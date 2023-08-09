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Новости Фото Происшествия
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Макеенко (151) обыск (1845) отмывание денег (190) СБУ (18699)

СБУ и ГБР проводят обыски у экс-нардепа Макеенко из-за отмывания более 500 млн. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований проводят обыски на дому и на работе у бывшего заместителя председателя фракции запрещенной "Партии регионов". СМИ сообщают, что речь идет о Владимире Макеенко.

Как рассказали в СБУ, правоохранители проверяют, причастен ли он к легализации полученных преступным путем доходов на сумму более полумиллиарда гривен.

Также проверяется информация об его уклонении от уплаты налогов на сумму более 63 млн грн в 2011-2014 гг.

По данным правоохранителей, бывший нардеп мог отмывать средства через оффшорные структуры.

Читайте: Данилов: СНБО не собирался вводить санкции против Макеенко и закрывать "Прямой"

Производство ведут по двум статьям: легализация имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 209) и уклонение от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212). Наказание по этим статьям – до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

СБУ и ГБР проводят обыски у экс-нардепа Макеенко из-за отмывания более 500 млн 01
СБУ и ГБР проводят обыски у экс-нардепа Макеенко из-за отмывания более 500 млн 02
СБУ и ГБР проводят обыски у экс-нардепа Макеенко из-за отмывания более 500 млн 03
СБУ и ГБР проводят обыски у экс-нардепа Макеенко из-за отмывания более 500 млн 04
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Топ комментарии
+23
За даними правоохоронців, колишній нардеп міг відмивати кошти через офшорні структури. Вы 95 квартал проверьте... Там тоже все в офшорах.
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09.08.2023 12:34
+13
А що вони хочуть у нього знайти вдома?
Непрані труселі? шкарпетки? Чи вони вважать, що ті гроші він тримає під матрацом?
Для кого цей ********* цирк?
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09.08.2023 12:33
+10
Можна. Але щось після таких обшуків нема судів і тюряги.
Є просто пердячий пар.
Ну й доять на гроші, звичайно.
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09.08.2023 12:41
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А що вони хочуть у нього знайти вдома?
Непрані труселі? шкарпетки? Чи вони вважать, що ті гроші він тримає під матрацом?
Для кого цей ********* цирк?
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09.08.2023 12:33 Ответить
Для балачок на *************.
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09.08.2023 12:37 Ответить
У этой ***** много чего можно найти.
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09.08.2023 12:38 Ответить
Можна. Але щось після таких обшуків нема судів і тюряги.
Є просто пердячий пар.
Ну й доять на гроші, звичайно.
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09.08.2023 12:41 Ответить
набу клоунів пачками пакує... татарівські сбу з дбр дістають справи з під ліжка...

