СБУ и ГБР проводят обыски у экс-нардепа Макеенко из-за отмывания более 500 млн. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований проводят обыски на дому и на работе у бывшего заместителя председателя фракции запрещенной "Партии регионов". СМИ сообщают, что речь идет о Владимире Макеенко.
Как рассказали в СБУ, правоохранители проверяют, причастен ли он к легализации полученных преступным путем доходов на сумму более полумиллиарда гривен.
Также проверяется информация об его уклонении от уплаты налогов на сумму более 63 млн грн в 2011-2014 гг.
По данным правоохранителей, бывший нардеп мог отмывать средства через оффшорные структуры.
Производство ведут по двум статьям: легализация имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 209) и уклонение от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212). Наказание по этим статьям – до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Пожалуйста, подождите...
Непрані труселі? шкарпетки? Чи вони вважать, що ті гроші він тримає під матрацом?
Для кого цей ********* цирк?
Є просто пердячий пар.
Ну й доять на гроші, звичайно.
так і до шуфрича дійде, як тільки набу до хермака добереться
але він цього не зробить , бо слуги уроди + ОПЗЖ = КАОліція
Про твоє ІQ нічого більше не скажу, воно й так наочно продемонстроване.
бо гидотно 🤮🤮🤮
є маладиє ЗЄслугі.
Свого часу, борЦУн за неправду авакін, прямо вертольотами катав над Україною «дивних осіб»… Кулявлоб, прямо в Будинку Уряду арешШОУ проводив і лобика навіть насупив на синє око!! Правда, пізніше, усе відновили, заплатили і повернули…..постраждальцю!!
Результат для Українців був - 0(нульовий)!!!
Так і це дійство для синього ока ЗМІ… Прикоритних, чекають на КОРДОНІ.
Слава Україні
і тільки НАБУ не підзвітне ярмаку та моніці
інші органи трусять конкурентів-попутчиків, що в касу найвеличнішого не додають!
Хто розуміється. Це ж вже строк позивної давнини минув ...
до відмивання грошей і розкрадання держбюджету !!