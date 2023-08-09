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Коллекция шевронов оккупантов, ликвидированных 225 отдельным штуморовым батальоном ВСУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские защитники при освобождении территорий в качестве трофеев берут шевроны российских захватчиков.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фото соответствующие публикуют в сети.
Фото с трофейными нашивками публиковал командир 225-го отдельного штурмового батальона Олег Ширяев.
Отметим, в июне Зеленский награждал Ширяева орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени.
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показать весь комментарий09.08.2023 13:52
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Кацапи чудово розуміють куди йдуть після смерті. І це не тимчасово, а навічно.
неочікувано.