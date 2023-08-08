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Последствия обстрела Кругляковки в Харьковской области: погибли 3 гражданских лица, ранения получили 9 человек (обновлено). ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В результате обстрела села Кругляковка в Харьковской области ранения получили 9 человек, погибли 3 гражданских.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-cлужбу прокуратуры Харьковщины.

Около 19:00 7 августа рашисты ударили четырьмя управляемыми авиабомбами по с. Кругляковка Купянского района.

В результате обстрела ранены 57-летняя и 60-летняя женщины, а также трое мужчин в возрасте 61, 59 и 46 лет.

Погибли 45-летняя женщина и 65-летний мужчина.

"Когда на место приехали правоохранители и работники ГСЧС, оккупанты снова обстреляли село. Предварительно, из РСЗО. Травмированы двое полицейских в возрасте 21 и 24 года и два спасателя в возрасте 22 и 46 лет. Поврежден и частично разрушен ряд жилых домов", - говорится в сообщении. 

По состоянию на 13:08 количество погибших возросло до 3-х.

"Погибли 45-летняя женщина, двое мужчин в возрасте 65 и 52 лет", - сообщили в прокуратуре.

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Последствия обстрела Кругляковки в Харьковской области: погибли 3 гражданских лица, ранения получили 9 человек (обновлено) 01
Последствия обстрела Кругляковки в Харьковской области: погибли 3 гражданских лица, ранения получили 9 человек (обновлено) 02
Последствия обстрела Кругляковки в Харьковской области: погибли 3 гражданских лица, ранения получили 9 человек (обновлено) 03
Последствия обстрела Кругляковки в Харьковской области: погибли 3 гражданских лица, ранения получили 9 человек (обновлено) 04
Последствия обстрела Кругляковки в Харьковской области: погибли 3 гражданских лица, ранения получили 9 человек (обновлено) 05
Последствия обстрела Кругляковки в Харьковской области: погибли 3 гражданских лица, ранения получили 9 человек (обновлено) 06
Последствия обстрела Кругляковки в Харьковской области: погибли 3 гражданских лица, ранения получили 9 человек (обновлено) 07
Последствия обстрела Кругляковки в Харьковской области: погибли 3 гражданских лица, ранения получили 9 человек (обновлено) 08
Последствия обстрела Кругляковки в Харьковской области: погибли 3 гражданских лица, ранения получили 9 человек (обновлено) 09
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