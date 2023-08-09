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18-летняя жительница Бахмута передавала геоданные о расположении ВСУ спецслужбам РФ: она приговорена к 9 годам заключения, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В течение мая и июня 2022 года 18-летняя девушка передавала агенту ФСБ геолокационные данные о расположении подразделений ВСУ на территории Бахмута и его окрестностей.

Об этом сообщил Офис Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"При публичном обвинении Донецкой областной прокуратуры Дружковским городским судом вынесен приговор жители г. Бахмута за несанкционированное распространение информации о расположении Вооруженных Сил Украины в условиях военного положения (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сотрудник силового ведомства оккупантов вышел на гражданку Украины и сообщил, что собирает данные о местах дислокации украинских военных, чтобы ночью российская армия нанесла удар по этим объектам.

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По идеологическим убеждениям и желанию наживы, она согласилась на сотрудничество и 14 раз передала агенту кремля сведения военного характера.

По информации прокуратуры, на скриншотах из Google Maps девушка указывала, в частности, на промышленные объекты, водохранилище и учебные заведения. За предоставленные услуги информатор получила на банковскую карточку "вознаграждение" в размере 960 грн.

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18-летняя жительница Бахмута передавала геоданные о расположении ВСУ спецслужбам РФ: она приговорена к 9 годам заключения, - Офис Генпрокурора 01
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Топ комментарии
+38
960 грн за сдачу Украинских Героев? Лучше бы отс@сала кому-то... . Деньги те же, мужику приятно и закон не нарушен.
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09.08.2023 14:19
+27
со спины минимум 40кет можно дать?
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09.08.2023 14:17
+21
Мало дали цій криволапій зрадниці - на підвал с@ ку 😠
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09.08.2023 14:16
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Мало дали цій криволапій зрадниці - на підвал с@ ку 😠
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09.08.2023 14:16 Ответить
со спины-жирная ватная свиноматка-потаскушка
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09.08.2023 16:06 Ответить
со спины минимум 40кет можно дать?
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09.08.2023 14:17 Ответить
у нас больше 15 не дают
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09.08.2023 14:44 Ответить
Це здається ще того року фото. Ілюстративне.
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09.08.2023 16:20 Ответить
причем, строгого!!
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09.08.2023 16:23 Ответить
960 грн за сдачу Украинских Героев? Лучше бы отс@сала кому-то... . Деньги те же, мужику приятно и закон не нарушен.
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09.08.2023 14:19 Ответить
Не просто так на фото "вид ззаду". Мабуть їй доводилося мужикам платити
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09.08.2023 15:04 Ответить
Ахах ... Ну в темноте, за недельку... Вкусы разные... Ну картошку бы за деньги людям выкопала... Ну 960 грн... Ну это около 23 евро... Ну это же печаль...
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09.08.2023 19:25 Ответить
судя по фотке никто не ДАВАЛ!
пока будут давать по 9 лет, такие будут находится. нужно минимум 20-25 с постоянными работами на минных полях и прочих восстановительных и строительных работ.
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09.08.2023 21:14 Ответить
тупа вівця. Тепер буде на зоні чієюсь ******.
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09.08.2023 14:19 Ответить
П.зда ....
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09.08.2023 14:21 Ответить
...зда.
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09.08.2023 14:22 Ответить
960 грн? Сволочь ещё и тупая.960/108 месяцев заключения - 5 грн с копейками в месяц...
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09.08.2023 14:23 Ответить
Така кобила потрібна тільки сруським ординцям - от вона й напрягалась.
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09.08.2023 14:24 Ответить
Крепко девка набрякла к 18 годам! Явно инфа туфта здесь. Подставное лицо эта дура. Стрелочника сажают. Психоз предательства у нас массовый. 32 года мы потратили на размыв этноса, страны, устоев государства, пузом мерять жизнь учились и научились. Ну хоть отожрались харчей дешёвых. Майонеза особо. А вот и результат.
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09.08.2023 14:27 Ответить
Что-то вас понесло. Это же обыкновенное воздействие на массы. Там не 960, а 960К. И девушка липовая. Но посыл новости в том, что якобы всех ловят. И это нормальная практика информационной войны.
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09.08.2023 14:48 Ответить
960 грн. - кацапи не балують зрадників України
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09.08.2023 14:27 Ответить
Ватосамка.
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09.08.2023 14:27 Ответить
Копняка в сраку і депортувати дибілку в кацапстан.
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09.08.2023 14:28 Ответить
О ні , нехай згниє в нашій буцегарні , падаль 😡
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09.08.2023 15:01 Ответить
Сидеть в Украине и развлекать заключенных там же рашистов. Просто за остатки от тюремной баланды.
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09.08.2023 14:37 Ответить
18 років, точно? Бо виглядає на 50.
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09.08.2023 14:35 Ответить
Ти б стільки бухав, давно помер би
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09.08.2023 14:42 Ответить
не пью с пятого класса
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09.08.2023 14:45 Ответить
Молодець
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09.08.2023 14:59 Ответить
Згоден, ватосамки з 12 років бухають "За Дєлдов", інакше ніяк, бо "Пацаны с района не поймут". Потім в 20 років на 50+ виглядають (надмірна вага+опухша пика від алко). Спорт для них то взагалі табу
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09.08.2023 14:46 Ответить
Я знаю как они мыслят. Примерно так " если я дам правильные координаты то русские быстрее победят и по домам попадать не будут".
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09.08.2023 14:46 Ответить
9 років мало
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09.08.2023 14:56 Ответить
Одного мінного поля вистачить.
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09.08.2023 15:07 Ответить
Причому в даному випадку - навіть протитанкові міни підійдуть!
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09.08.2023 15:50 Ответить
ось саме тому жителі даунбаса повинні бути знищені

Там нема адекватних. Тільки їхня повна анігіляція щоб вони зникли з простору і часу
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09.08.2023 15:14 Ответить
В неї цілюліт років на 50+
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09.08.2023 15:14 Ответить
Дев'ять років?
Ця ********* має доскону сидіти на нарах своєю СРАКОЮ!!!!
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09.08.2023 15:22 Ответить
Это ж какая ***** ненависть должна быть к своей стране и народу.
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09.08.2023 15:26 Ответить
Це наші діти.
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09.08.2023 19:03 Ответить
Мабуть в Монако хотіла переїхати
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09.08.2023 15:42 Ответить
..напевно дурепа вчилася читати-писати на старих постах першої лєді какаразніци?
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09.08.2023 16:12 Ответить
Пустить по кругу в лагере для пленных рф.
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09.08.2023 16:04 Ответить
Фу! У 18 років стільки целюліту!
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09.08.2023 16:40 Ответить
Nadjejusj, v tjurjme dolgo njeprotjanjet - zakolka v pechenji viljechit!
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09.08.2023 16:42 Ответить
Типичное дамбасяо, за банку тушенки все что угодно исполнит. Кормильци ***.
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14.08.2023 14:22 Ответить
 
 