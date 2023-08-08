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Александр Сырский (191) Купянск (341)

Принимаем все необходимые оперативные решения, - Сырский о ситуации на Купянском направлении. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский обсудил с командирами ситуацию на Купянском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале Сырского.

Он отметил: "Работаем с командирами в районе боевых действий на Купянском направлении.

Вместе принимаем все необходимые оперативные решения.

Роль командиров в обороне государства, без преувеличения, значительна.

Они могут принимать решения, полностью соответствующие ситуации на месте.

От их устойчивости и действий зависит не только успех операции, но и сохранение жизни наших бойцов.

Благодарен боевым командирам за мужество и героизм при выполнении боевых задач!"

Читайте также: Горячее всего сейчас на Купянском направлении, - Минобороны

Принимаем все необходимые оперативные решения, - Сырский о ситуации на Купянском направлении 01
Принимаем все необходимые оперативные решения, - Сырский о ситуации на Купянском направлении 02
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Топ комментарии
+16
Взяв під особистий контроль? Значить треба готуватися до чогось поганого.
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08.08.2023 21:09
+14
JaWernulsaHerWam

@JaWernulsa

·

2 ч

Хотите Адского звиздеца от #Зели и #Ко?Это там где командует #кацап #Сырский! Из под #Бахмута вышло одно из самых мотивированных и боевых подразделений!И знаете почему? Шестёрки #Сырского не дают БК!!! Мол вы свой лимит выбрали! Вот такая #**** #лимитированая #война у #Зели и #Ко
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08.08.2023 20:56
+10
"Никогда столько не лгут, как во время войны, после охоты и до выборов." - Отто фон Бисмарк.

Приймаємо всі необхідні оперативні рішення, - Сирський про ситуацію на Куп'янському напрямку.

Подібні лукаві заголовки тривожать.

Схоже на напрямку Куп'янск ситуація критична - загроза прориву.

Владні структури вже не один раз відкривали ворогу шлях... Так здали ЛуганДон, потім Крим, відкрили ворогу південь України - причорномор'я і приазов'я, здали АЕС в Енергодарі...

Потім Україна платить кров'ю своїх найвірніших синів і дочок за те, що здали в Києві, чи ставленики Києва.
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08.08.2023 21:01
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JaWernulsaHerWam

@JaWernulsa

·

2 ч

Хотите Адского звиздеца от #Зели и #Ко?Это там где командует #кацап #Сырский! Из под #Бахмута вышло одно из самых мотивированных и боевых подразделений!И знаете почему? Шестёрки #Сырского не дают БК!!! Мол вы свой лимит выбрали! Вот такая #**** #лимитированая #война у #Зели и #Ко
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08.08.2023 20:56 Ответить
Где снарядьі!
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09.08.2023 17:03 Ответить
https://censor.net/ua/news/3435988/na_fronti_zagynula_boyiova_medykynya_darya_filipyeva_blyskavka
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08.08.2023 21:00 Ответить
"Никогда столько не лгут, как во время войны, после охоты и до выборов." - Отто фон Бисмарк.

Приймаємо всі необхідні оперативні рішення, - Сирський про ситуацію на Куп'янському напрямку.

Подібні лукаві заголовки тривожать.

Схоже на напрямку Куп'янск ситуація критична - загроза прориву.

Владні структури вже не один раз відкривали ворогу шлях... Так здали ЛуганДон, потім Крим, відкрили ворогу південь України - причорномор'я і приазов'я, здали АЕС в Енергодарі...

