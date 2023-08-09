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Гнилые овощи станут основанием для проверок воинских частей от Минобороны и Генштаба – член антикоррупционного совета Геннадий Кривошея. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Скандальный поставщик продуктов для украинской армии ООО "Атомсервис" привозит в воинские части гнилые овощи. Теперь Министерство обороны и Генеральный штаб готовят проверку складов на предмет выявления некачественной продукции и забора образцов для проведения исследований.

Об этом сообщил бывший народный депутат, а ныне член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Геннадий Кривошея на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в случае выявления грубых нарушений он потребует штрафных санкций и расторжения контракта.

"На днях, мне поступила информация, что в одну из воинских частей которая расположена на передовой, привезли гнилые (в плесени) овощи, именно так - гнилые но "свежие" овощи. Приблизительный вес - почти пол тонны гнилых помидоров и баклажанов. Сначала в это было трудно поверить, ведь это не просто грубое нарушение условий договора, это издевательство над военными, защищающими нашу страну!Тем более сезонные товары, которых сейчас у нас вдоволь и поставщик везет такую гниль?Стыд и позор!Спросите, кто является этим поставщиком? поставщиком оказалась компания ООО "Атомсервис"", – отметил Кривошея.

Также общественный деятель добавил, что компания ООО "Атомсервис" - лидер по поставке продуктов в ВСУ уже несколько лет, но позволяет себе столь грубые нарушения.

"И это только один адрес доставки. Интересно, что поставляли в другие в/ч? Нужно также проверить! В настоящее время соответствующие подразделения Минобороны и ГШ готовят большую проверку многих складов на предмет выявления некачественной продукции и забора соответствующих образцов для проведения соответствующих исследований. Если факты соответствующих нарушений будут подтверждены в других частях, а результаты исследований будут неудовлетворительными, это должно стать не только уплатой штрафных санкций, а основанием для расторжения соответствующего договора с поставщиком и возможного привлечения его к ответственности!" — подытожил Геннадий Кривошея.

Напомним, в июне Государственная аудиторская служба официально подтвердила закупку Минобороной яиц по 17 грн. за штуку.

Гнилые овощи станут основанием для проверок воинских частей от Минобороны и Генштаба – член антикоррупционного совета Геннадий Кривошея 01
Гнилые овощи станут основанием для проверок воинских частей от Минобороны и Генштаба – член антикоррупционного совета Геннадий Кривошея 02
Гнилые овощи станут основанием для проверок воинских частей от Минобороны и Генштаба – член антикоррупционного совета Геннадий Кривошея 03
Гнилые овощи станут основанием для проверок воинских частей от Минобороны и Генштаба – член антикоррупционного совета Геннадий Кривошея 04
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Топ комментарии
+18
от мразота! якби не було Громадської ради ми б хєр про це дізнались!
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09.08.2023 12:23
+14
А яйця резнікова?

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09.08.2023 12:22
+14
З тією ''канторою'' не контракт треба розривати, а позбавити її ліцензії!
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09.08.2023 12:24
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А яйця резнікова?

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09.08.2023 12:22 Ответить
Вони не гниють,а протухають. Так що можна постачати в розумінні зепокидьків.
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09.08.2023 12:27 Ответить
нема в нього яєць, були б - застрелився б .
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09.08.2023 21:03 Ответить
так він їх продав вже
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10.08.2023 09:46 Ответить
от мразота! якби не було Громадської ради ми б хєр про це дізнались!
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09.08.2023 12:23 Ответить
Звичайно, добре, що дізнались.
Але щось мені підказує, що "підготовка" перевірки буде тривати, поки не буде з'їдено останній гнилий помідор.
"Завтра Марио идет грабить банк!"©
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09.08.2023 13:58 Ответить
Очікувано від цієї влади , але це вже занадто 😠
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09.08.2023 12:23 Ответить
З тією ''канторою'' не контракт треба розривати, а позбавити її ліцензії!
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09.08.2023 12:24 Ответить
Хто керує цим атомсервісом? З ким із чинуш МО він в родинних зв'язках?
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09.08.2023 12:25 Ответить
Так на фото навіть тара!! Картон не використовується для перевезення овочів на фруктів!
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09.08.2023 12:26 Ответить
взагалі так, є купа пластмасових ящиків, що пусті при розвороті легко складуються з меншим об'ємом.
але ось лише вчора дивися відео від американських фермерів, що складували овочі в картон.
Але овочі сухі і тверді. Щось типу капусти. Якщо доставка до супермаркету в межах доби - це одне. У цих схоже з поля забирали ще більш-менш нормальну продукцію. Просто об'єми захопили собі такі, що не справляються. Людей, що не справляються, треба позбавити можливості такого постачання в армію. Позбавити раз і назавжди. Не фірму, а саме організаторів, менеджерів. А то якийсь атом сьогодні, електрон завтра. А жучки ті ж самі.
Саме зараз придорожні базарі забиті помідорами. Це ж не тепличний продукт. Десь десятка кіло. Ну на доставку ще накинути трохи.
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09.08.2023 15:13 Ответить
Позапихати всю цю гниль- в пельки цих горе-постачальників! накормити досхочу-падлюк! І чим вони кращі колаборантів -ватників?
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09.08.2023 12:26 Ответить
Або лишнє закуповуть, того шо почнеться спад цін на овочі під осінь, а вони спішать як найбільше закупити по вищій ціні та мати гешефт.
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09.08.2023 12:28 Ответить
Не здивуюся, якщо цей Атомсервіс, не належитб комусь с друзів ОП, або депутату від "слуг народу"! Сподіваюся, що справа не закінчетьця штрафами, або відстороненням від тендерів постачання харчів воїнам! Ці тварюки повинні сісти до в'язниці! СОРОМ І ГАНЬБА МО і особисто Резнікову. Коли вже проти нього заведуть кримінальну справу? Чи може дЄрмак відмаже?
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09.08.2023 12:30 Ответить
Керівники компанії повинні їсти самі ту гниль, що везуть воїнам...
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09.08.2023 12:32 Ответить
Не дивує.Петух Миша Дужик,а прокукарікай тут ще раз про обов'язки громадян перед державою.А ще краще,перед тим ,йди та пожри гнилих баклажанів з тухлими помідорами )))
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09.08.2023 12:35 Ответить
А ось і герой атомсервісу:

