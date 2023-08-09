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В Польше стартовал велопробег украинско-польской дружбы. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Более 80 спортсменов из Украины и Польши приняли участие в старте 67-го Международного многодневного велопробега украинско-польской дружбы.

Об этом сообщил генеральный консул Украины в Люблине Олег Куц, передает Цензор.НЕТ.

Пробег стартовал в городе Замость Люблинского воеводства.

"Этот совместный велопробег является еще одним важным символом единства, дружбы и благодарности украинского народа польскому, ведь вместе мы сильнее и демонстрируем это всему международному демократическому сообществу", - написал Куц.

Велопробег продлится до 11 августа.

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В Польше стартовал велопробег украинско-польской дружбы 01
В Польше стартовал велопробег украинско-польской дружбы 02
В Польше стартовал велопробег украинско-польской дружбы 03
В Польше стартовал велопробег украинско-польской дружбы 04
В Польше стартовал велопробег украинско-польской дружбы 05
В Польше стартовал велопробег украинско-польской дружбы 06
В Польше стартовал велопробег украинско-польской дружбы 07
В Польше стартовал велопробег украинско-польской дружбы 08
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Кожному гонщику мішок зерна на багажник. А то так це пості покатеньки.
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09.08.2023 13:53 Ответить
*пусті
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09.08.2023 13:54 Ответить
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09.08.2023 14:33 Ответить
Маршрут треба через Україну та ТЦК і бригада вже є
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09.08.2023 13:55 Ответить
Чудове побажання 👍🏼👍🏼👍🏼🙂
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09.08.2023 14:06 Ответить
Краще б це був пробіг фур з українською агропродукцією у польщу.
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09.08.2023 14:15 Ответить
,Ветер дует нам в лицо---хочется чесать яйцо. Ветер дунул тихо в спину---девка спать пошла к грузину,. Из лексикона велосипедистов. Очень нужный велопробег---по бездорожью и разгильдяйству.
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09.08.2023 14:21 Ответить
Замість спільного ракетного заводу збацаєм шось подешевше. А інші пацани хай пішки бігають по мінних полях, нафіга шекель витрачати.
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09.08.2023 20:38 Ответить
Я би провів спільні українсько-польські стрільби.
Бажано там, де бігає багато московітських мішеней.
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09.08.2023 14:39 Ответить
 
 