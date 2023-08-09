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ДТП в Кировоградской области: погиб волонтер Белков, который возвращал тела погибших воинов. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В ДТП на Кировоградщине погиб волонтер Павел Белков, который возвращал домой тела погибших воинов.

Об этом сообщили в Гражданско-военном сотрудничестве ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Трагическая авария произошла при выполнении задач по транспортировке тел павших защитников Украины к местам их окончательного захоронения", - говорится в сообщении.

ДТП произошло 8 августа около 8 часов утра неподалеку от Новоархангельска Кировоградской области.

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"Как вспоминают друзья погибшего, Павел был Человеком с большой буквы, безотказным и искренним другом, а помощь в транспортировке павших защитников считал своей священной обязанностью", - рассказали в Гражданско-военном сотрудничестве.

У Павла Белкова осталась мама – инвалид І группы. Он был для нее единственным сыном.

Друзья Павла собирают средства на погребение и помощь его матери. Приобщиться можно, перечислив деньги на карточку 5375 4112 0772 9554 (Монобанк).

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ДТП в Кировоградской области: погиб волонтер Белков, который возвращал тела погибших воинов 01

ДТП в Кировоградской области: погиб волонтер Белков, который возвращал тела погибших воинов 02
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Яку важку і потрібну роботу робив.
Спочивай з миром, Павле.
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09.08.2023 12:32 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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09.08.2023 12:40 Ответить
Хто винен у ДТП!? Скільки можна терпіти ще й такі втрати! І дозволяти відкуповуватись порушникам!
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09.08.2023 12:45 Ответить
гарне питання, зважаючи що везли "вантаж 200" і навряд чи топили несамовито
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09.08.2023 12:57 Ответить
Мікроавтобус сам вискочив на зустрічну смугу і здійснив лобове зіткнення
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09.08.2023 13:27 Ответить
судячи з руйнувань лобове зіткнення
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09.08.2023 12:50 Ответить
Вічна пам'ять !
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09.08.2023 13:12 Ответить
 
 