Разведчики тестируют новый украинский беспилотник SpyGun в зоне боевых действий. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинским разведчикам передали для тестирования в зоне боевых действий новый украинский БПЛА SpyGun после тыловых испытаний.
Об этом пишет Главное управление разведки МОУ, передает Цензор.НЕТ.
"Беспилотник SpyGun предназначен для глубинной разведки, но при необходимости его можно использовать и для корректировки огня", – объясняют в ГУР.
БПЛА создали украинские инженеры и проектировщики по инициативе предпринимателя и волонтера Юрия Голика и теннисиста, а ныне военнослужащего ВСУ Сергея Стаховского.
Комплекс состоит из двух беспилотных летательных аппаратов и наземной станции управления.
"Благодаря современной системе радиоуправления с высоким уровнем защиты от помех РЭБ самолет-разведчик способен работать на дальности до 50 километров. Беспилотник SpyGun оборудован системой автоматического возвращения к точке взлета, а высокие аэродинамические характеристики позволяют планировать выбранным маршрутом с выключенным двигателем, экономя заряд аккумулятора", – добавляют в ГУР.
- Время полета без посадки - 120-160 мин.
- Максимальная высота полета - 1500 м.
- Рабочая высота - 500-600 м.
- Скорость - 90 км/ч.
- Камеры ― курсовая онлайн и GoPro.
Запись фото и видео производится на бортовой носитель.
"БПЛА SpyGun относительно недорогой и быстрый в производстве с простым дизайном корпуса, что придает "Шпиону" незаметности в небе во время работы", - отмечают в ГУР.
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Лишь бы выполнял свои задачи исправно и возвращался.
після тилових випробувань…..!!!
А такі випробування є?
Це рівень гур
гур-гур-гур
одним словом - бадановщина…!!!
Ви якось інакше бачите процес?
Грузоподъёмность там нулевая. Но вещь полезная как не крути. Экономит дроны с грузоподъёмностью, которые в разы дороже, это как минимум.
Уявляю його реакцію на молоденьких дівчат, "забитих" від кінчика носу до самих п'ят
Сама компанія на своєму сайті зазначає, що одноразові безпілотники поставляються у розібраному вигляді, можуть долати відстань до 120 км та самостійно приземлятися, "знімаючи навантаження з солдата" під час бойових дій.
https://www.youtube.com/watch?v=hL1W1PqLMDw
бо звичайного Українця-інженера реально "жаба душить" - тут же можна пристойно зекономити і більше кацапів вбити за малі гроші...........
чи пока дермак рУлить, воно - неначасі?.......... - шоб ото умнічать тут перед заочниками-філологами-йуристами з ліцензіями на вбивство та нагородною зброєю від уклоністів-рецидивістів