В Польше стартовал велопробег украинско-польской дружбы. ФОТОрепортаж

Более 80 спортсменов из Украины и Польши приняли участие в старте 67-го Международного многодневного велопробега украинско-польской дружбы.

Об этом сообщил генеральный консул Украины в Люблине Олег Куц, передает Цензор.НЕТ.

Пробег стартовал в городе Замость Люблинского воеводства.

"Этот совместный велопробег является еще одним важным символом единства, дружбы и благодарности украинского народа польскому, ведь вместе мы сильнее и демонстрируем это всему международному демократическому сообществу", - написал Куц.

Велопробег продлится до 11 августа.

Также читайте: Минобороны Польши согласилось отправить дополнительные войска на границу с Беларусью















