В больнице скончалась 16-летняя Влада Веремеенко, раненная при обстреле Херсона рашистами 31 июля. ФОТО

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин обнародовал информацию о том, что от многочисленных ранений скончалась 16-летняя девушка, которая была госпитализирована после обстрела оккупантами жилых кварталов Херсона 31 июля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграме.

Прокудин отметил: "россия оборвала жизнь юной херсонки. В больнице остановилось сердце 16-летней Влады. 31 июля оккупанты обстреляли жилые кварталы Херсона. Под огонь врага тогда попала и Влада с бабушкой. Девушка получила многочисленные ранения.

В течение десяти дней медики боролись за ее жизнь. Но травмы оказались слишком тяжелыми. В больнице Влада умерла… Искренние соболезнования семье. Вся Херсонщина в скорби вместе с вами. Еще один ангел теперь на небе... Светлая память девочке".

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