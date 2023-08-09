ДТП в Кировоградской области: погиб волонтер Белков, который возвращал тела погибших воинов. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
В ДТП на Кировоградщине погиб волонтер Павел Белков, который возвращал домой тела погибших воинов.
Об этом сообщили в Гражданско-военном сотрудничестве ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Трагическая авария произошла при выполнении задач по транспортировке тел павших защитников Украины к местам их окончательного захоронения", - говорится в сообщении.
ДТП произошло 8 августа около 8 часов утра неподалеку от Новоархангельска Кировоградской области.
"Как вспоминают друзья погибшего, Павел был Человеком с большой буквы, безотказным и искренним другом, а помощь в транспортировке павших защитников считал своей священной обязанностью", - рассказали в Гражданско-военном сотрудничестве.
У Павла Белкова осталась мама – инвалид І группы. Он был для нее единственным сыном.
Друзья Павла собирают средства на погребение и помощь его матери. Приобщиться можно, перечислив деньги на карточку 5375 4112 0772 9554 (Монобанк).
Пожалуйста, подождите...
Спочивай з миром, Павле.
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!