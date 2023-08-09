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Украинские волонтеры из Николаева разработали беспилотник "Backfire" и используют его в боевых условиях. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Николаевские энтузиасты во главе с волонтером Ильей Шполянским создали невидимый для вражеских радаров беспилотник "Backfire", успешно используемый в боевых условиях.

Об этом рассказал руководитель проекта, основатель благотворительного фонда "Герой Украины", участник АТО/ООС, а ныне командир сводного отряда ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВМС Украины Илья Шполянский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Backfire" переводится как "ответный удар". Он обладает высокой стойкостью к вражескому радиоэлектронному противодействию и средствам подавления. Радиус действия достигает 35 км, скорость - до 130 км/ч. Боевой вес - 3,6 кг, обычно это две бомбы по 1,8 кг каждая", - отметил Шполянский.

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По его словам, дрон малошумный, его движение обеспечивает электродвигатель, питающийся от аккумуляторной батареи. Благодаря небольшим размерам и удачной конструкции он малозаметен для вражеских радаров.

Руководитель проекта уточняет, что преодолев без вмешательства оператора расстояние в десятки километров, беспилотник попадает в цель с отклонением до 5 м. Но уже сейчас команда работает над попаданием в еще меньший квадрат - 3 на 3 метра.

Несмотря на хорошие результаты на фронте, "Backfire" до сих пор не принят на вооружение ВСУ из-за чрезмерной забюрократизированности процесса, добавляет Шполянский.

"На этот проект уже привлечено более 400 тысяч долларов спонсорских средств и ни копейки государственных. Процесс официального принятия его на вооружение ВСУ и начало серийного производства идет слишком медленно. Для страны, ведущей тяжелую войну, это недопустима роскошь. К тому же во время войны ситуация меняется очень быстро, поэтому выписывание технических требований и согласование проектов по инстанциям должно происходить в крайне сжатые сроки, потому что цена этому – человеческая жизнь", - резюмировал Шполянский.

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Украинские волонтеры из Николаева разработали беспилотник Backfire и используют его в боевых условиях 01

Украинские волонтеры из Николаева разработали беспилотник Backfire и используют его в боевых условиях 02

Украинские волонтеры из Николаева разработали беспилотник Backfire и используют его в боевых условиях 03

Украинские волонтеры из Николаева разработали беспилотник Backfire и используют его в боевых условиях 04
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Топ комментарии
+12
Зате Зеленский у черговому відосику пафосно наскрипить, що "Ми працюємо не покладаючи рук. В Україні продовжуються розробки нових ударних дронів, які пришвидшать нашу перемогу".
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09.08.2023 15:25
+9
Але не камікадзе, скидає боєзаряд на ворога та повертається на базу!
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09.08.2023 15:25
+7
На сайті https://sundries.com.ua/v-ukraini-rozrobyly-unikalnyi-bezpilotnyk-backfire/ написано - Озброєння: касетні **********. Тоді це просто бомба
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09.08.2023 15:29
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Правила форума Совет форумчан
І ці вирішили весілля знімати.
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09.08.2023 15:19 Ответить
Напевно хороший безпілотник, але виробники як діти малі не знають що робити, щоб його прийняли на озброєння.

Занесіть Резнікову товстий конверт і буде вам щастя
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09.08.2023 15:19 Ответить
Тобто підігравати корупції?! А як же боротьба із нею???!!!
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09.08.2023 15:27 Ответить
вам шашечки чи їхати?
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09.08.2023 15:32 Ответить
Та може того рэзнікова ним налякати, щоб аж всрався?
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09.08.2023 16:30 Ответить
Міні мессершміт.
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09.08.2023 15:51 Ответить
Містер Шмідт. Бекфаєр краще перекладати як "Бумеранг". Просто і ясно.
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09.08.2023 18:16 Ответить
швидко вміють тільки красти
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09.08.2023 15:20 Ответить
Ударний?
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09.08.2023 15:21 Ответить
Але не камікадзе, скидає боєзаряд на ворога та повертається на базу!
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09.08.2023 15:25 Ответить
ударний - несе 2 бомби, АЛЕ я думаю Арахамія котрий курирує випуску Панішера не дасть йому пробитися та отримати замовлення.

