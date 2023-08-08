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Канадско-Украинский Фонд передал Украине 100 систем жизнеобеспечения MOVES® SLC™. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

На этой неделе Канадско-Украинский Фонд передал Министерству здравоохранения Украины 100 интегрированных систем жизнеобеспечения MOVES® SLC™ компании "Thornhill Medical", которые будут использоваться для наземной и воздушной транспортировки тяжелораненых пациентов, а также в других условиях оказания критической помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Системы жизнеобеспечения были переданы Канадско-Украинскому Фонду правительством Канады. Thornhill Medical проводит тренинги по оказанию помощи пострадавшим и оказывает другое медицинское оборудование. Канадско-Украинский Фонд добавляет картриджи для аппаратов искусственной вентиляции легких, которые являются дефицитными в Украине и необходимы для надлежащего функционирования MOVES® SLC™.

Поставка 100 аппаратов MOVES® SLC™ является самым большим развертыванием этой технологии спасения жизни с начала полномасштабного вторжения в Украину. MOVES® SLC™, которая является микроинтегрированной системой жизнеобеспечения, предназначенной для оказания медицинской помощи в зонах конфликтов и стихийных бедствий, уже используется по всей Украине.

Канадско-Украинский Фонд передал Украине 100 систем жизнеобеспечения MOVES® SLC™ 01
Канадско-Украинский Фонд передал Украине 100 систем жизнеобеспечения MOVES® SLC™ 02
Канадско-Украинский Фонд передал Украине 100 систем жизнеобеспечения MOVES® SLC™ 03

Эта технология, которую правительство Украины и медицинские работники на передовой прозвали "медицинским Джавелином", используется для поддержки пациентов в больницах, в передовых хирургических условиях, в машинах скорой помощи и эвакуационных медицинских поездах. Теперь у нас будет еще больше возможностей для спасения жизней.

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"Для нас большая честь получить это щедрое пожертвование от Правительства Канады и передать ее Министерству здравоохранения Украины, - говорит Виктор Гетьманчук, Председатель Правления КУФ. "Поставка этой уникальной медицинской техники от Thornhill Medical станет ответом на неотложные запросы украинских медиков и чиновников, и, что еще важнее, эти 100 систем жизнеобеспечения спасут жизнь многих тяжелораненых украинцев".

Шон Бойд, заместитель главы дипломатической миссии Канады в Украине, официально передал эти аппараты Игорю Кузину, заместителю министра здравоохранения Украины.

Канадско-Украинский Фонд передал Украине 100 систем жизнеобеспечения MOVES® SLC™ 04
Канадско-Украинский Фонд передал Украине 100 систем жизнеобеспечения MOVES® SLC™ 05
Канадско-Украинский Фонд передал Украине 100 систем жизнеобеспечения MOVES® SLC™ 06

"Правительство Канады сотрудничает с Канадско-Украинским Фондом, чтобы предоставить Украине больше портативных систем жизнеобеспечения. Мы были рады услышать, что первые системы, которые мы послали, оказались жизненно необходимыми для машин скорой помощи и другого транспорта, эвакуирующего раненых, и помогли спасти многое жизней. Теперь украинские службы быстрого реагирования получат еще 100 единиц этого оборудования, - сказал Шон Бойд, заместитель главы дипломатической миссии Канады в Украине. - Мы восхищаемся мужеством и стойкостью украинских врачей, медсестер и военных медиков. Пусть эти портативные аппараты жизнеобеспечения помогут им в их героической и важной работе, спасая жизнь украинских пациентов".

"Переносные системы жизнеобеспечения, полученные Министерством здравоохранения Украины от Правительства Канады, которые доставил Канадско-Украинский Фонд, будут направлены в стабилизационные центры и бригады экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации и катастрофы. Мы высоко ценим поддержку наших международных партнеров и их помощь на " медицинском фронте". Портативные системы жизнеобеспечения помогут контролировать жизненные показатели пациентов, проводить искусственную вентиляцию легких находящимся в критическом состоянии и предотвращать осложнения при транспортировке в больницы", - отметил Игорь Кузин, заместитель министра здравоохранения Украины.

Канадско-Украинский Фонд передал Украине 100 систем жизнеобеспечения MOVES® SLC™ 07
Канадско-Украинский Фонд передал Украине 100 систем жизнеобеспечения MOVES® SLC™ 08

Канадско-Украинский Фонд – это национальный благотворительный фонд, основанный в 1995 году на 18-м Конгрессе Украинцев Канады с целью координации, разработки, организации и реализации проектов помощи канадцев Украине и другим организациям в Канаде. Для получения дополнительной информации: www.cufoundation.ca

Новаторская продукция Thornhill Medical предназначена для использования во всем мире службами экстренной медицинской помощи, гуманитарными и военными медицинскими командами. Исследовательские и коммерческие технологии Thornhill, ориентированные на кислород, трансформируют уход за пациентами в гуманитарных и военных условиях, а также вдохновляют и позволяют другим новым технологиям открывать жизненно важные решения по спасению жизни. Инновации Thornhill Medical внедряются более чем в 19 странах мира, в том числе и в Украине. Благодаря команде, стремящейся к отваге, сотрудничеству и спасению жизней, Thornhill Medical является лидером в области быстрых и высокоточных медицинских технологий. Для получения дополнительной информации: www.thornhillmedical.com

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Автор: Анастасія Потіха
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Дякуємо! Правильно зробили, тепер друзі та слуги народу України вже не ********!
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08.08.2023 14:30 Ответить
Щиро дякуємо Канадсько-Українській Фундаціі за допомогу 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️❤️
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08.08.2023 14:39 Ответить
Дякуємо !

і підтримую ініциативу із святом Дня подяки
"Сто разів дякую, Бен (Уолес) !"
+ Джо, Борис, Тоні, Анджей та багато інших друзів
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08.08.2023 14:56 Ответить
Я досить далекій від медицини, але здогадуюсь, що це досит передова апаратура, яка дійсно допоможе спасати життя важкопоранених, тому величезне СПАСИБІ друзям України за такий подарунок!

Тепер треба уважати, аби не залишились десь на складах, а поступили до медзакладів по всій Україні.
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08.08.2023 15:23 Ответить
Щиро дякуємо, друзі.
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08.08.2023 15:45 Ответить
Ну конечно же. Органы должны доехать до своих заказчиков в еще живом теле.
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08.08.2023 21:00 Ответить
 
 