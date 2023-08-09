В Крыму раздаются взрывы, Керченский мост перекрыт, - местные СМИ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Джанкойском районе Крыма слышны взрывы. Движение по Керчинскому мосту снова перекрыли.

Как сообщают местные паблики, после взрывов жители Крыма заметили в небе российские вертолеты, на Керчинском мосту образовались огромные пробки, сообщает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Позже в сети появилась информация о взрывах в районе Севастопольской бухты. Как видно из фото, в небо поднялся столб дыма. Оккупационные власти успокаивают жителей полуострова и говорят о военных учениях.

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил, что дым в районе Севастопольской бухты связан с тренировками расчетов радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота.

Также читайте: Рашисты перекрыли движение по Крымскому мосту