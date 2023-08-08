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Поврежденный украинским дроном БДК "Оленегорский горняк" отбуксировали в док в Новороссийске. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Поврежденный вследствие атаки украинских дронов российский большой десантный корабль "Оленегорский горняк" отбуксировали от причала в док в Новороссийске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Как свидетельствуют новые спутниковые снимки сервиса Planet.com, сделанные 7 августа, российский военный корабль, поврежденный ударом дрона 4 августа, виден в гавани Новороссийска в сопровождении двух буксиров. Раньше он стоял у причала №8.

Поврежденный украинским дроном БДК Оленегорский горняк отбуксировали в док в Новороссийске 01

Аналитики волонтерского сообщества InformNapalm предположили на основе трекинга буксиров, что "Оленегорский горняк" переместили в плавучий док в другой части порта.

Смотрите также: Подбитый "Оленегорский горняк" в Новороссийске поставили к стенке и подперли вспомогательным судном. ФОТО

Если этот док подойдет для ремонта "Оленегорского горняка" (по одной из версий, необходим сухой док, которого в Новороссийске нет), то, вероятнее всего, корабль будут ремонтировать долго. Например, крупный десантный корабль "Ямал", получивший в конце 2017 года повреждения после столкновения с иностранным судном в Эгейском море, был отремонтирован только в марте 2023 года.

Напомним, в Новороссийске ночью раздавались взрывы. Минобороны РФ заявило, что ВСУ якобы пытались атаковать военно-морскую базу. Впоследствии стало известно, что надводные беспилотники поразили российский десантный корабль "Оленегорский горняк" в бухте Новороссийска. Указывалось также, что это совместная операция СБУ та ВМС. Неделей ранее, 29 июля, CNN показал сюжет об украинских аквадронах.
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Топ комментарии
+16
Карма Черноморского флота почти в каждую войну его топят.
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08.08.2023 21:26
+14
Ну пипец еще и доку. Дело крейсера Кузи живет и процветает... Как же рашисты такими рукожопыми получились? Это же талант надо иметь, чтобы постоянно так косячить...
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08.08.2023 21:23
+13
От проблема! Краще б він затонув!
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08.08.2023 21:20
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От проблема! Краще б він затонув!
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08.08.2023 21:20 Ответить
І не кажіть
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08.08.2023 22:49 Ответить
Та ні, краще нехай на ньому ще файно бюджет попиляють, а плавати він все одно вже не буде ))
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09.08.2023 09:20 Ответить
Краще 300 тий кацап ніж двухсотий - з ним возні більше і на нього будуть витрачати грощі з кацапського бюджету.
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09.08.2023 12:50 Ответить
Что уже и ни одного расведчика хваленого ГУР нету в Новоссосийске,сфотографировать за неделю вживую а не выкатывать тут сраные припушщення.
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08.08.2023 21:22 Ответить
Ну пипец еще и доку. Дело крейсера Кузи живет и процветает... Как же рашисты такими рукожопыми получились? Это же талант надо иметь, чтобы постоянно так косячить...
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08.08.2023 21:23 Ответить
патамуша рукажопиє лапатнікі рукажопи ва всьом-ета адна із ісконних лапатних скрєп...
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08.08.2023 21:30 Ответить
Так вони спеціально, просто вони пиляють бабло, тому і нема результату. А потім треба пояснити чому нема результату і роблять якусь катастрофу, а на неї все списують ))
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09.08.2023 09:23 Ответить
на фронті так собі зате лоханку підбили. оце пабіда
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08.08.2023 21:25 Ответить
А ти вилазь з під спідниці своєї лоханки для зливу сперми і гайда до нас на фронт.
дивишся і тут почнуться пабєди.
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08.08.2023 21:32 Ответить
о відразу видно героя. нахамив на форумі співрозмовнику і вже є пабіда
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08.08.2023 21:34 Ответить
Піди й покажи "як треба" на фронті,ляпалка гнидлива.
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08.08.2023 21:33 Ответить
Іди до дупи.
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08.08.2023 22:27 Ответить
Карма Черноморского флота почти в каждую войну его топят.
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08.08.2023 21:26 Ответить
Такоє...
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08.08.2023 22:51 Ответить
какая боль, какая боль...
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08.08.2023 21:35 Ответить
Алєнєгорскій гарняк ета как тувінскій алєнєвод...
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08.08.2023 21:36 Ответить
Максимум что кацапы там смогут сделать- наварить дублёры на пробоину и так спустить с дока. Корыто уже не жилец по-любому.
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08.08.2023 21:46 Ответить
тому алєнєводу якщо не піста, то дуже близько. таким коритам потрібен для ремонту сухий док. а в новоросійську кажуть, що нема такого дока. тому його притоплять, або він сам притопиться..
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08.08.2023 21:48 Ответить
Там і сконає тувинський дегенерат до кінця війни. корито потребує сухого дока, якого на Чорному моря у андрофагів немає.
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08.08.2023 21:52 Ответить
Де ви такі беретесь? На біса кориту в 4000 тонн сухий док? Плав-док є і Керчі, і в Феодосії. В Поті також є. Хай з ним, що завгодно роблять - аби воно зараз не возило вантажі у Бердянськ.
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08.08.2023 22:15 Ответить
вей вы таки смеётесь там машина таки слетела с фундамента и таки из Польши показали и у казали тот таки путь которым узге корабелы ремонтники могут таки двигаться он так похож на курс крейсиру мацква
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09.08.2023 03:02 Ответить
Тут недавно хтось опублікував "начинку" враженого танкера Трохи не весь ЄС Так що танкер будуть ремонтувать теж довгенько
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09.08.2023 06:55 Ответить
тут мені один дописувач з Американським ІР доказував, ********** перекладом з англійської, що ДОК то є ПІРС, тож якщо людина на розуміє можливості плавучого дока для такої тонажності, то не біда)))
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09.08.2023 12:10 Ответить
"Цілуй його в лоб, та й мать його вй-об."
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08.08.2023 21:55 Ответить
Нехай тянуть до сухого доку. Може ще в iнший бiк дрона засадять.
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08.08.2023 21:58 Ответить
Треба добити виживших
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08.08.2023 22:02 Ответить
...послєдній парад... Труп.
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08.08.2023 22:07 Ответить
А док что, неуязвим ?
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08.08.2023 22:11 Ответить
Олень ще щось вчудить, перед тiм як копита вiдкiне. 146%.
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08.08.2023 22:12 Ответить
добре що те корито не затонуло, тепер кацапня буде роками ремонтувати витрачаючи дохера фублів, доки то корито не згорить в кінці ремонту.
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08.08.2023 22:40 Ответить
Вражені дронами судна отримали пробоїни вище ватерлінії і не затонули. Може подумати не про дрон-камікадзе який легко розстрілювати, а про дрон з торпедним апаратом, який випускає торпеду яка рухається під водою і вражає нижче ватерлінії? Існують також "сплячі торпеди" які дрони багаторазового використання можуть доставляти за сотні кілометрів і які в зануреному стані можуть очікувати на прибуття ворожого багатотонажного судна в зону враження.
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08.08.2023 23:12 Ответить
можливо на дрон парочку Джавелінів прикрутить
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09.08.2023 10:05 Ответить
Для велликого ракетонося це як укус комара...
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09.08.2023 10:06 Ответить
Козломорді заявили, що якщо його вцдркмонтують, то зразу ж переіменують в "Мухосранський піздюк".
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09.08.2023 03:22 Ответить
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09.08.2023 07:46 Ответить
 
 