ЗСУ давно системи розроблені Аеророзвідкою на штучному інтелекті, які кращє за операторів розпізнають ворожу техніку на відео з бпла
показать весь комментарий
08.08.2023 15:03 Ответить
https://censor.net/ru/video_news/3435792/biyitsi_110yi_brygady_koryguyut_robotu_artyleriyi_za_dopomogoyu_
показать весь комментарий
09.08.2023 11:31 Ответить
Українські військові використовують картонні безпілотники Corvo PPDS, які виробляє в Австралії компанія SYPAQ. Про це повідомило австралійське видання 7News.
Сама компанія на своєму сайті зазначає, що одноразові безпілотники поставляються у розібраному вигляді, можуть долати відстань до 120 км та самостійно приземлятися, "знімаючи навантаження з солдата" під час бойових дій.
https://www.youtube.com/watch?v=hL1W1PqLMDw
показать весь комментарий
08.08.2023 13:47 Ответить
хлопці, та зробіть, нарешті вже, пікіруючий безпілотник fpv, нехай живе довго та працює, а не вбиває кожного разу себе АБСТЄНУ.. ,
бо звичайного Українця-інженера реально "жаба душить" - тут же можна пристойно зекономити і більше кацапів вбити за малі гроші...........
чи пока дермак рУлить, воно - неначасі?.......... - шоб ото умнічать тут перед заочниками-філологами-йуристами з ліцензіями на вбивство та нагородною зброєю від уклоністів-рецидивістів
показать весь комментарий
08.08.2023 14:36 Ответить
Відео за 2019, а вже ПІБ тим більш, так що дозволю собі https://www.youtube.com/watch?v=ryk_CaQYLmw , бо тут планер звісно дешевий, але це і всі його переваги. Він ніколи нікуди не политить на війні. Не зрозуміло на що втрачений час,....
показать весь комментарий
08.08.2023 15:34 Ответить
Вже на фінальній стадії випробувань, все полетить, не сци.
показать весь комментарий
08.08.2023 15:39 Ответить
Мені вже сьомий десяток, тож ссикун ти - а я такі планери робив ще коли тебе і в проєкті не було. Чи ти думаєш вітру не буде? Так, воно дешеве і навіть политить та от з дешевою рибки ЗАВЖДИ тільки х.ва юшка. Чи ти гадаєш весь світ дурні що таке гівно не ліпить, а живе вже технологією 21 століття? Слідуючий розвитку шаг це паперовий літачок? . https://ru.wikipedia.org/wiki/Бумажный_самолёт https://www.youtube.com/watch?v=pXC4485EPZ0
показать весь комментарий
08.08.2023 16:08 Ответить
Я имел 12 лет такие планеры делал и гонялся по полю за ними.
показать весь комментарий
09.08.2023 23:49 Ответить
Народ есть идея. собрать дрон для полета над москвой и сделать фейверк из цветов украинского флага..Выйдет москаль в поле срать а ВСУ уж в Москве видать..Не успеет....... мамой клянусь
показать весь комментарий
10.08.2023 11:48 Ответить
Это какой-то школьнй планер, мы такие в школе 40 лет назад собирали.. )
показать весь комментарий
11.08.2023 08:42 Ответить
 
 