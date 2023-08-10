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В больнице скончалась 16-летняя Влада Веремеенко, раненная при обстреле Херсона рашистами 31 июля. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин обнародовал информацию о том, что от многочисленных ранений скончалась 16-летняя девушка, которая была госпитализирована после обстрела оккупантами жилых кварталов Херсона 31 июля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграме.

Прокудин отметил: "россия оборвала жизнь юной херсонки. В больнице остановилось сердце 16-летней Влады. 31 июля оккупанты обстреляли жилые кварталы Херсона. Под огонь врага тогда попала и Влада с бабушкой. Девушка получила многочисленные ранения.

В течение десяти дней медики боролись за ее жизнь. Но травмы оказались слишком тяжелыми. В больнице Влада умерла… Искренние соболезнования семье. Вся Херсонщина в скорби вместе с вами. Еще один ангел теперь на небе... Светлая память девочке".

Читайте: Одного человека, которого считали погибшим в результате российских обстрелов Запорожья, удалось реанимировать, - МВД. ФОТО

В больнице скончалась 16-летняя Влада Веремеенко, раненная при обстреле Херсона рашистами 31 июля 01
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Топ комментарии
+55
нихто не знает ту мразь и гниду которая за 2-3 дня здала весь юг почти без боя и сопротивления и сколько сотен тысяч погибли из за нее?!!!!!
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09.08.2023 23:51
+46
Красивая девушка только начинала жить, а зверолюди оборвали её жизнб так рано
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09.08.2023 23:50
+31
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09.08.2023 23:53
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Красивая девушка только начинала жить, а зверолюди оборвали её жизнб так рано
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09.08.2023 23:50 Ответить
нихто не знает ту мразь и гниду которая за 2-3 дня здала весь юг почти без боя и сопротивления и сколько сотен тысяч погибли из за нее?!!!!!
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09.08.2023 23:51 Ответить
Думаю все знают, ну не считая 73%...
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09.08.2023 23:54 Ответить
А ще краще розміновувати Чонгар, облаштовувати КПП та запускати челенджи 👿
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10.08.2023 00:07 Ответить
Ти зараз на Мелітопольському чи на Бердянському напрямку?
Коли в Криму будеш, "ударнік" грьобагий? 👿
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10.08.2023 00:14 Ответить
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09.08.2023 23:59 Ответить
...і висіти на Майдані 👿
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10.08.2023 00:03 Ответить
На цій карті вказані ,,розведення", насправді одностороннім відведенням наших бійців у 2021 і наслідки, якими стали для України ці розведення у 2022:

Червоним - розвів , зеленим - не розвів.

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10.08.2023 00:08 Ответить
Долбо*об не може зрозуміти що він долбо*об тому що він долбо*об
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10.08.2023 00:16 Ответить
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10.08.2023 00:19 Ответить
ета другоє..

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10.08.2023 00:34 Ответить
дебіле, ти задовбав, у 2018 році не було достатьно сил на звільнення Криму!
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10.08.2023 00:58 Ответить
ти реально дебіл чи прикидаєшся?
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10.08.2023 01:06 Ответить
Коли анексували Крим , Порошенко не був ще Президентом , ти хоть
це розумієш ?
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10.08.2023 01:07 Ответить
не понимаешь...у нас умный нарид....73% толпа следующего преза могут выбрать кого угодно ....типа Аристовича...Шария...и др...
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10.08.2023 00:45 Ответить
Слава, ты может не поверишь, но есть люди, которые абдристовича боготворят. Один из них мой друг, которым я дорожу. Он однажды заявил что такой абдристович один раз в 100 лет рождается. Спрашиваю, это ученый Менделеев или Генри Форд, которые своей работой действительно изменили планету, а что такое абдристович, которого до шапито-95 никто не знал. Ответ: абдристович это лидер по цитируемости в инете. Что это за единица цитируемость, я в ВУЗе такое не учил. В общем боюсь с другом переругаться, веду разговор на другие темы.
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10.08.2023 00:52 Ответить
"Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты" (с). )
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10.08.2023 00:58 Ответить
"Платон мой друг, но истина дороже".
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11.08.2023 10:56 Ответить
да...уж...........у меня многие побежали голосовать за Зе...это не лечиться...никогда...они следующий раз и за Гордона проголосуют, абы не Порох ........уже столько людей убито и покалечено, а люди готовы на грабли опять стать...........а вы держитесь...все будет хорошо.
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10.08.2023 01:09 Ответить
Арестович - далеко не самый худший вариант, если сравнивать с Ющенко, Януковичем, Порошенко и Зеленским!!!…
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10.08.2023 12:09 Ответить
абдристович разве когда то занимал должность президента? если нет то сравнение некорректно. и если бы януковичу нужны были его услуги, он бы легко согласился на сотрудничество и пел какой же незаменимый янукович. это заурядный пустопорожний болтун, который поет диферамбы любому, кто за это платит.
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11.08.2023 10:54 Ответить
Принимать целенаправленное участие в кампании «ату его» я считаю унизительным и недостойным, тем более, что эта «кампания» инспирирована Кремлем и злорадно подхвачено завистниками в Украине… Как-то так…
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18.10.2023 11:49 Ответить
Не було в Украіні тоді дієздатноі арміі , а в Криму 80% військових зрадили Украіну , тому іноді краще мовчати , ніж патякати 😠
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10.08.2023 01:05 Ответить
Той хто побачив мир в очах буйла і сдавав сухопутний міст в Крим.

