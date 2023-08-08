Поврежденный украинским дроном БДК "Оленегорский горняк" отбуксировали в док в Новороссийске. ФОТО

Поврежденный вследствие атаки украинских дронов российский большой десантный корабль "Оленегорский горняк" отбуксировали от причала в док в Новороссийске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Как свидетельствуют новые спутниковые снимки сервиса Planet.com, сделанные 7 августа, российский военный корабль, поврежденный ударом дрона 4 августа, виден в гавани Новороссийска в сопровождении двух буксиров. Раньше он стоял у причала №8.

Аналитики волонтерского сообщества InformNapalm предположили на основе трекинга буксиров, что "Оленегорский горняк" переместили в плавучий док в другой части порта.

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Если этот док подойдет для ремонта "Оленегорского горняка" (по одной из версий, необходим сухой док, которого в Новороссийске нет), то, вероятнее всего, корабль будут ремонтировать долго. Например, крупный десантный корабль "Ямал", получивший в конце 2017 года повреждения после столкновения с иностранным судном в Эгейском море, был отремонтирован только в марте 2023 года.

Напомним, в Новороссийске ночью раздавались взрывы. Минобороны РФ заявило, что ВСУ якобы пытались атаковать военно-морскую базу. Впоследствии стало известно, что надводные беспилотники поразили российский десантный корабль "Оленегорский горняк" в бухте Новороссийска. Указывалось также, что это совместная операция СБУ та ВМС. Неделей ранее, 29 июля, CNN показал сюжет об украинских аквадронах.