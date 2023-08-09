РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7296 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине Агрессия России против Украины Война
5 063 4
Запорожье (2340) обстрел (20241)

Одного человека, которого считали погибшим в результате российских обстрелов Запорожья, удалось реанимировать, - МВД. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Глава МВД Игорь Клименко обнародовал информацию, что одного человека, считавшегося погибшим в результате российских обстрелов Запорожья, удалось реанимировать.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал  телеграме.

Клименко отметил: "Запорожье: погибли 2 человека, ранены - 7 человек.

Первоначально информация была о трех погибших. К счастью, одного человека удалось реанимировать. Врачам помогали на месте парамедики полиции. Спасатели оперативно потушили пожар в хозяйственном здании. Полиция провела поквартирный обход жилых домов. Погибших или травмированных не обнаружили. Пострадали люди, во время прилета находившиеся на улице.

Сейчас в Запорожской области раздается сигнал воздушной тревоги. Не пренебрегайте правилами безопасности".

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 9 августа россияне обстреляли Запорожье. В результате обстрела погибли 3 человека и было разрушено здание церкви.

Одного человека, которого считали погибшим в результате российских обстрелов Запорожья, удалось реанимировать, - МВД 01
Одного человека, которого считали погибшим в результате российских обстрелов Запорожья, удалось реанимировать, - МВД 02
Одного человека, которого считали погибшим в результате российских обстрелов Запорожья, удалось реанимировать, - МВД 03
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дай Боже, здоров'я Захисникам та Волонтерам з Рятувальниками!
Слава Україні!!
показать весь комментарий
09.08.2023 23:12 Ответить
Слава Богу!
показать весь комментарий
09.08.2023 23:17 Ответить
Живий))) це добре!!!!
показать весь комментарий
09.08.2023 23:41 Ответить
Звернув увагу, а вивіски на магазинчику всі російською...
показать весь комментарий
10.08.2023 07:13 Ответить
 
 