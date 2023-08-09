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Днепропетровщина (2892) обстрел (20241) Никополь (442)

Оккупанты трижды обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровщины, погиб 18-летний парень. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

С вечера агрессор трижды обстреливал Никопольщину. Тяжелую артиллерию направил на Никополь и Марганецкую громаду.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Погиб 18-летний парень. Еще три человека пострадали - мужчины 21, 35 и 44 лет. У них минно-взрывные травмы и осколочные ранения", - говорится в сообщении.

По информации главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука, 21-летний парень был госпитализирован в травматологию. У него диагностировали минно-взрывную травму, рану грудной клетки и плеча. Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии.

Два мужчины 45 и 35 лет также получили осколочные ранения, но не тяжелые. Обоим оказали необходимую медицинскую помощь. Лечатся амбулаторно.

Повреждена церковь, 5 частных домов, 2 хозяйственные постройки, авто, несколько линий электропередач.

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Оккупанты трижды обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровщины, погиб 18-летний парень 01
Оккупанты трижды обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровщины, погиб 18-летний парень 02
Оккупанты трижды обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровщины, погиб 18-летний парень 03
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09.08.2023 08:25 Ответить
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09.08.2023 08:54 Ответить
 
 