Перелік засновників

Савченко Олександр Михайлович

Місцезнаходження: 03126, УКРАЇНА, 03126, МІСТО КИЇВ, ВУЛ.КАЧАЛОВА, БУДИНОК 3

Країна громадянства/резидентства: Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 30 000.00 грн. 100 % відмітився по всій країні, покидьок!
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09.08.2023 12:37 Ответить
Цьому термоядерному герою зібрати гниль і в квартиру
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09.08.2023 13:03 Ответить
там під кожною назвою фірми є ІПН І він у всіх його тезок різний. Так шо не чудіть.
Учасник у 104 закупівлях.
Переможець у 44 закупівлях на суму 9.40 млрд грн
Підписано 40 договорів на суму 7.34 млрд грн
Подано 10 скарг
dozorro.org bi.prozorro.org
схоже, що вказана вами особа - підставна. як і попередня:
https://nomis.com.ua/39927581-tovarystvo-z-obmezhenoiu-vidpovidalnistiu-atomservis?lang=en#general-info
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09.08.2023 15:43 Ответить
І не бояться гниль везти. Бо певно вже треба стріляти виродків
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09.08.2023 12:38 Ответить
А что тут искать, их привозят в каждый взвод, досих пор картошка прошлогодняя приходит, новой еще не было.
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09.08.2023 12:45 Ответить
В Италии их бы назвали Мафия.
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09.08.2023 12:45 Ответить
Це собі - воінам свіже -- з віиськовими такі "шутки" можуть погано закінчитись
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09.08.2023 12:48 Ответить
зелена гнида, коли вже ти,******, нажресся?
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09.08.2023 12:53 Ответить
Кстати эта проблема с овощами началась не с Зели а еще с Ющенка. Раньше любой фермер или агрофирма могла напрямую недорого продать овощи воинским частям,больницам или интернатам.Все были довольны недорого и качественно а потом появились эти гадские тендера с подставными победителями из фирм прокладок.
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09.08.2023 13:07 Ответить
ТОВ атомсервіс зареєстрований і працює ще з 2015 року. Спочатку то була одна людина, тепер власник - інша. Але вражає сума тендерів Учасник у 104 закупівлях.
Переможець у 44 закупівлях на суму 9.40 млрд грн
Підписано 40 договорів на суму 7.34 млрд грн
Подано 10 скарг
https://clarity-project.info/tenderer/39927581
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09.08.2023 15:48 Ответить
ну так, куплю я овочі у кума - у нього найкращі і найдешевші. Шо? Почому купляв? а ти заткнись, не твоє собаче діло, по чому брав, у мене своє начальство, кому треба, тому й відзвітую. Розвелось тут вас, сунете носа не в свої справи...
Зробили ніби й добре, але сам механізм закупок працює так, що керуючі покупками хочуть мати свої комісійні. От і виписують вимоги то до якості, то до кількості. А все можна простіше - купляти не дорожче оптової ціни із торгових баз і майданчиків на час покупки. Все. Адже дані по оптовим цінам є і в статистиці, і на різних майданчиках.
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09.08.2023 15:56 Ответить
За такі речі повісити зрадників в першу чергу резнікова і зеленського,а далі по ранжиру.
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09.08.2023 16:51 Ответить
Ці фото мені совок нагадали, здебільшого саме такі овочі тоді були в овочевих магазинах, в центрі України. Так що запрошую до совка клятого. Не пройшло і 30 з гаком років, як він, совок, знову на порозі замаячив.
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10.08.2023 23:26 Ответить
Для директора компанії-постачальника потрібно провести короткі зустрічі на фронті, у тих частинах, куди надійшла зіпсована продукція: пригостити, так би мовити!
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11.08.2023 09:59 Ответить
 
 