Военком одного из районов Киева назначил на должность в ТЦК своего близкого человека, ему вручили протокол о коррупции, - Нацполиция. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Руководитель ТЦК нарушил требование закона "О предотвращении коррупции".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.
"Руководитель одного из районных в городе Киеве территориальных центров комплектования и социальной поддержки назначил на должность в центр свое близкое лицо. Своими действиями он нарушил требования статьи 28 закона Украины "О предотвращении коррупции" - не принял меры по недопущению возникновения конфликта интересов", - говорится в сообщении.
По данным Нацполиции, в отношении чиновника составлен админпротокол по ч. 1 и 2 ст. 172-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
"За нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов предусмотрена ответственность в виде наложения штрафа от двухсот до четырехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан", - добавили в ГУНП.
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Коли держслужбовці отримують корупційний дохід, таємно привласнюють бюджетні гроші шляхом шахрайства або у інший незаконний спосіб, то це аж ніяк не заробіток, а крадіжка, шахрайство, зловживання, тобто імовірний злочин.
Але є лайфак - ідеш на співпрацю із владою, допомагаєш їй навіть незаконними методами вибивати з влади опозицію. І вуаля! Тебе звільняють із лав ЗСУ навіть без хвороб та поранень.
Приклад цього сімейка Ямщикових, які рейдернули міську раду в Полтаві.
Андрій Карпов
Пишуть в інтернетах, що в слід за Катєю звільнився з лав ЗСУ депутат-"слуга" Вадім Ямщиков.
Ну а що, чудовий бізнес-план використати форму для просування по політичній драбині
спрацював для подружжя на 110%.
Цікаво, яке полтавське комунальне підприємство очолить Вадім незабаром?
питання суто риторичне. для відповіді (принаймні для себе) треба просто трохи пожити. період вказано, але якщо Ви второпали все раніше +