так і до шуфрича дійде, як тільки набу до хермака добереться
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09.08.2023 12:33 Ответить
до шуфрича вже не дійде, там бошка набита!
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09.08.2023 16:41 Ответить
За даними правоохоронців, колишній нардеп міг відмивати кошти через офшорні структури. Вы 95 квартал проверьте... Там тоже все в офшорах.
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09.08.2023 12:34 Ответить
Взуті.
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09.08.2023 12:35 Ответить
А навіщо макєєнку морду закрили? А то ми не бачили її в телевізорі.
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09.08.2023 12:36 Ответить
Пусть хоч что то делают.
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09.08.2023 12:36 Ответить
Это "что-то" называется "политические репрессии". Макеенко всегда был в про-европейской части ПР и перешел на сторону Сил добра еще перед Революцией 2014-го года. Это не Шуфрич, который всегда ненавидел и ненавидит Украину, но его никто не трогает
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09.08.2023 13:15 Ответить
Пожелаем ему отправиться как Чечетов, політати.
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09.08.2023 12:38 Ответить
у 2011-2014 р.???
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09.08.2023 12:41 Ответить
Интересное кино, когда надо вспоминают неуплату налогов и за 2011, а у ЗЕленых депутатов, которые проворовались или не заплатили налоги - сразу срок давности вспоминают и дела закрывают. Я не сторонник портит опЖопа, но странная логика- все перед законом равны, но ЗЕленое дерьмо ровнее.
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09.08.2023 12:50 Ответить
На ригів давно вже оділи вишиванки і почепили новенький тризуб, і назвали патріотами при Зеленскому.
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09.08.2023 12:55 Ответить
А шо такоє ?? Добкін на фронті !!
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09.08.2023 13:25 Ответить
Відать не платив в Політичний офіс Клюєва та Сівковича. Він для них простий гусак.
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09.08.2023 12:55 Ответить
понты для лохов имени 95 квартала , ученики пришли к учителю здавать экзамен по предмету - ,, как украсть 500 лямов ,, ,
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09.08.2023 12:56 Ответить
Зелені чекають та мають надію, що Макеєнко їх обілетить ,
але він цього не зробить , бо слуги уроди + ОПЗЖ = КАОліція
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09.08.2023 13:41 Ответить
Нехай Служба Божа поводиться з ригом чемно, та сапоги в прихожей розбують. Бо риг буде звільнений та виправдований ригоанальним верховним судійством.
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09.08.2023 12:58 Ответить
СБУшники тільки у Бені шастають в шкарпетках
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09.08.2023 14:10 Ответить
..це воно, зебіли, хочуть хоч через Макеєнка доколупатися-таки до Пороха..
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09.08.2023 13:01 Ответить
Це було зрозуміло також по тому, що це робить ДБР. Це контора виключно для політичних репресій проти оппозиції і ВСУ, і більше ні проти чого
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09.08.2023 13:11 Ответить
сьогодні крадії і зрадники , хто не всиг втекти, або виезти накрадене прикриваються і ховаються за гаслами про політичні преслідування і чекають коли *уйло прийде і порядок наведе,
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09.08.2023 13:38 Ответить
Таких як ви, в руссо-рейху більше 99 %. Що вам телевізор скаже, тому ви і вірите. Такі як ви - надійна опора любої диктатури, хоч путінської, хоч зеленої
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09.08.2023 14:02 Ответить
я відстояв два майдани, і не купився як дехто за цукерку або речам брехунців...
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09.08.2023 14:18 Ответить
тобто, ти вважаєш, що Порох та Євросолідарність "чекають коли ***** прийде і порядок наведе".
Про твоє ІQ нічого більше не скажу, воно й так наочно продемонстроване.
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09.08.2023 20:03 Ответить
Пороха можуть тільки в дупу розцілувати , але він їм і цього дозволить ,
бо гидотно 🤮🤮🤮
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09.08.2023 13:47 Ответить
колишніх ПРигів не буває!
є маладиє ЗЄслугі.
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09.08.2023 13:02 Ответить
Свій, до свого, по своє!!
Свого часу, борЦУн за неправду авакін, прямо вертольотами катав над Україною «дивних осіб»… Кулявлоб, прямо в Будинку Уряду арешШОУ проводив і лобика навіть насупив на синє око!! Правда, пізніше, усе відновили, заплатили і повернули…..постраждальцю!!
Результат для Українців був - 0(нульовий)!!!
Так і це дійство для синього ока ЗМІ… Прикоритних, чекають на КОРДОНІ.
Слава Україні
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09.08.2023 13:12 Ответить
Деплутат Марфеенко вложился в нерухомiсть а она записана на тещу,ну вон же она на фото..
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09.08.2023 13:15 Ответить
виходить, що тільки НАБУ ловить зелених мародерів, які наживаються на війні
і тільки НАБУ не підзвітне ярмаку та моніці

інші органи трусять конкурентів-попутчиків, що в касу найвеличнішого не додають!
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09.08.2023 13:17 Ответить
Також перевіряється інформація про його ухилення від сплати податків на суму більше ніж 63 млн грн у 2011-2014 рр.

Хто розуміється. Це ж вже строк позивної давнини минув ...
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09.08.2023 13:23 Ответить
Сьогодні , першочерговою задачею є - перевірка всіх ,, слуг наріду "
до відмивання грошей і розкрадання держбюджету !!

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09.08.2023 13:44 Ответить
макєєнко що порохобот?
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09.08.2023 16:42 Ответить
телеканал Прямий він свого часу викупив (вже не пам'ятаю, в кого) і потім перепродав Порошенку
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09.08.2023 20:00 Ответить
Таки порохобот
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09.08.2023 20:02 Ответить
 
 