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Второй день подряд зафиксировано перемещение военных РФ через Мариуполь в сторону Новоазовска, - Андрющенко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В оккупированном Мариуполе из Таврического направления второй день фиксируют перемещение российских военных в сопровождении Росгвардии в сторону Новоазовска.

Об этом сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Снова фиксируем перемещение военных из Таврического (Бердянского) направления через Мариуполь в сторону Новоазовска. Второй день подряд в сопровождении Росгвардии", - отметил Андрющенко.

Читайте: Из порта оккупированного Мариуполя россияне вывезли очередную партию украденного украинского зерна, - Андрющенко. ФОТО

Второй день подряд зафиксировано перемещение военных РФ через Мариуполь в сторону Новоазовска, - Андрющенко 01
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Тікають гниди до себе на росію
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09.08.2023 12:32 Ответить
А ты в Чехию сдрыснул?
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09.08.2023 12:34 Ответить
А чого сдриснул? Живу 10 років вже
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09.08.2023 12:39 Ответить
Нехрена!Перекидуют свои войска на Купянск иЛиман.
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09.08.2023 13:16 Ответить
Скоріше перекидають на інші ділянки фронту.
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09.08.2023 18:41 Ответить
чекаемо жеста "доброї волі" з півдня.
до Криму із Криму вже беспечних шляхів нема.
щури біжать по далі від пастки.
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09.08.2023 13:50 Ответить
 
 