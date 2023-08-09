Задержан депутат из Кропивницкого, который занимался рэкетом: Требовал $92 тыс. несуществующего долга, - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Депутат из Кропивницкого возглавлял группировку рэкетиров, которая требовала несуществующие "долги" у граждан.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Отмечается, что группировка рэкетиров, возглавляемая депутатом горсовета, "выбивала" 92 тыс. дол. США из местного предпринимателя, с которым депутат имеет общий бизнес.
"Эту сумму потерпевший должен был передать злоумышленникам как уплату несуществующего долга перед предводителем преступной группы. Сотрудники СБУ задержали депутата в областном центре во время передачи ему второй части "дани". Перед этим украинская спецслужба задокументировала факт получения первого "транша" от предпринимателя", - говорится в сообщении.
В состав банды, по данным следствия, входили местные уголовники, специализировавшиеся на рэкете. По указанию лидера они требовали деньги с местных жителей под вымышленными предлогами. В случае отказа применяли психологическое давление, физическое насилие и угрозы убийства.
Во время обысков по месту жительства и работы депутата обнаружена крупная сумма наличных денег, вероятно полученная преступным путем.
На основании собранных доказательств ему и еще одному участнику преступной группировки поставлено в известность о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения). Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование по привлечению к ответственности всех участников банды. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
По данным Офиса Генпрокурора, злоумышленников задержали после передачи потерпевшим очередного платежа в сумме 29 тыс. долларов США.
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чи сбу, всім займається де пахне грошима?
Зеленський та його БІЗНЕС-ПАРТНЕРИ докерувалися країною / Вони ЗРОБИЛИ нас разом |
Судячи з сум "боргу", бізнес йшов цілком так непогано. Потерпілий партнер пообіцяв "віддячити" СБУ за "порешать проблему".
Ситуація є стандартною для нашої країни. На жаль.
бо 100% барига із слуг уродів , адже ім все можна 😠
Его ждёт большое политическое будущее.
а сьогодні від слуг наріду 😠
Бо пропаде Україна?