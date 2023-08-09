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В Крыму раздаются взрывы, Керченский мост перекрыт, - местные СМИ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Джанкойском районе Крыма слышны взрывы. Движение по Керчинскому мосту снова перекрыли.

Как сообщают местные паблики, после взрывов жители Крыма заметили в небе российские вертолеты, на Керчинском мосту образовались огромные пробки, сообщает Цензор.НЕТ.

Позже в сети появилась информация о взрывах в районе Севастопольской бухты. Как видно из фото, в небо поднялся столб дыма. Оккупационные власти успокаивают жителей полуострова и говорят о военных учениях.

В Крыму раздаются взрывы, Керченский мост перекрыт, - местные СМИ 01

В Крыму раздаются взрывы, Керченский мост перекрыт, - местные СМИ 02

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил, что дым в районе Севастопольской бухты связан с тренировками расчетов радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота.

Также читайте: Рашисты перекрыли движение по Крымскому мосту
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Топ комментарии
+43
А город подумал "Ученья идут"
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09.08.2023 14:36
+29
Мені нравицця дивиться як воно горить, як люди суєтятся, пожарки приїжджають
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09.08.2023 14:37
+29
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09.08.2023 14:42
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А город подумал "Ученья идут"
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09.08.2023 14:36 Ответить
Огромное небо, огромное небо, огромное небо одно на двоих
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09.08.2023 14:46 Ответить
- Неподдельное веселье захватило зал. Требовали шампанского. Городской архитектор плакал. Помещики усиленно приглашали городового врача к себе на охоту. Оркестр заиграл туш…(с)
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09.08.2023 14:53 Ответить
А почему на двоих-то? Тогда логичнее уж на троих
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09.08.2023 15:31 Ответить
"надо вьіпить треугольник!
на троих его дайошь!" (С)
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09.08.2023 16:41 Ответить
"разважаев разважае"....
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09.08.2023 14:37 Ответить
Бавовна в джанкойском районе, а мост закрыли. Если чо, от Джанкоя до моста довольно далеко
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09.08.2023 14:37 Ответить
Мені нравицця дивиться як воно горить, як люди суєтятся, пожарки приїжджають
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09.08.2023 14:37 Ответить
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09.08.2023 14:42 Ответить
майже кожен день "все в порядке"..., от й гарно, щоб ми не хвилювались...
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09.08.2023 14:39 Ответить
Смешались в кучу джанкойский район, керченский мост и севастопольская бухта. Ну да, это ж все на одном кв. километре расположено.
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09.08.2023 14:40 Ответить
Баевыя камары?
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09.08.2023 14:40 Ответить
Приємно знати, що кацапня трясе своїми смердючими дупами від страху.
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09.08.2023 14:42 Ответить
До орковского быдла все никак не доходит что валить с Крыма нужно было еще вчера...любители бункерного шизофреника вам гаплык...Мы, уже к Вам пришли ссыте в штаны!
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09.08.2023 14:43 Ответить
Аэродром. Не добили прошлый раз. У Штатов есть ракеты что перепахивают всю ВПП без возможности залатать. Но нам они не дадут. Все на западе пропитано либерализмом. При чем давно. Еще с 50х. Марксисты, хиппи и дальше пошло разложение.
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09.08.2023 14:44 Ответить
А в Украине существуют 2 ракетостроительных завода , которые вполне бы делали и ракеты и ПРО. Что они делали с 2019 по 2022? Асфальт для Большой стройки? Кстати ещё и 5 бронетанковых завода есть. А танки в начале войны Польша поставляла, которая имеет только 2 завода.
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09.08.2023 14:49 Ответить
Існують? А може існували? Ракет русня на них напевно не пошкодувала. І до ракет паливо треба, а його робили, якщо не помиляюсь, на Павлоградському заводі. Можете пошукати на Цензорі, скільки влучань було у Павлоградський район.
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09.08.2023 14:54 Ответить