Полонені рашиські солдати з Криму казали, що їх запевняли про повний договорняк "на учєніях"👿
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10.08.2023 00:12 Ответить
...і без Української армії.
Якщо ти забув, то батальон Донбас починав боювати з мисливськими рушницями, а Азов у гражданці штурмував Марик на самосвалах 👿

А вот Велике крадівництво на крові ми боневтіху ніколи не спустимо! 👿
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10.08.2023 00:02 Ответить
Як від тебе кацапсятиной тхне
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10.08.2023 00:19 Ответить
він нижче на каструлі проколовся. Типово кацапська шняга про Майдан.
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10.08.2023 00:49 Ответить
Та тут кацапське ІПСО працює повній. Яку статтю не відкрий,всюди про Чонгар. Спеціально зміщуюють акценти: агресор кацапстан і без нападу кацапстану ніяких би Чонгарів і всього іншого взагалі не було б.
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10.08.2023 10:10 Ответить
як тебе впізнати на Майдані, смєтун?
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10.08.2023 00:21 Ответить
Чому буду?
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10.08.2023 00:45 Ответить
Давай , кастрюлеголовий шуруй тихенько і не буркай
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10.08.2023 01:16 Ответить
он просто пиз....дун
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10.08.2023 00:51 Ответить
Він не просто пи@ дун , а ботяра і провокатор , якому місце в спамі !😠
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10.08.2023 01:14 Ответить
Знають лише деякі, а більшість кляне Пороха (чому навіть самі не знають) і славлять "бо-не-втіха"...

