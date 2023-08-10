В больнице скончалась 16-летняя Влада Веремеенко, раненная при обстреле Херсона рашистами 31 июля. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин обнародовал информацию о том, что от многочисленных ранений скончалась 16-летняя девушка, которая была госпитализирована после обстрела оккупантами жилых кварталов Херсона 31 июля.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграме.
Прокудин отметил: "россия оборвала жизнь юной херсонки. В больнице остановилось сердце 16-летней Влады. 31 июля оккупанты обстреляли жилые кварталы Херсона. Под огонь врага тогда попала и Влада с бабушкой. Девушка получила многочисленные ранения.
В течение десяти дней медики боролись за ее жизнь. Но травмы оказались слишком тяжелыми. В больнице Влада умерла… Искренние соболезнования семье. Вся Херсонщина в скорби вместе с вами. Еще один ангел теперь на небе... Светлая память девочке".
Пожалуйста, подождите...
Коли в Криму будеш, "ударнік" грьобагий? 👿
Червоним - розвів , зеленим - не розвів.
це розумієш ?
Полонені рашиські солдати з Криму казали, що їх запевняли про повний договорняк "на учєніях"👿
Якщо ти забув, то батальон Донбас починав боювати з мисливськими рушницями, а Азов у гражданці штурмував Марик на самосвалах 👿
А вот Велике крадівництво на крові ми боневтіху ніколи не спустимо! 👿
R.I.P. дівчинці.
Горе страшне
Дівчинці Царство Небесне. Пробач, що тебе не захистили. Ти повіріла, ти нікуди не виїхала...
Як світ спілкується з терористами кацапами, які кожного дня обстрілюють мирні міста та ще й купує в них нафту, газ, інші товари? Придивіться, вся та нафта наполовину з кров'ю таких маленьких українок і вона колись вам стане поперек горла.
Вічна пам'ять...
кацапам смерті лютої !!!!!
Глибокі співчуття рідним.
Владі - м'яких хмаринок.
дуже боляче 😪😪😪