Ану давай тепер згадаємо коли закрили фінансування Павлоградського заводу і звільнили понад 600 чоловік? 2020 рік. Бо ракети були не потрібні. Асвальт був потрібен. Їжте тепер.
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09.08.2023 15:09 Ответить
Зараз питання в іншому. Навіть якщо і хотіли б запустити, немає вже що запускати.
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09.08.2023 15:12 Ответить
Гусев свято обещал не только запустить, а и изготовить ракеты к наступлению. Ракеты не делали в одном месте. Было задействовано много предприятий. А вот с топливом от ПХЗ - это да, нужно менять поставщика.
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09.08.2023 15:20 Ответить
Так, багато. А скільки вціліло? Русня ж точно всі координати знала, був час розвідати.
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09.08.2023 15:21 Ответить
Нам этого точно не скажут. Хотя, например, до "Артема" они так и не смогли достать. Только дома вокруг побили. Но если есть документация на весь тех процесс и есть обученный персонал - можно делать в другом месте, абы было соответствующее оборудование.
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09.08.2023 15:29 Ответить
Так, а чи евакуювали документацію, і скільки людей вціліло (могли загинути від обстрілів, втекти за кордон, бути мобілізованими)?
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09.08.2023 15:30 Ответить
Документация на предприятии не хранится в единичном экземпляре. Поэтому собрать комплект можно.
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09.08.2023 15:41 Ответить
Можно подумать Автозавод что-то делал до 2019года...
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09.08.2023 14:56 Ответить
ви хотіли сказати не з 2019, а з 20.05.2019 року.
Бо то тієї дати вони працювали в дві зміни та виробляли сотні ракет.
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09.08.2023 14:56 Ответить
Так с 19 года стадо дебилов выбрало ЗЕсрань, которая все мечтала заглянуть и вылизать ***** анал. Вот откуда война.
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09.08.2023 14:58 Ответить
Надо думать и жить в настоящем а не думать как бабки о прошлом: "Ах как в Союзе было хорошо".. "Кто прошлое вспомнит - тому глаз долой." Надо думать в реальном времени если живёшь в реальном времени. А то всё"Если бы да кабы".. Уже насквозь провоняли своим асфальтом, и отрыжка уже асфальтовая.. А в Украине что, до сих пор существуют 2 ракетостроительных завода?
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09.08.2023 15:06 Ответить
Почему вспоминать о прошлом: настоящее -- это продолжение прошлого, тем более недавнего. Это чтоб постоянно не наступать на те же самые грабли, не повторять ошибки. И да, в Союзе было хорошо : начальству ( они ВСЕ были коммунистами) и их жополизам - подхалимам - доносчикам; кгбистам, сексотам. Семьям военных, служивших за границей . Может, очень малому количеству ценных специалистов, оплачиваемых по особым расценкам. Если знаете других довольных жить в Совке -- добавьте. А со мной в институте училась девочка из села, со слезами говорившая о жизни в селе и боявшаяся вернуться туда (1975 г.). Бабки помнят хорошее, так как были молодыми и здоровыми, а многое забыли, если вообще понимали окружающую жизнь. Ещё хочу добавить, что нам за границей не видно настоящей жизни Украины, мы же судим лишь на основании чужих рассказов и не чувствуем на своей шкуре всех ужасов войны. Так что и высказываться надо деликатнее, понимая всю глупость наших упрёков типа "провоняли асфальтом".
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09.08.2023 23:33 Ответить
Вот я и говорю, нефиг на каждом шагу вспоминать асфальт, некоторые уже провонялись им. Все уже давно в курсе что и как, на ошибках учатся - и идут вперед, к победе, а некоторые всё ещё канючат этим асфальтом. Не было бы асфальта - нашли бы что-нибудь другое чтобы канючить, такая уж порода людей..
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09.08.2023 23:52 Ответить
Яка зручненька позиція. Ану бистрінько забули про знищення оборонки держави!
Як тільки боневтік та його жідвський курінь сядуть за грати за зраду держави, з конфіскацією майна, так зразу і забудем. А поки цього не трапилося, треба про асфальт нагадувати кожен день і кожну годину, бо у 73% пам'ять як у золотої рибки, вони пам'ятають тільки те, про що 5 хвилин назад на телемаравоні розказав черговий речник-******* чергового міністерства розкрадання.
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10.08.2023 09:38 Ответить
