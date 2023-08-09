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Пограничники "Стальной границы" перехватили новейший российский дрон "Элерон Т-16". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

На Харьковском направлении 8 августа украинские пограничники впервые "посадили" новейший вражеский БПЛА "Элерон Т-16".

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня на Харьковском направлении группа противодействия беспилотным летательным аппаратам 15 мобильного пограничного отряда с помощью обычного антидронового ружья успешно посадила одно из самых свежих российских разработок в семействе беспилотников "Элерон Т-16"", - говорится в сообщении.

"Гвардия наступления" эффективно выполняет поставленные задачи, добавляют бойцы.

"Как говорится "аналогов нет"", - прокомментировал пограничник с позывным Слон.

Читайте: Разведчики тестируют новый украинский беспилотник SpyGun в зоне боевых действий. ФОТО

Пограничники Стальной границы перехватили новейший российский дрон Элерон Т-16 01
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Топ комментарии
+25
Молодці хлопці. І дрон класний.
А що робити? Залишається перехоплювати, бо свої дрони пішли на оплату "марафонів" та яєцб рєзнікова.
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09.08.2023 10:52
+14
І на "хачю дамой в монако"!
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09.08.2023 10:56
+11
Ох дивлюсь та піська губата народ зачепила
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09.08.2023 11:02
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Молодці хлопці. І дрон класний.
А що робити? Залишається перехоплювати, бо свої дрони пішли на оплату "марафонів" та яєцб рєзнікова.
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09.08.2023 10:52 Ответить
І на "хачю дамой в монако"!
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09.08.2023 10:56 Ответить
Ох дивлюсь та піська губата народ зачепила
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09.08.2023 11:02 Ответить
Губопіська.
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09.08.2023 11:17 Ответить
Піськагубська.
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09.08.2023 11:52 Ответить
піськогуба
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10.08.2023 08:43 Ответить
Хто не мріє стати зятем генерального прокурора?
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09.08.2023 11:26 Ответить
всі крім тебе не мріють
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09.08.2023 20:55 Ответить
Як би то розбачить ...
Як казав мій товариш - таке вночі побачиш - сокирою не відмахаєшся...
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09.08.2023 11:26 Ответить
де ж він класний якщо його звичайна антидронова рушниця посадила???
як завжди рукоголовожопі ідею вкрали в когось, а довести до класного, клепки не хватило.
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09.08.2023 14:03 Ответить
Антидроновою рушницею купленою волонтерами. Від сталевих і незламних уже нудить. ОПа добре вміє продукувати пафос.
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09.08.2023 11:20 Ответить
Крсави ЗСУ!!!! Не всю інфу можно писати але сам факт радує.. Гасити русню поки не вберуться з землі нашої і потомкам русні нема прощення
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09.08.2023 11:04 Ответить
На розвиток БПЛА в РФ виділяють сотні млн. $. І, природно, є сотні комерсів, які готові "освоїти" такі бюджети. З'являються десятки сирих та непридатних до війни БПЛА. І їх буде ще більше. Такі моделі з'являтимуться та зникатимуть. Але основний упор робиться на три типи БПЛА: Шахеди, Ланцеты і Орлани. Модифікації саме цих дронів становлять найбільшу загрозу на війні. Т.к. виробництво саме цих типів дронів має найкращу матеріально-технічну та R&D базу. Приземлення/збиття подібних "розпільно-бюджетних" БПЛА не має жодного значення.
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09.08.2023 11:49 Ответить
У нас сітуація така сам, за винятком того що немає аналогів Шахеда, Ланцета та Орлана.
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09.08.2023 14:53 Ответить
У плані "багато всього не дуже підходящого" - так, ситуація схожа. У всьому іншому ситуація набагато гірша, т.к. непорівнянні ресурси.
Бабло можна перемогти лише розумом. А звідки йому взятися, коли клоун війною рулює?
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09.08.2023 15:05 Ответить
Ну навіщо писати дурню коли багато розробок БПЛА різних концеацій та призначення презентувались ще з 2018-го, навіть на виставках, розробниками починаючи від державних підприємств і завершуючи індивідуальними розробками початківців. Тож все необхідне у кресленнях та прототипах є, навіть багато з них перевірені у бойових діях та отримали позитивну оцінку військових, а от підтримка від держави є лише на словах від ОПшників, Рєзнікова та Шмигаля, а по факту ВІДСУТНЯ!!! Думаю що у цьому відіграє значну роль небажання розробників погоджуватися на корупційні схеми які дозволять посадовцям збагачуватись за рахунок державних коштів, от і не мають погодження від МО України!!!
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10.08.2023 14:31 Ответить
Правду кажеш, але Елерони активно використовуються рашкою на рівні з Орланами, Ланцетами та Шахедами у них гірші ттх ніж в Орланів, але тим не менш.
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09.08.2023 22:09 Ответить
Взагалі то якраз українці були тми хто здивували рашистів саме масовим використанням усіх типів БПЛА які могли придбати будь яким шляхом, від "Байрактарів" до "Мавіків", а рашисти зрозумівши переваги дронів якраз наздогоняли. Інша справа що на Московії (т.з. "роССії") є більша підтримка від уряду котрий розпочав війну проти України і хоче досягти перемоги, а в Україні маємо тих керівників яких обрали у 2019 році і які неспроможні діяти краще ніж можуть!!!
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10.08.2023 14:38 Ответить
Конструктивно є шанс закладення вибухівки яка здетонує від нетипового положення при вимкненому двигуні...
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09.08.2023 13:26 Ответить
Олексій, хіміч десь в іншому місці
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09.08.2023 20:57 Ответить
конструктивно є шанс що воно тоді бахне при старті.
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09.08.2023 21:54 Ответить
Повинен зауважити що цей БПЛА зроблено за тієї ж схеми "утка" що й дрони які помічені при атаках по Москві. Тобто у цій схемі (коли несучі крила позаду а стабілізуючі попереду) є певні переваги хоча спеціалісти кажуть що при цьому є складнощі в управлінні та польоті по прямій!
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10.08.2023 14:20 Ответить
 
 