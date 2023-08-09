Задержан депутат из Кропивницкого, который занимался рэкетом: Требовал $92 тыс. несуществующего долга, - СБУ. ФОТОрепортаж

Депутат из Кропивницкого возглавлял группировку рэкетиров, которая требовала несуществующие "долги" у граждан.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что группировка рэкетиров, возглавляемая депутатом горсовета, "выбивала" 92 тыс. дол. США из местного предпринимателя, с которым депутат имеет общий бизнес.

"Эту сумму потерпевший должен был передать злоумышленникам как уплату несуществующего долга перед предводителем преступной группы. Сотрудники СБУ задержали депутата в областном центре во время передачи ему второй части "дани". Перед этим украинская спецслужба задокументировала факт получения первого "транша" от предпринимателя", - говорится в сообщении.

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В состав банды, по данным следствия, входили местные уголовники, специализировавшиеся на рэкете. По указанию лидера они требовали деньги с местных жителей под вымышленными предлогами. В случае отказа применяли психологическое давление, физическое насилие и угрозы убийства.

Во время обысков по месту жительства и работы депутата обнаружена крупная сумма наличных денег, вероятно полученная преступным путем.

На основании собранных доказательств ему и еще одному участнику преступной группировки поставлено в известность о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения). Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование по привлечению к ответственности всех участников банды. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

По данным Офиса Генпрокурора, злоумышленников задержали после передачи потерпевшим очередного платежа в сумме 29 тыс. долларов США.

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