Ну что за херня, "зручненька позиція", "..бо у 73% пам'ять як у золотої рибки, вони пам'ятають тільки те, про що 5 хвилин назад на телемаравоні," никто ничего никогда не забудет! Надо дождаться окончания войны - и тогда будет полный разбор полетов, как сказал Р. Свитан, кто что до войны делал, какие приказы давал, и кому - никто не уйдет от ответственности, и украинцы это и без вас помнят и не забудут "як золотая рибка".. А "треба нагадувати кожен день і кожну годину" не ускорит победу, скорее наоборот. И враги Украины из российских спецслужб потирают руки - за них кто-то делает их грязную работу по внесению раздора, и притом бесплатно! С чем вас и поздравляю!
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10.08.2023 11:47 Ответить
Я й кажу, зручненька позиція. "Неначасі", "після війни". А 37 мільярдів гривень, які мали б іти на закупівлі зброї для ЗСУ, а натомість пропали в невизначеному напрямку - на часі? Це вже під час повномасштабного вторгнення відбулося, між іншим. Знову "********"? То "пройобиш" має сидіти в тюрмі, а не торгувать обличчям по тб. Барабани і овочерізки закупати, серіали знімати, перекладати бруківку під час війни на часі? Будемо мовчати, дивлячись, як державні гроші зникають в зелених офшорах? А в цей час ми з останніх резервів донатимо на тепловізори і дрони?
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10.08.2023 12:26 Ответить
Що за наїзд на лібералізм? І до чого тут взагалі марксизм?
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09.08.2023 15:03 Ответить
Бачите яка штука. Що таке лібералізм?
ЛІБЕРАЛІ́ЗМ (від лат. liberalis - вільний, незалежний) - політична доктрина, основною ідеєю якої є здійснення якомога повнішої свобо­ди особистості шляхом усунення всього того, що може об­ме­жу­ва­ти індивідуальну свободу.
Тобто роблю все, що хочу, ніхто не має права мені перешкоджати.
Але забувають про другу сторону медалі: сам відповідаю за результати своїх дій, нікого не звинувачую у їх наслідках.
На прикладі ЛГБТ. Спочатку "активісти" всіляко вип'ячують свою "особливість", а потім скавучать, що їх б'ють ті, кому така позиція зовсім не до вподоби.
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09.08.2023 15:11 Ответить
Пан Войцеховський, зупиніться нарешті! Виставляєте себе повним болваном Вища освіта вам не на користь пішла - наружу пре ****** село
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09.08.2023 15:35 Ответить
це неправильно посилатися на село. ця людина працює за тридцять срібників, уважно проаналізуйте те, що він пише.
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09.08.2023 16:04 Ответить
****** село зараз по Парижу освічених французів сцяними ганчірками ганяє.
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10.08.2023 09:44 Ответить
Противоположностью либерализма является коллективизм. Вот как в СССР.
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09.08.2023 16:11 Ответить
протилежн1стю л1берал1зму е диктатура
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09.08.2023 23:40 Ответить
Ні, не все що хочу, а будь-що в межах закону. Лгбт ніяких законів своїми "особливостями" не порушують, а якби і порушували, певні "громадяни" не мають ніякого права чинити "покарання" - в даному випадку, бити. За які такі результати своїх дій вони мають відповідати?
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09.08.2023 17:48 Ответить
За законом - нічого не порушують. Але своїми витівками дратують інших людей. Є країни, де одностатеві шлюби дозволені, нащо там вже "прайди" поводити? Права ж є і захищені законом, навіщо галас здіймати?
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10.08.2023 09:50 Ответить
Дратують то що далі? Когось дратують водії БМВ, ніхто на водіїв не має права кидатися. Ні за що вони не мають відповідати. Крапка.
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10.08.2023 13:38 Ответить
Але авторозборки з водіями БМВ трапляються. І не завжди переможцями виходять водії БМВ. І нікому тих битих БМВшників не шкода: самі нарвалися своєю зухвалою поведінкою.
Та зараз в Європі "прайди" не б'ють, бо там людей багато, можуть і здачі дати.
Але засуджують ЛГБТ. І мають на те право. Як має право ЛГБТ на "прайди".
Уявіть, що прибічники руху "чайлдфрі" (є такий) вийшли на свій "прайд". Пишаються тим, що не хочуть мати дітей. Дратує, правда? А якщо вони ще починають ставити свої вимоги, на кшталт ЛГБТшних "уроків сексуальної просвіти". Наприклад, хочуть створити в центрах міст зони, вільні від дітей (мовляв, перешкоджають їм проводити дозвілля). Яка реакція буде з боку суспільства?
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10.08.2023 13:50 Ответить
Ну тоді можна влаштовувати побоїща просто на вулицях з перехожими, наприклад за те, що якась дівчина насмілилася пофарбувати волосся блакитним і одаглася в блакитний одяг, а хтось терпіти не може блакитний. Як взагалі можна показувати свої персональні риси! Всі мають ходити в сірому і однаково мислити. Ви цього хочете?

