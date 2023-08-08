Принимаем все необходимые оперативные решения, - Сырский о ситуации на Купянском направлении. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский обсудил с командирами ситуацию на Купянском направлении.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале Сырского.
Он отметил: "Работаем с командирами в районе боевых действий на Купянском направлении.
Вместе принимаем все необходимые оперативные решения.
Роль командиров в обороне государства, без преувеличения, значительна.
Они могут принимать решения, полностью соответствующие ситуации на месте.
От их устойчивости и действий зависит не только успех операции, но и сохранение жизни наших бойцов.
Благодарен боевым командирам за мужество и героизм при выполнении боевых задач!"
Топ комментарии
+16 George Highbaud
показать весь комментарий08.08.2023 21:09
+14 Власов Сергей b3083465
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+10 Николай Нестор Нагорняк 3f9efcee
показать весь комментарий08.08.2023 21:01
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@JaWernulsa
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2 ч
Хотите Адского звиздеца от #Зели и #Ко?Это там где командует #кацап #Сырский! Из под #Бахмута вышло одно из самых мотивированных и боевых подразделений!И знаете почему? Шестёрки #Сырского не дают БК!!! Мол вы свой лимит выбрали! Вот такая #**** #лимитированая #война у #Зели и #Ко
Приймаємо всі необхідні оперативні рішення, - Сирський про ситуацію на Куп'янському напрямку.
Подібні лукаві заголовки тривожать.
Схоже на напрямку Куп'янск ситуація критична - загроза прориву.
Владні структури вже не один раз відкривали ворогу шлях... Так здали ЛуганДон, потім Крим, відкрили ворогу південь України - причорномор'я і приазов'я, здали АЕС в Енергодарі...
Потім Україна платить кров'ю своїх найвірніших синів і дочок за те, що здали в Києві, чи ставленики Києва.
Якщо в Новоєгорівці ЗССУ вже практично повернули втрачені позиції, докладаються зусилля, щоб назад вдруге форсувати Жеребець (2:47 - 4:25), то Новоселівьке вже втратили, касапи тут нашу оборону продавили... (2:05 - 2:40)
Тот блогер, который Арти Грин, плотно общался с ним на плацдарме с 3-го по 6-е февраля.
А в 2016-м уже генерал-лейтенант? Лично президент присвоил? - Наверное за успешный выход из дебальцевского "котла".
скоріш за все він патріот України - не буде ж президент і його команда підтримувати недругів...
Пане Сирський ! - до бою, генерале !
Пливи на Г+Г там тобі Мосійчучка-Раєвська разом з вечірнім мудозвоном все розкажуть.