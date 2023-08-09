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депутат (3236) Кировоградщина (556) рэкет (126) СБУ (18699)

Задержан депутат из Кропивницкого, который занимался рэкетом: Требовал $92 тыс. несуществующего долга, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Депутат из Кропивницкого возглавлял группировку рэкетиров, которая требовала несуществующие "долги" у граждан.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что группировка рэкетиров, возглавляемая депутатом горсовета, "выбивала" 92 тыс. дол. США из местного предпринимателя, с которым депутат имеет общий бизнес.

"Эту сумму потерпевший должен был передать злоумышленникам как уплату несуществующего долга перед предводителем преступной группы. Сотрудники СБУ задержали депутата в областном центре во время передачи ему второй части "дани". Перед этим украинская спецслужба задокументировала факт получения первого "транша" от предпринимателя", - говорится в сообщении.

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В состав банды, по данным следствия, входили местные уголовники, специализировавшиеся на рэкете. По указанию лидера они требовали деньги с местных жителей под вымышленными предлогами. В случае отказа применяли психологическое давление, физическое насилие и угрозы убийства.

Во время обысков по месту жительства и работы депутата обнаружена крупная сумма наличных денег, вероятно полученная преступным путем.

На основании собранных доказательств ему и еще одному участнику преступной группировки поставлено в известность о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения). Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование по привлечению к ответственности всех участников банды. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

По данным Офиса Генпрокурора, злоумышленников задержали после передачи потерпевшим очередного платежа в сумме 29 тыс. долларов США.

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Задержан депутат из Кропивницкого, который занимался рэкетом: Требовал $92 тыс. несуществующего долга, - СБУ 01
Задержан депутат из Кропивницкого, который занимался рэкетом: Требовал $92 тыс. несуществующего долга, - СБУ 02
Задержан депутат из Кропивницкого, который занимался рэкетом: Требовал $92 тыс. несуществующего долга, - СБУ 03
Задержан депутат из Кропивницкого, который занимался рэкетом: Требовал $92 тыс. несуществующего долга, - СБУ 04
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Топ комментарии
+7
а чому цим займається сбу?
чи сбу, всім займається де пахне грошима?
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09.08.2023 14:24
+7
https://youtu.be/2Mv12DqLVVk



Зеленський та його БІЗНЕС-ПАРТНЕРИ докерувалися країною / Вони ЗРОБИЛИ нас разом |
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09.08.2023 14:26
+5
Я чогось згадав Теплокомуненерго, замисливсь і не побачив ніякої різниці.
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09.08.2023 14:23
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Я чогось згадав Теплокомуненерго, замисливсь і не побачив ніякої різниці.
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09.08.2023 14:23 Ответить
а чому цим займається сбу?
чи сбу, всім займається де пахне грошима?
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09.08.2023 14:24 Ответить
Наскільки я пам'ятаю, то організована злочинність входить в сферу діяльності СБУ, чи я щось пропустив? Може вже щось реформували, але я не чув.
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09.08.2023 14:41 Ответить
нічого Ви не пропустив, т.з. лінія "К" залишена в компетенції СБ, хоч і з обмеженнями.
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09.08.2023 14:57 Ответить
https://youtu.be/2Mv12DqLVVk



Зеленський та його БІЗНЕС-ПАРТНЕРИ докерувалися країною / Вони ЗРОБИЛИ нас разом |
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09.08.2023 14:26 Ответить
Зеленський тут ні до чого! Це депутат від Батьківщини.
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09.08.2023 14:41 Ответить
ОЧЕРЕДНАЯ НИМФОМАНКА удовлетворяющая себя на фото зели кричит в экстазе - ПРИ ЧЕМ ТУТ ЗИЛЕНСКААААААААЙ ..........
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09.08.2023 14:48 Ответить
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09.08.2023 14:50 Ответить
А чого не пишете, від якої партії дупутат?
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09.08.2023 14:32 Ответить
Від Батьківщини. Терзов.
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09.08.2023 14:38 Ответить
100500!
Судячи з сум "боргу", бізнес йшов цілком так непогано. Потерпілий партнер пообіцяв "віддячити" СБУ за "порешать проблему".
Ситуація є стандартною для нашої країни. На жаль.
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09.08.2023 14:32 Ответить
Депутат із якої партіі ?
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09.08.2023 14:32 Ответить
Ні фаміліі ні партії до якої він належить , відсутні ,
бо 100% барига із слуг уродів , адже ім все можна 😠
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09.08.2023 14:36 Ответить
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09.08.2023 14:45 Ответить
Партія Батьківщина. Терзов якийся.
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09.08.2023 14:40 Ответить
що ж це таке, як не депутат, то якийсь злочинець...
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09.08.2023 14:41 Ответить
Дайте вгадаю, депутат - босяк із "Слуга народу"?
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09.08.2023 14:44 Ответить
Не вгадав.
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09.08.2023 14:57 Ответить
СБУ заберут себе деньги и отпустят депутата на свободу.
Его ждёт большое политическое будущее.
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09.08.2023 14:48 Ответить
Раніше він був від Батьківщини ,
а сьогодні від слуг наріду 😠
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09.08.2023 14:52 Ответить
Від бпп, дебіл.
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09.08.2023 15:51 Ответить
Від дибіла слюна бризнула
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09.08.2023 17:24 Ответить
суддя-хабарник, депутат-рекетир, полиціянт-наркобарига, медикиня-кіллер, воєнком-крадій...
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09.08.2023 15:00 Ответить
Не вгадав, партфя "Батьківщина" теж не дрімає.
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09.08.2023 15:01 Ответить
А де ті барани що вибрали важака? Їх туди ж, щоб сракою не думали під час виборів, якщо з ним не пов,язані. Де ті, хто видвигав? Ці вже знали, чого чекати, тож рила в пір,ї АРХ М
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09.08.2023 15:36 Ответить
неважно, кто голосует, - важно, кто считает голоса
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09.08.2023 16:14 Ответить
Бідна Україна, як не суддя, то депутат. Куди з таким поголовним бидлом нас візьмуть. А на фронті гинуть ПОРЯДНІ люди.!!!
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09.08.2023 15:48 Ответить
Чи не пора розстрілювать, корупціонерів і рекет при владі?
Бо пропаде Україна?
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09.08.2023 16:49 Ответить
 
 