Лгбт має повне право на свої паради, якщо проти цього нічого не написано в Конституції. Так, в Україні не так багато і здачі дати не можуть, тому тут їх бити можна? Що це за "право сили" - хто сильніший той б'є того, хто йому не подобається? Ми вже не в кам'яному віці живемо і не в джунглях, суспільство має бути цивілізованим.

Ну хай виходять чайлдфрі на свої прайди, яке мені до того діло? Та і коли це ЛГБТ намагалася запровадити зони, вільні від гетеросексуалів? Аналогія не дуже
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10.08.2023 14:15 Ответить
суспільство має бути цивілізованим
На превеликий жаль, зараз всі цивілізовані суспільства вимушені завозити нецивілізованих мігрантів, щоб не скотитись у прірву депопуляції. Не здогадуєтесь, чому так?
Чайлдфрі на прайди не ходять, тому що небажання мати дітей - це особистий вибір кожного, як і статева орієнтація. І чайлдфрі розумно не виносять на загальний огляд свою позицію. Якби те саме робили і ЛГБТшники після легалізації одностатевих шлюбів, то галасу довкола них не було б. В кожній субкультурі є "тру" і "позери". Останнім постійно потрібен привід, щоб показати свою приналежність до субкультури, і ще бажано тим протиставити себе "сірій масі пересічних".
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10.08.2023 14:33 Ответить
Через те, що цивілізовані суспільства на даний момент - постіндустріальні, більше двох дітей більша частина населення не заводить, і це точно не через вплив ЛГБТ меншин, їх в будь-якому з цих суспільств абсолютна меншість. Якщо в минулому більшість дітей не доживала до певного віку, а тому заводили багато, зараз медицина на найвищому рівні від появи людства, і 2 дітей цілком достатньо для щасливого родинного життя. Тому тут все дуже просто

То хай показують свою приналежність, кому яке до того діло? Кожен має право на самовираження і протиставлення тій самій "сірій масі".
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10.08.2023 14:55 Ответить
Чимало і однієї дитини не заводить, з різних причин.
Проте ці "прайди" варто розцінювати як рекламу способу життя. Причому не найкращого.
Якщо відсоток одностатевих "родин" стане занадто високим, населення країни з часом скорочуватиметься, його місце займатимуть представники більш примітивних національностей, у яких ЛГБТшників б'ють.
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10.08.2023 15:01 Ответить
А з яких причин гетеросексуали будуть заводити одностатеві шлюби? Хоч як би ви пропагували чоловіків чоловікам що природньо зацікавлені в жінках чи жінок жінкам що зацікавлені чоловіками, це не змусить їх одружуватися з особами одної статі, орієнтація людини - це від народження та залежить лише від нашого мозку. А оскільки свої гени такі люди зазвичай наступному поколінню не передають, не бачу жодних причин чому цей відсоток буде збільшуватися через проведення парадів, які ніхто не змушує нікого дивитись
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10.08.2023 15:27 Ответить
"Надо сказать, что процент урожденных дураков не меняется со временем. Интересно, что делается с процентом дураков по убеждению?" (А. и Б. Стругацкие. Хищные вещи века)
Бувала мода на самогубства і дуелі, хоча суїцидна поведінка не притаманна здоровій людині.
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10.08.2023 15:32 Ответить
Ты хиппи не трогай.
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09.08.2023 15:03 Ответить
Полтора года войны. Перед войной ракетную программу всю похерили. Таран заявлял что у него есть аж 98 ракет "Вильха" и больше ему не надо. Уже во время войны Гусев обещал ракеты "Сапсан" и "Вильха М\М2" к наступлению ЗСУ на юге. И где? Может хватит а союзников тупо говно накидывать, а пора спрашивать свою власть?
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09.08.2023 15:15 Ответить
З кінця 60-х
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09.08.2023 18:24 Ответить
Якась географічна белібєрда
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09.08.2023 14:44 Ответить
жалко тобой не шмальнули Шматько - и билеберды бы не было...!
ты свинорыл не ной по свиноцабацьи...
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09.08.2023 14:54 Ответить
А чьто случілось?
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09.08.2023 14:52 Ответить
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09.08.2023 14:55 Ответить
анальная пробка рускаго мира.....
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09.08.2023 14:56 Ответить
Білі ''бавовнятка'' налетіли, в Криму небо побіліло
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09.08.2023 14:59 Ответить
масковська область - бавовна..Крим - бавовна..чудовий день!
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09.08.2023 15:02 Ответить
Уиииии.
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09.08.2023 15:04 Ответить
Якщо - учєнія то чому б про них не попередити завчасно , а не вже - після вибухів . ? Чи в план учєній входить - паніка серед населення ?
І навіщо перекривати міст , який на іншому кінці Криму . ?
Шось ти развожаєв - темниш .!
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09.08.2023 15:07 Ответить
Ой! А що сі стало???
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09.08.2023 15:27 Ответить
Феодосийский порт, что с едалом?
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09.08.2023 16:07 Ответить
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09.08.2023 16:29 Ответить
Черговий корабель "Мухосранський оленевод" героїчно відбив атаку дрону власним бортом?
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09.08.2023 18:05 Ответить
Військові навчання АРК проводяться під патронатом Республіки Україна.
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10.08.2023 14:33 Ответить
 
 