Потім Україна платить кров'ю своїх найвірніших синів і дочок за те, що здали в Києві, чи ставленики Києва.
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08.08.2023 21:01 Ответить
Есть ещё народная инфа с того места. Та и в Харькове много уже с Купянска как впл или к родственникам переехали. Там очень не весело. Очень.
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08.08.2023 22:08 Ответить
Спочатку Крим при виконуючому обов'язки. Потім ЛуганДон вже при п'ятому.
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08.08.2023 22:37 Ответить
Огляд карти бойових дій від Андрія Дрозди за 08/08.23р.:
Якщо в Новоєгорівці ЗССУ вже практично повернули втрачені позиції, докладаються зусилля, щоб назад вдруге форсувати Жеребець (2:47 - 4:25), то Новоселівьке вже втратили, касапи тут нашу оборону продавили... (2:05 - 2:40)
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08.08.2023 21:02 Ответить
Приймаємо всі необхідні оперативні рішення, для операції ,під кодовою назвою "Бахмут -2"
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08.08.2023 21:03 Ответить
Взяв під особистий контроль? Значить треба готуватися до чогось поганого.
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08.08.2023 21:09 Ответить
Та вже, Новоселівьке втрачене
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08.08.2023 21:27 Ответить
Vozmut Novoselvske obratno,razbyli vse kacapskije tanki xlam sto te segodnia brosili v ataku.Ostalis bez tankov,jest uspexi pod Bachmutom
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08.08.2023 21:43 Ответить
Ти то Новоселівське знайдеш на мапі,й знаєш скільки разів ці розвалини переходили з рук у руки?
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08.08.2023 22:07 Ответить
Прочитал инфу о Сырском. А чем он здешним не угодил? С 2014 на хороших должностях. В 2016 генерал-лейтенант, сам Президент присвоил ему это звание. Он что, у кого-то жену увел?
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08.08.2023 21:46 Ответить
То в них робота така, не переймайтеся.
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08.08.2023 21:58 Ответить
А в феврале 2015-го - ещё генерал-майор, руководивший обороной Дебальцевского плацдарма вместо руководства сектора.
Тот блогер, который Арти Грин, плотно общался с ним на плацдарме с 3-го по 6-е февраля.
А в 2016-м уже генерал-лейтенант? Лично президент присвоил? - Наверное за успешный выход из дебальцевского "котла".
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08.08.2023 22:32 Ответить
Він кацап, вчився в кацапії, протеже Дєрьмака, батьки чудово почуваються в кацапії (де за читання книжки українською кидають у кутузку, (про батьків вже немає інфи - ФСБ-ки вихолостили))

скоріш за все він патріот України - не буде ж президент і його команда підтримувати недругів...
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08.08.2023 22:42 Ответить
Не по уставу. Забув звичне добавити "Наш презедент надихає нас на перемогу". Диви, бо їншу кандидатуру на місце Залужного знайдуть!
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08.08.2023 21:48 Ответить
господи, повилазили політємігранти в 4-му поколінні коментувати...АКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ, George Highbaud, vidasik... а не пішли б ви всі нах...без вас розберемоь
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08.08.2023 21:51 Ответить
Повилазили кацапські шмати і пройдисвіти нашого генерала хейтити. Горіть в пеклі, шмаркалі !

Пане Сирський ! - до бою, генерале !
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08.08.2023 22:34 Ответить
так 👍
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08.08.2023 22:42 Ответить
армія відображення народу - ось із такими дибілами доводиться воювати славетному генералу Сирському
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08.08.2023 22:48 Ответить
Що відбувається, касаби таки проривають нашу оборону? Бо тут купа зрадоботів і не зрозуміло що відбувається.
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08.08.2023 22:36 Ответить
ну так чого ти до зрадоботів прилізло?

Пливи на Г+Г там тобі Мосійчучка-Раєвська разом з вечірнім мудозвоном все розкажуть.
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08.08.2023 22:44 Ответить
Коли майже немає авіації, та перевага в артилерії на боці ворога, плюс укріплена оборона - то чого чекали? Як би часто не говорили про 80 "Леопардів-1", від цього їх більше не стане, та й ті ще десь там. При такому розкладі контрнаступ?
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08.08.2023 22:47 Ответить
"Мужність, героїзм, стійкість, дякую-дуже дякую"... це зрозуміло. Але ці слова "ситуація на Куп"янському напрямку" ... якось бодай в загальних рисах розкрити сикливо, Сирський?
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09.08.2023 08:22 Ответить
*** он так накерував на запорізькому напрямку! зараз буде жупа на купянському! воно ж тупе як дупа
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10.08.2023 07:52 Ответить
А шо мешает заминировать?!
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10.08.2023 14:37 Ответить
похоже, такая стратегия работает...
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10.08.2023 14:38 Ответить
 
 