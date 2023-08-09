Гнилые овощи станут основанием для проверок воинских частей от Минобороны и Генштаба – член антикоррупционного совета Геннадий Кривошея. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Скандальный поставщик продуктов для украинской армии ООО "Атомсервис" привозит в воинские части гнилые овощи. Теперь Министерство обороны и Генеральный штаб готовят проверку складов на предмет выявления некачественной продукции и забора образцов для проведения исследований.
Об этом сообщил бывший народный депутат, а ныне член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Геннадий Кривошея на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в случае выявления грубых нарушений он потребует штрафных санкций и расторжения контракта.
"На днях, мне поступила информация, что в одну из воинских частей которая расположена на передовой, привезли гнилые (в плесени) овощи, именно так - гнилые но "свежие" овощи. Приблизительный вес - почти пол тонны гнилых помидоров и баклажанов. Сначала в это было трудно поверить, ведь это не просто грубое нарушение условий договора, это издевательство над военными, защищающими нашу страну!Тем более сезонные товары, которых сейчас у нас вдоволь и поставщик везет такую гниль?Стыд и позор!Спросите, кто является этим поставщиком? поставщиком оказалась компания ООО "Атомсервис"", – отметил Кривошея.
Также общественный деятель добавил, что компания ООО "Атомсервис" - лидер по поставке продуктов в ВСУ уже несколько лет, но позволяет себе столь грубые нарушения.
"И это только один адрес доставки. Интересно, что поставляли в другие в/ч? Нужно также проверить! В настоящее время соответствующие подразделения Минобороны и ГШ готовят большую проверку многих складов на предмет выявления некачественной продукции и забора соответствующих образцов для проведения соответствующих исследований. Если факты соответствующих нарушений будут подтверждены в других частях, а результаты исследований будут неудовлетворительными, это должно стать не только уплатой штрафных санкций, а основанием для расторжения соответствующего договора с поставщиком и возможного привлечения его к ответственности!" — подытожил Геннадий Кривошея.
Напомним, в июне Государственная аудиторская служба официально подтвердила закупку Минобороной яиц по 17 грн. за штуку.
Пожалуйста, подождите...
Але щось мені підказує, що "підготовка" перевірки буде тривати, поки не буде з'їдено останній гнилий помідор.
"Завтра Марио идет грабить банк!"©
але ось лише вчора дивися відео від американських фермерів, що складували овочі в картон.
Але овочі сухі і тверді. Щось типу капусти. Якщо доставка до супермаркету в межах доби - це одне. У цих схоже з поля забирали ще більш-менш нормальну продукцію. Просто об'єми захопили собі такі, що не справляються. Людей, що не справляються, треба позбавити можливості такого постачання в армію. Позбавити раз і назавжди. Не фірму, а саме організаторів, менеджерів. А то якийсь атом сьогодні, електрон завтра. А жучки ті ж самі.
Саме зараз придорожні базарі забиті помідорами. Це ж не тепличний продукт. Десь десятка кіло. Ну на доставку ще накинути трохи.
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dozorro.org bi.prozorro.org
схоже, що вказана вами особа - підставна. як і попередня:
https://nomis.com.ua/39927581-tovarystvo-z-obmezhenoiu-vidpovidalnistiu-atomservis?lang=en#general-info
Переможець у 44 закупівлях на суму 9.40 млрд грн
Підписано 40 договорів на суму 7.34 млрд грн
Подано 10 скарг
https://clarity-project.info/tenderer/39927581
Зробили ніби й добре, але сам механізм закупок працює так, що керуючі покупками хочуть мати свої комісійні. От і виписують вимоги то до якості, то до кількості. А все можна простіше - купляти не дорожче оптової ціни із торгових баз і майданчиків на час покупки. Все. Адже дані по оптовим цінам є і в статистиці, і на різних майданчиках.
Співпадіння!!??