Украинские волонтеры из Николаева разработали беспилотник "Backfire" и используют его в боевых условиях. ФОТОрепортаж

Николаевские энтузиасты во главе с волонтером Ильей Шполянским создали невидимый для вражеских радаров беспилотник "Backfire", успешно используемый в боевых условиях.

Об этом рассказал руководитель проекта, основатель благотворительного фонда "Герой Украины", участник АТО/ООС, а ныне командир сводного отряда ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВМС Украины Илья Шполянский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Backfire" переводится как "ответный удар". Он обладает высокой стойкостью к вражескому радиоэлектронному противодействию и средствам подавления. Радиус действия достигает 35 км, скорость - до 130 км/ч. Боевой вес - 3,6 кг, обычно это две бомбы по 1,8 кг каждая", - отметил Шполянский.

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По его словам, дрон малошумный, его движение обеспечивает электродвигатель, питающийся от аккумуляторной батареи. Благодаря небольшим размерам и удачной конструкции он малозаметен для вражеских радаров.

Руководитель проекта уточняет, что преодолев без вмешательства оператора расстояние в десятки километров, беспилотник попадает в цель с отклонением до 5 м. Но уже сейчас команда работает над попаданием в еще меньший квадрат - 3 на 3 метра.

Несмотря на хорошие результаты на фронте, "Backfire" до сих пор не принят на вооружение ВСУ из-за чрезмерной забюрократизированности процесса, добавляет Шполянский.

"На этот проект уже привлечено более 400 тысяч долларов спонсорских средств и ни копейки государственных. Процесс официального принятия его на вооружение ВСУ и начало серийного производства идет слишком медленно. Для страны, ведущей тяжелую войну, это недопустима роскошь. К тому же во время войны ситуация меняется очень быстро, поэтому выписывание технических требований и согласование проектов по инстанциям должно происходить в крайне сжатые сроки, потому что цена этому – человеческая жизнь", - резюмировал Шполянский.

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