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Рашисты обстреляли Петропавловку в Харьковской области, загорелся частный дом, пострадавших нет. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Российские оккупационные войска нанесли удар по селу Петропавловка на Харьковщине, в результате чего возник пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"В результате обстрела возник пожар. Загорелся частный жилой дом.

Площадь пожара составляла 150 кв. Под постоянной угрозой повторных обстрелов пожарные ликвидировали возгорание", - говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших в результате обстрелов нет.

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Рашисты обстреляли Петропавловку в Харьковской области, загорелся частный дом, пострадавших нет 01
Рашисты обстреляли Петропавловку в Харьковской области, загорелся частный дом, пострадавших нет 02
Рашисты обстреляли Петропавловку в Харьковской области, загорелся частный дом, пострадавших нет 03
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