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В Крыму раздаются взрывы, Керченский мост перекрыт, - местные СМИ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В Джанкойском районе Крыма слышны взрывы. Движение по Керчинскому мосту снова перекрыли.
Как сообщают местные паблики, после взрывов жители Крыма заметили в небе российские вертолеты, на Керчинском мосту образовались огромные пробки, сообщает Цензор.НЕТ.
Позже в сети появилась информация о взрывах в районе Севастопольской бухты. Как видно из фото, в небо поднялся столб дыма. Оккупационные власти успокаивают жителей полуострова и говорят о военных учениях.
Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил, что дым в районе Севастопольской бухты связан с тренировками расчетов радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота.
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на троих его дайошь!" (С)
Бо то тієї дати вони працювали в дві зміни та виробляли сотні ракет.
Як тільки боневтік та його жідвський курінь сядуть за грати за зраду держави, з конфіскацією майна, так зразу і забудем. А поки цього не трапилося, треба про асфальт нагадувати кожен день і кожну годину, бо у 73% пам'ять як у золотої рибки, вони пам'ятають тільки те, про що 5 хвилин назад на телемаравоні розказав черговий речник-******* чергового міністерства розкрадання.
ЛІБЕРАЛІ́ЗМ (від лат. liberalis - вільний, незалежний) - політична доктрина, основною ідеєю якої є здійснення якомога повнішої свободи особистості шляхом усунення всього того, що може обмежувати індивідуальну свободу.
Тобто роблю все, що хочу, ніхто не має права мені перешкоджати.
Але забувають про другу сторону медалі: сам відповідаю за результати своїх дій, нікого не звинувачую у їх наслідках.
На прикладі ЛГБТ. Спочатку "активісти" всіляко вип'ячують свою "особливість", а потім скавучать, що їх б'ють ті, кому така позиція зовсім не до вподоби.
Та зараз в Європі "прайди" не б'ють, бо там людей багато, можуть і здачі дати.
Але засуджують ЛГБТ. І мають на те право. Як має право ЛГБТ на "прайди".
Уявіть, що прибічники руху "чайлдфрі" (є такий) вийшли на свій "прайд". Пишаються тим, що не хочуть мати дітей. Дратує, правда? А якщо вони ще починають ставити свої вимоги, на кшталт ЛГБТшних "уроків сексуальної просвіти". Наприклад, хочуть створити в центрах міст зони, вільні від дітей (мовляв, перешкоджають їм проводити дозвілля). Яка реакція буде з боку суспільства?
Лгбт має повне право на свої паради, якщо проти цього нічого не написано в Конституції. Так, в Україні не так багато і здачі дати не можуть, тому тут їх бити можна? Що це за "право сили" - хто сильніший той б'є того, хто йому не подобається? Ми вже не в кам'яному віці живемо і не в джунглях, суспільство має бути цивілізованим.
Ну хай виходять чайлдфрі на свої прайди, яке мені до того діло? Та і коли це ЛГБТ намагалася запровадити зони, вільні від гетеросексуалів? Аналогія не дуже
На превеликий жаль, зараз всі цивілізовані суспільства вимушені завозити нецивілізованих мігрантів, щоб не скотитись у прірву депопуляції. Не здогадуєтесь, чому так?
Чайлдфрі на прайди не ходять, тому що небажання мати дітей - це особистий вибір кожного, як і статева орієнтація. І чайлдфрі розумно не виносять на загальний огляд свою позицію. Якби те саме робили і ЛГБТшники після легалізації одностатевих шлюбів, то галасу довкола них не було б. В кожній субкультурі є "тру" і "позери". Останнім постійно потрібен привід, щоб показати свою приналежність до субкультури, і ще бажано тим протиставити себе "сірій масі пересічних".
То хай показують свою приналежність, кому яке до того діло? Кожен має право на самовираження і протиставлення тій самій "сірій масі".
Проте ці "прайди" варто розцінювати як рекламу способу життя. Причому не найкращого.
Якщо відсоток одностатевих "родин" стане занадто високим, населення країни з часом скорочуватиметься, його місце займатимуть представники більш примітивних національностей, у яких ЛГБТшників б'ють.
Бувала мода на самогубства і дуелі, хоча суїцидна поведінка не притаманна здоровій людині.
ты свинорыл не ной по свиноцабацьи...
І навіщо перекривати міст , який на іншому кінці Криму . ?
Шось ти развожаєв - темниш .!