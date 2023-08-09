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Десантный корабль РФ "Оленегорский горняк" в плавучем доке Новороссийска. СУПУТНИКОВОЕ ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Российский десантный корабль "Оленегорский горняк" был поврежден после атаки морских дронов в Новороссийске.

Как передает Цензор.НЕТ, фотографию опубликовала российская служба "Радио Свобода".

Фото сделано 8 августа. Корабль отбуксирован для ремонта в плавучий док в порту Новороссийск.

Ранее британская разведка подтвердила "значительные повреждения" российского корабля.

Десантный корабль РФ Оленегорский горняк в плавучем доке Новороссийска 01

Напомним, в Новороссийске ночью 4 августа раздавались взрывы. Минобороны РФ заявило, что ВСУ якобы пытались атаковать военно-морскую базу. Позже стало известно, что надводные беспилотники поразили российский десантный большой корабль "Оленегорский горняк" в бухте Новороссийска. Отмечалось также, что это совместная операция СБУ и ВМС. Неделей ранее, 29 июля, CNN показал сюжет об украинских аквадронах.

Читайте: Пошкоджений українським дроном ВДК "Оленегорский горняк" відбуксирували в док у Новоросійську. ФОТО
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Топ комментарии
+12
👹пожелаем ттакого быстрого и качественного ремонта как у Кузи)
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09.08.2023 13:16
+8
Док плавучий до первого дрона.
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09.08.2023 13:15
+6
Тобто алєнь…
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09.08.2023 13:27
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Док плавучий до первого дрона.
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09.08.2023 13:15 Ответить
👹пожелаем ттакого быстрого и качественного ремонта как у Кузи)
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09.08.2023 13:16 Ответить
А десь в твітері писали, що його ніби затопили у тому доку.
От і довіряй всяким там "інсайдам".
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09.08.2023 13:16 Ответить
річ в тому що сутність такого доку в тому що він притоплюється, туди заводять судно, потім баластні цистерни спорожнюють, відкачуючи воду і док спливає, що дає можливість обслуговувати судно нижче ватерлінії...
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09.08.2023 13:23 Ответить
А написали так, ніби олєнь повторив безсмертний подвиг Кузі.
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09.08.2023 13:32 Ответить
Ну фот і фсйо, паааара дааамбіть бок, і так воооосім льєтттъ пааадрятъ 😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪🇷🇺💩💩💩🐐🐐🐐🐷🐷🐷
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09.08.2023 13:20 Ответить
де ж той невіглас з американськім ІР що доводив мені що пірс і док одне й те саме, бо так переклад йому каже?
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09.08.2023 13:20 Ответить
Дирку заварять, спустять на воду. Але ж купу електрообладнання тре мити, сушити, замінювати, крім того, що перебирати тре двигуни.
Тобто вважайте, що бобік здох…
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09.08.2023 13:25 Ответить
Тобто алєнь…
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09.08.2023 13:27 Ответить
Щоб відправити на розбірку, треба спершу надати корпусу плавучості.
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09.08.2023 14:43 Ответить
Чимось добити б, поки він не рухається
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09.08.2023 13:27 Ответить
А казали, що у них немає доку, в який би можна було помістити такий великий корабель. І що для цього його треба було перегнати до Керчі. Знов набрехали?
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09.08.2023 14:02 Ответить
Так, про це кілька днів всюди писали / розказували. Таки збрехали.
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09.08.2023 14:29 Ответить
Хто таку #уйню казав??? Можете плюнути тому в око…
Хіба ВДК це велике судно???
це для памірала кузнєцова не всюди знайдеться док, а це дрібнота…
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09.08.2023 16:54 Ответить
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09.08.2023 14:04 Ответить
"Аналитики InformNapalm, выяснили, что корабль был перемещен в понедельник, 7 августа, в плавучий док, находящийся в другой части порта. Москва пока не озвучивает сроки ремонта своего БДК.

Известно, что корабль получил пробоину ниже ватерлинии, из-за чего для ремонта, скорее всего, требуется сухой док, которого в порту Новороссийска нет. Вероятно, для того чтобы восстановить корабль, россиянам потребуется не один год. Так, БДК «Ямал», который россияне повредили в 2017 году, смогли отремонтировать только к 2023-му."
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09.08.2023 14:30 Ответить
 
 