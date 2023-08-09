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Коллекция шевронов оккупантов, ликвидированных 225 отдельным штуморовым батальоном ВСУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские защитники при освобождении территорий в качестве трофеев берут шевроны российских захватчиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фото соответствующие публикуют в сети.

Коллекция шевронов оккупантов, ликвидированных 225 отдельным штуморовым батальоном ВСУ 01
Коллекция шевронов оккупантов, ликвидированных 225 отдельным штуморовым батальоном ВСУ 02
Коллекция шевронов оккупантов, ликвидированных 225 отдельным штуморовым батальоном ВСУ 03

Фото с трофейными нашивками публиковал командир 225-го отдельного штурмового батальона Олег Ширяев.

Смотрите: Трофеи бойцов штурмовых подразделений бригады Нацгвардии "Кара-Даг". ВИДЕО

Коллекция шевронов оккупантов, ликвидированных 225 отдельным штуморовым батальоном ВСУ 04

Отметим, в июне Зеленский награждал Ширяева орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени.

Коллекция шевронов оккупантов, ликвидированных 225 отдельным штуморовым батальоном ВСУ 05
Коллекция шевронов оккупантов, ликвидированных 225 отдельным штуморовым батальоном ВСУ 06
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Топ комментарии
+21
Лучшие в АДУ
Кацапи чудово розуміють куди йдуть після смерті. І це не тимчасово, а навічно.
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09.08.2023 13:52
+6
Пообвішуються всякою х@йнею і дохнуть як мухи. Тупі фріки.
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09.08.2023 13:59
+4
Откуда дебилам из рабссеи знать что значит "Лучшие в АДУ"? "АДУ" это "Ассоциация Дебильных Уродов".
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09.08.2023 13:59
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Лучшие в АДУ
Кацапи чудово розуміють куди йдуть після смерті. І це не тимчасово, а навічно.
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09.08.2023 13:52 Ответить
Откуда дебилам из рабссеи знать что значит "Лучшие в АДУ"? "АДУ" это "Ассоциация Дебильных Уродов".
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09.08.2023 13:59 Ответить
Астраханский Дальнобойний Институт
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09.08.2023 14:01 Ответить
АДИ???!!! Может тогда "училище"?!
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09.08.2023 14:07 Ответить
Точно, ошибся
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09.08.2023 14:43 Ответить
Пообвішуються всякою х@йнею і дохнуть як мухи. Тупі фріки.
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09.08.2023 13:59 Ответить
Забув як ці петушари себе на дембель прикрашали?! Клоуни у цирку й те скромніші були, а на перших днях і тижнях після 24.02.2022 взагалі їх трупи були у формі що обліплена була "георгієвською стрічкою" як подарункові пакети!
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09.08.2023 14:10 Ответить
Большаков И. Ю. - наверное посредине внизу на фото
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09.08.2023 13:59 Ответить
Ні, там НАШ неЛОХ, а Большаков то лошарік московський, і таких як він на Московії (т.з. "роССії") БІЛЬШІСТЬ!
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09.08.2023 14:11 Ответить
Зєля з сирським фотається.
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09.08.2023 14:02 Ответить
Ні, це Зеленський із Сирським фоткаються із тими хто ГОЛОВНИЙ на війні - з бійцями ЗСУ!!!
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09.08.2023 14:13 Ответить
Так неочікувано.
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09.08.2023 14:14 Ответить
Лица не обезображенные интеллектом.
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09.08.2023 14:49 Ответить
Там на одному шевроні (2 фото, ряд ліворуч) "Бесправа на ашібку" - П*дар сцить!!!
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09.08.2023 15:16 Ответить
 
 