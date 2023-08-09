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Киев (24552) Нацполиция (15749) военкомат (444)

Военком одного из районов Киева назначил на должность в ТЦК своего близкого человека, ему вручили протокол о коррупции, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Руководитель ТЦК нарушил требование закона "О предотвращении коррупции".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

"Руководитель одного из районных в городе Киеве территориальных центров комплектования и социальной поддержки назначил на должность в центр свое близкое лицо. Своими действиями он нарушил требования статьи 28 закона Украины "О предотвращении коррупции" - не принял меры по недопущению возникновения конфликта интересов", - говорится в сообщении.

По данным Нацполиции, в отношении чиновника составлен админпротокол по ч. 1 и 2 ст. 172-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

"За нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов предусмотрена ответственность в виде наложения штрафа от двухсот до четырехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан", - добавили в ГУНП.

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Военком одного из районов Киева назначил на должность в ТЦК своего близкого человека, ему вручили протокол о коррупции, - Нацполиция 01
Военком одного из районов Киева назначил на должность в ТЦК своего близкого человека, ему вручили протокол о коррупции, - Нацполиция 02
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Топ комментарии
+10
Сусід Клоуна по під'їзду баканов не близька особа. За "квартал" взагалі мовчу.
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09.08.2023 15:49
+9
Да, не тем я занимаюсь, не тем. Вот где работать надо было: на войне ты не нужен, а твоему благосостоянию скоро будут завидовать арабские шейхи
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09.08.2023 15:44
+7
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09.08.2023 15:48
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Да, не тем я занимаюсь, не тем. Вот где работать надо было: на войне ты не нужен, а твоему благосостоянию скоро будут завидовать арабские шейхи
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09.08.2023 15:44 Ответить
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09.08.2023 15:48 Ответить
При чому тут поважне слово "заробити"? Слово "заробити" означає зовсім інше.
Коли держслужбовці отримують корупційний дохід, таємно привласнюють бюджетні гроші шляхом шахрайства або у інший незаконний спосіб, то це аж ніяк не заробіток, а крадіжка, шахрайство, зловживання, тобто імовірний злочин.
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09.08.2023 19:18 Ответить
Сусід Клоуна по під'їзду баканов не близька особа. За "квартал" взагалі мовчу.
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09.08.2023 15:49 Ответить
Ось, підтвердження Ваших слів в одній новинній стрічці https://censor.net/ua/news/3436392/sestra_sekretarky_zelenskogo_loktionova_stala_narodnym_deputatomslugoyu_narodu_ta_sklala_prysyagu
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09.08.2023 17:17 Ответить
Цікаво, а в якому то ТЦК такі колони і мармур на стінах?
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09.08.2023 15:50 Ответить
Это ТЦК в Конча-Заспе ))
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09.08.2023 17:04 Ответить
а коли кулєба пристроїв братіка кулєбу до корита-то нє корупція?
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09.08.2023 15:50 Ответить
Близьку особу....Ну так і пишіть-свою підстилку з ботоксним ротом.
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09.08.2023 15:52 Ответить
Із ЗСУ майже неможливо звільнитись. Є поодинокі приклади Мусі Наєма, Луценка, які мають поранення, тяжку хворобу.
Але є лайфак - ідеш на співпрацю із владою, допомагаєш їй навіть незаконними методами вибивати з влади опозицію. І вуаля! Тебе звільняють із лав ЗСУ навіть без хвороб та поранень.

Приклад цього сімейка Ямщикових, які рейдернули міську раду в Полтаві.



Андрій Карпов

Пишуть в інтернетах, що в слід за Катєю звільнився з лав ЗСУ депутат-"слуга" Вадім Ямщиков.

Ну а що, чудовий бізнес-план використати форму для просування по політичній драбині
спрацював для подружжя на 110%.
Цікаво, яке полтавське комунальне підприємство очолить Вадім незабаром?
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09.08.2023 15:52 Ответить
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09.08.2023 15:58 Ответить
Уроды.
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09.08.2023 16:09 Ответить
а всякие мэры, судьи, депутаты, министры - на эту статью не идут?
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09.08.2023 16:22 Ответить
а що таке "близька особа"? Сусід? Коханка? Доужина?
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09.08.2023 16:25 Ответить
Рука руку греет. Топливо- бабло.
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09.08.2023 16:45 Ответить
У Хусті ще веселіше!
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09.08.2023 18:00 Ответить
прикольні думки... а що з радянських часів воєнкоми змінилися? .
питання суто риторичне. для відповіді (принаймні для себе) треба просто трохи пожити. період вказано, але якщо Ви второпали все раніше +
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09.08.2023 18:42 Ответить
Садіть взяточнів . Або як взяли нехай назад брати на роботу. Хай самі ******** . Там бабла хватає
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09.08.2023 23:25 Ответить
 
 