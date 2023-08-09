Десантный корабль РФ "Оленегорский горняк" в плавучем доке Новороссийска. СУПУТНИКОВОЕ ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
Российский десантный корабль "Оленегорский горняк" был поврежден после атаки морских дронов в Новороссийске.
Как передает Цензор.НЕТ, фотографию опубликовала российская служба "Радио Свобода".
Фото сделано 8 августа. Корабль отбуксирован для ремонта в плавучий док в порту Новороссийск.
Ранее британская разведка подтвердила "значительные повреждения" российского корабля.
Напомним, в Новороссийске ночью 4 августа раздавались взрывы. Минобороны РФ заявило, что ВСУ якобы пытались атаковать военно-морскую базу. Позже стало известно, что надводные беспилотники поразили российский десантный большой корабль "Оленегорский горняк" в бухте Новороссийска. Отмечалось также, что это совместная операция СБУ и ВМС. Неделей ранее, 29 июля, CNN показал сюжет об украинских аквадронах.
Пожалуйста, подождите...
От і довіряй всяким там "інсайдам".
Тобто вважайте, що бобік здох…
Хіба ВДК це велике судно???
це для памірала кузнєцова не всюди знайдеться док, а це дрібнота…
Известно, что корабль получил пробоину ниже ватерлинии, из-за чего для ремонта, скорее всего, требуется сухой док, которого в порту Новороссийска нет. Вероятно, для того чтобы восстановить корабль, россиянам потребуется не один год. Так, БДК «Ямал», который россияне повредили в 2017 году, смогли отремонтировать только к 2023-му."