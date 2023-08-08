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смерть (9041) Покровск (83)

Во время обстрела Покровска погиб военный ВСП Игорь Суботяк. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Коварная атака на Покровск унесла жизнь жителя Коломыи Игоря Суботяка — военнослужащего Ивано-Франковского зонального отдела Военной службы правопорядка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбуке мэр Коломыи Богдан Станиславский.

Он отметил: "В Покровске погиб военный из Коломыи Игорь Суботяк.

Коварная атака на Покровск унесла жизни жителя Коломыи Игоря Суботяка – военнослужащего Ивано-Франковского зонального отдела Военной службы правопорядка. После попадания первой ракеты в жилой дом он был на месте происшествия. Пришел на помощь людям, оказавшимся в смертельной опасности из-за России.

Через несколько минут враг бросил вторую ракету на Покровск, повторно обстреляв место, где продолжалась спасательная операция. К большому сожалению, Игорь получил ранения, не совместимые с жизнью.

Вечная память воину. Пусть покоится с Богом. Выражаю искренние соболезнования от всей нашей громады семье и родным погибшего.

Террористы. По-другому оккупантов не назовешь. Подлости и низости пределов нет. Но возмездие их всех настигнет. Во сто крат получат за каждую забранную и изуродованную жизнь, за уничтоженные города, за разбомбленные дома, за все зло, которое они принесли на нашу землю".

Во время обстрела Покровска погиб военный ВСП Игорь Суботяк 01
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08.08.2023 20:11 Ответить
ВСП-це як даїшники на дорогах, але пресують не водіїв, а військових. Особливо приємно коли після тижня на нулі дойо...ться за брудну форму.
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08.08.2023 20:18 Ответить
Такі ж як і всі - є нормальні, є не дуже, а є.... Але разом з тим, не потрібно в цій новині починати....
Вічна пам'ять.
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08.08.2023 20:29 Ответить
а ты де служишь?
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08.08.2023 22:31 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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08.08.2023 20:54 Ответить
 
 