Панішер програє йому у всьому - ось де собака заритий

Панішер👇

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09.08.2023 15:26 Ответить
зрадобот би визначився, котрий безпілотник випускає Арахамія. То був Лелека, потім Шарк, потім Панішер. Панішер дальність, точність та швидкість поки що більші. Знайдеш у вікіпедії, чи на мілітарному чи ВВС сам? Хоча додатковий ударний безпілотник абсолютно не помішає.
Все буде добре в хлопців.
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09.08.2023 16:15 Ответить
чим краще?

Punisher-A[1]Характеристика

Максимальну оперативну дальність< 45 км

Максимальна висота підйому400 м.

Максимальна швидкість дрону198 км/год (55 м/с)Крейсерська швидкість80 км/год

Точність при скиданні з висоти до 400 м4 мРадіус суцільного ураження34 м*в залежності від **********

одна бомба 2 кг
______________________________________________________________________________________________________

"Backfire" перекладається як "Удар у відповідь".

Він має високу стійкість до ворожої радіоелектронної протидії й засобів подавлення.

Радіус дії сягає 35 кілометрів, швидкість до 130 км/год.

Бойова вага 3,6 кг, зазвичай, це дві бомби по 1,8 кг кожна", - зазначив Шполянський. Джерело: https://censor.net/ua/p3436374
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09.08.2023 16:35 Ответить
Так тут радіус 35 і швидкість, що важливо, 130 проти 198.
Ти тормоз?
Я тільки за, щоб хлопці пробились. Але навіщо критикувати продукт, якого дуже хвалить Мадяр. Ти може дронщик?
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09.08.2023 20:29 Ответить
Ще б не йти процесу прийняття цього БПЛА на озброєння не повільно, бо жоден з посадовців за нього ні копійки до кишені не поклав, а ще й дати хлопцям заробити без урахування інтересів працівників МО Резнікова, це взагалі "єресь"!!!
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09.08.2023 15:23 Ответить
Зате Зеленский у черговому відосику пафосно наскрипить, що "Ми працюємо не покладаючи рук. В Україні продовжуються розробки нових ударних дронів, які пришвидшать нашу перемогу".
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09.08.2023 15:25 Ответить
Не згадуйте вже його, бо нудить.
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09.08.2023 15:53 Ответить
На сайті https://sundries.com.ua/v-ukraini-rozrobyly-unikalnyi-bezpilotnyk-backfire/ написано - Озброєння: касетні **********. Тоді це просто бомба
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09.08.2023 15:29 Ответить
Не просто бомба, а хитрая бомба.
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09.08.2023 15:33 Ответить
учора тільки дивилась, як голова Держспецзв'язку в етері ЄТ запевняв, що вони подолали всі бюрократичні перепони, ну вот прям всі... й настали прекрасні часи...
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09.08.2023 15:43 Ответить
Миколаївська розробка. Приватна ініціатива і організація. Жодної копійки від держапарату. Усе фінансування добровільними внесками.
https://zlyizbir.org.ua/
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09.08.2023 15:47 Ответить
Не здивуюсь якщо яйцекрад, вилучить навіть останній дрон щоб тільки попіаритись. А бабло яке виділяється з бюджету на дрони і далі буде текти в кишені агрохімії і виробництва його нікчемниго металобрухту.
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09.08.2023 15:56 Ответить
Говоришь бюрократия - подразумеваешь коррупция. Как раз бюрократия и является инструментом вымогательства чинуш у бизнеса.
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09.08.2023 15:57 Ответить
..ну от не бачить зелена банда власної вигоди для себе - а отже (стара пісня про головне): Байден, "пачіму ми нє в НАТЕ"?, дай нам атакамси та Ф16, бо ми тут усі в чомусь зеленому (навіть секретарша дермак), а значить воюємо, а бєларускім асфальтом з великага буцімництва сильно не повоюєш.. і да, в усьому винен Порох
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09.08.2023 16:04 Ответить
Знову Зю винуватий, що хитрожопий дєдушка Жо атакамси та фе-16 з абрАмсами зажав, нє?
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09.08.2023 18:19 Ответить
Порох-Президент атакамси і ф16 у Байдена давно би вже отримав...
правда, за президентства Пороха ***** засцяло би розпалити гарячу війну в Україні, бо ми не були б такі "утомльонниє асфальтом"
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09.08.2023 19:00 Ответить
 
 