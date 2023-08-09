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Пограничники "Стальной границы" перехватили новейший российский дрон "Элерон Т-16". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
На Харьковском направлении 8 августа украинские пограничники впервые "посадили" новейший вражеский БПЛА "Элерон Т-16".
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня на Харьковском направлении группа противодействия беспилотным летательным аппаратам 15 мобильного пограничного отряда с помощью обычного антидронового ружья успешно посадила одно из самых свежих российских разработок в семействе беспилотников "Элерон Т-16"", - говорится в сообщении.
"Гвардия наступления" эффективно выполняет поставленные задачи, добавляют бойцы.
"Как говорится "аналогов нет"", - прокомментировал пограничник с позывным Слон.
Топ комментарии
+25 MsSkifia f873ab28
показать весь комментарий09.08.2023 10:52
+14 Бандерівець
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+11 Зэлэный_Змий
показать весь комментарий09.08.2023 11:02
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А що робити? Залишається перехоплювати, бо свої дрони пішли на оплату "марафонів" та яєцб рєзнікова.
Як казав мій товариш - таке вночі побачиш - сокирою не відмахаєшся...
як завжди рукоголовожопі ідею вкрали в когось, а довести до класного, клепки не хватило.
Бабло можна перемогти лише розумом. А звідки йому взятися, коли клоун війною рулює?