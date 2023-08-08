Разведчики тестируют новый украинский беспилотник SpyGun в зоне боевых действий. ФОТО

Украинским разведчикам передали для тестирования в зоне боевых действий новый украинский БПЛА SpyGun после тыловых испытаний.

Об этом пишет Главное управление разведки МОУ, передает Цензор.НЕТ.

"Беспилотник SpyGun предназначен для глубинной разведки, но при необходимости его можно использовать и для корректировки огня", – объясняют в ГУР.

БПЛА создали украинские инженеры и проектировщики по инициативе предпринимателя и волонтера Юрия Голика и теннисиста, а ныне военнослужащего ВСУ Сергея Стаховского.

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Комплекс состоит из двух беспилотных летательных аппаратов и наземной станции управления.

"Благодаря современной системе радиоуправления с высоким уровнем защиты от помех РЭБ самолет-разведчик способен работать на дальности до 50 километров. Беспилотник SpyGun оборудован системой автоматического возвращения к точке взлета, а высокие аэродинамические характеристики позволяют планировать выбранным маршрутом с выключенным двигателем, экономя заряд аккумулятора", – добавляют в ГУР.

Время полета без посадки - 120-160 мин.

Максимальная высота полета - 1500 м.

Рабочая высота - 500-600 м.

Скорость - 90 км/ч.

Камеры ― курсовая онлайн и GoPro.

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Запись фото и видео производится на бортовой носитель.

"БПЛА SpyGun относительно недорогой и быстрый в производстве с простым дизайном корпуса, что придает "Шпиону" незаметности в небе во время работы", - отмечают в ГУР.