R.I.P. дівчинці.
Горе страшне
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09.08.2023 23:57 Ответить
73 % дебилов, которые наивно полагали, что "хуже уже не будет" Добиться до из сознания 4 года было бесполезно
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10.08.2023 00:09 Ответить
они и сейчас моляться Найвеличнишому...ничего они не поняли и не поймут...
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10.08.2023 00:49 Ответить
хватит врать никто сейчас из вменяемых на ЗЕ плесень не молится
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10.08.2023 02:15 Ответить
может у вас и в вашем окружении другая ситуация, но я сужу по тем кого лично знаю.
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10.08.2023 07:49 Ответить
100%
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10.08.2023 09:06 Ответить
Знаємо і не пробачимо , хто здав Херсон і інші міста 😠
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10.08.2023 00:19 Ответить
Я думаю там замешана все или почти все управленцы от глав сельсоветов и районных полицейских до главы херсонской области и начальника СБУ по херсонской области ну и плюс некомпетентность командования округа которая за 8ь лет могла сделать такую же линию суровикина.
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10.08.2023 01:45 Ответить
знаю мразоту яка робить собі піар на смертях
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10.08.2023 01:50 Ответить
та мразь і гидота починається з тебе, яка верещала за росмову і як вас тут притісняють, не дозволяють росмовою говорити та просили росіюпріді. Бо Україну та мову її ненавиділи. Вся ненависть до України починається з росмови, а ти саме нею розмовляєш. Як ти там українську мову називаєш - сільською, телячою, ще якою? То чому сюди прибігло валувати російською ?
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10.08.2023 08:12 Ответить
Фарион це ти?
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10.08.2023 08:54 Ответить
Ні, я Степан Бандера та Андрій Мельник, ти шматок ідіота. Щось маєш проти українців?
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10.08.2023 09:29 Ответить
Менi здается ти *********** i в тебе зелений вiдтiнок!!! Скiльки зараз зермакоманда ботам платить?
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10.08.2023 12:30 Ответить
Частину півдня, все Азовське море з базами відпочинку, портами, рибними запасами та людьми, половину Чорного моря з портами, Звапорізьку АЕС і Каховську ГЕС, яку до речі кацапи вже зруйнували - віддав нарід 73% своїми діями у 2019 році, які принесли свої плоди у лютому 2022 року.
Дівчинці Царство Небесне. Пробач, що тебе не захистили. Ти повіріла, ти нікуди не виїхала...
Як світ спілкується з терористами кацапами, які кожного дня обстрілюють мирні міста та ще й купує в них нафту, газ, інші товари? Придивіться, вся та нафта наполовину з кров'ю таких маленьких українок і вона колись вам стане поперек горла.
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10.08.2023 08:57 Ответить
Знаєм, знаєм і ніякі відосіки не переконають в протилежному .Я з 73% але напишу порох допоміг йому прийти до влади додавши 50% голосів своїми свинарчуками, БТРами за 42 млн грн,взривами складів і ТД.і тп. Довго писати.
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10.08.2023 08:58 Ответить
Ви мене пробачте Вася за Вашу дурість вже навіть після того, коли Ви і такі як Ви своїми грабельками, бо це руками назвати важко, поставили свою галочку навпроти молодих регіоналів. Про яких "свинрчуків" Ви пишите? Ті "свинарчуки" крали на росії і завозили в Україну клістрони, щоб збивати російські ркети, а при приході до влди Боневтіка, ДБР ті клістрони вилучила і тримала у своєму відомстві, навіщо вони це зробили? А реальні свинарчуки крадуть на яйцях, паливі, картоплі, бронежилетах все сьогодні під час війни на мільярди, розікрали 23 мвільрди гривень, які виділені на снаряди і немає ні снарядів ні грошей. Про склади? Тільки Великі потвори з Великими вухами і Відсутності мізків можуть відкривати своє рило про склади, коли тільки в перший день відкритої агресії 24.02.2022 року було знищено сотня складів, сотня військових зводів, майже пошкоджені всі аеродроми, нафтобази. Відкрию тайну - і тоді і сьогодні ці склади снищує росія, але Вам цього, я так зрозумів ніколи не збагнути. Писати довго не потрібно, потрібно було думати тоді, у 2019 році. Переконуяся в черговий раз, що наряд 73% тк і нікуди не зник, він до цього часу живе фейками і брехнею, виправдовуючи свої безглузді дії.
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10.08.2023 09:09 Ответить
Пане Анатолій та крав ваш порох,крав не дарма Білецький за ним їздив, але зелені крадуть в 10 разів більше і не було війни. Між ними рівний знаменник і Україна для них дійна корова а українці бидло і раби. Щодо свинарчуків то дайте мені 10 млн доларів то за вбивство на дорогах ще дадуть орден і грамоту від оп. Отака реальність без рожевих окулярів а ми лохи тільки вже без окулярів
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10.08.2023 14:13 Ответить
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09.08.2023 23:53 Ответить
За що ви це зробили, рошистські вбивці? Як вона, оця дівчинка, яка ще й життя не почала,- перейшла вам дорогу? Горіть у пеклі, сволочі!
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10.08.2023 00:06 Ответить
кацапы ублюдки и живодеры - убивают "не за что-то" - а потому что могут потому что им это позволяют
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10.08.2023 02:17 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...

кацапам смерті лютої !!!!!
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10.08.2023 00:11 Ответить
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10.08.2023 00:16 Ответить
Ще одна невинна жертва москальських виродків.

Глибокі співчуття рідним.

Владі - м'яких хмаринок.
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10.08.2023 00:17 Ответить
Це просто якийсь псдець лютий ... Дитина ще. Яка гарнюня. Чиясь донечка.
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10.08.2023 00:18 Ответить
Ще одне янголятко покинуло нас ,
дуже боляче 😪😪😪
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10.08.2023 00:22 Ответить
******* хріпатий карлик…
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10.08.2023 01:14 Ответить
ракеты запускал не карлик а простые руснявые ублюдки - у которых дома есть семьи дети и которые думают что их ублюдочный папаша их защищает
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10.08.2023 02:19 Ответить
Так гундосийсый недомерок в очко ***** хотел заглянуть, вот и заглянул.
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10.08.2023 03:07 Ответить
А если б не хотел - то Пукин не напал бы?
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10.08.2023 11:48 Ответить
родители и власти тоже виноваты какого хрена не эвакуируете своих детей вы что совсем не пуганые идиоты?
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10.08.2023 02:21 Ответить
родители и власти виноваты, не пуганые идиоты
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10.08.2023 04:22 Ответить
Будьте прокляті рашиські кати ,путін **** коли ти вже здохнеш ?
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10.08.2023 06:12 Ответить
Прийми, Господи, світлу дитячу душу до Царства Небесного!
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10.08.2023 07:25 Ответить
Спочивай з миром, сонечко.
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10.08.2023 08:16 Ответить
Щиро бажаю кацапам смерті їх дітей. Хай в кожному кацапському домі таке станеться. Щоб відчули на собі, що значить втратити дитину.
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10.08.2023 10:26 Ответить
 
 