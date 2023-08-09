Оккупанты за прошедшие сутки нанесли 20 ударов из авиации, "Градов", артиллерии и танков по населенным пунктам Донетчины. ФОТО

Под огнем оккупантов находились города Авдеевка, Краматорск, пгт Щербиновка, Нелиповка, Ямполь, села Благодатное, Времовка, Предтечино, Торецкое, Плещеевка, Николаевка, Новопокровское, Богоявленка.

Об этом сообщили в полиции Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

В результате российских обстрелов в Донецкой области за сутки получили повреждения 12 жилых домов, склад фермерского хозяйства, ЛЭП.

"Из "Торнадо-С" армия РФ обстреляла Успеновку Кураховской громады. Разрушения получили 7 частных домов. Информация о пострадавших не поступала.

Управляемую авиабомбу "ФАБ-250" рашисты сбросили на поселок Щербиновка. Разрушения получили 2 частных дома. Информация о жертвах среди гражданского населения не поступала", - говорится в сообщении.

В результате артиллерийского обстрела Плещеевки повреждены 5 частных домов, складское помещение, ЛЭП.

"В результате вражеских атак ранены в Ямполе и Николаевке. Разрушения получили 5 домов", - добавили в полиции.

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