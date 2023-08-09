Удары по Харьковщине: ранения получили три человека, среди них 14-летний ребенок. ФОТОрепортаж

Из артиллерии, минометов, с использованием управляемых авиабомб российские оккупанты наносили удары по населенным пунктам Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

В пгт Казачья Лопань Харьковского района повреждены частные дома. Ранены 2 мужчины 1956 года рождения. В городе Купянск травмирован 14-летний парень. Его госпитализировали в больницу.

В селе Подолы Купянского района повреждены несколько частных домов. В селе Кучеривка Купянского района обстрелами повреждены частные дома и автомобили. Произошел лесной пожар.

Россияне управляемой авиабомбой ударили по поселку Купянск-Узловой Купянского района. В результате повреждено здание предприятия.

В результате массированных обстрелов города Волчанск повреждены частные дома и элеватор.

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